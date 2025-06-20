IMS Database Reorganization Expert for z/OS

تمكّن من تحقيق الكفاءة وتقليل الوقت اللازم للصيانة وإعادة التنظيم.
تزود أداة Smart Reorg بإمكانات الإخطار بالحالات الاستثنائية وإعادة التنظيم المشروط، استنادًا إلى السياسات المخزنة في مستودع السياسات المركزي.
عند استخدامه كجزء من IMS Database Solution Pack أو IMS Database Utility Solution، فإنه يقوم بجمع البيانات الإحصائية حول قواعد البيانات ويحدد احتياجات إعادة تنظيم قواعد البيانات بناءً على سياسة إعادة التنظيم المختارة لقاعدة البيانات
عند استخدامها كجزء من IMS Database Solution Pack أو IMS Database Utility Solution، فإنها تكتشف الحالات الاستثنائية لقواعد البيانات وتُخطر مستخدمي خيار المشاركة الزمنية (TSO) أو مشغلي z/OS® المحددين في السياسة ذات الصلة بالحالة الاستثنائية.
يمكنك دعم عمليات إعادة تنظيم قواعد البيانات عبر الإنترنت لتمكين التوافر طوال الوقت وإدارة قواعد بيانات IMS كاملة الوظائف وقواعد بيانات HALDB.
قلِّل التعقيد التشغيلي من خلال حل متكامل للنسخ الاحتياطي والاسترداد المتزامن لعدة مجموعات بيانات ومناطق Fast Path.
حسِّن أداء أنظمة IMS لديك باستخدام أدوات إدارة قواعد البيانات والمعاملات حسب الطلب والمخصصة للتطبيقات.