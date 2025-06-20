IMS Database Reorganization Expert for z/OS

تتيح أداة IMS High Performance Pointer Checker فحص مؤشرات HASH أثناء معالجة النسخ. يتولى برنامج تشغيل IMS Parallel Reorganization Driver (IPR Driver) جدولة مهام التفريغ، وإعادة التحميل، وإنشاء الفهارس، ونسخ الصور والتحكم بها ضمن خطوة مهمة واحدة. نظرًا إلى أن هذه المهام تتم معالجتها باستخدام أدوات IBM الخمس فائقة الأداء، ويتم تمرير البيانات الوسيطة بين المهام الفرعية بدون عمليات إدخال/إخراج فعلية، تُنجز عملية إعادة التنظيم بسرعة.