إنشاء موارد نسخ احتياطي واسترداد لقواعد البيانات بسرعة عالية.
ميزات النسخ الاحتياطي والاستعادة عالية السرعة لقواعد البيانات
يوفر IBM IMS High Performance Image Copy for z/OS ميزات نسخ واستعادة عالية السرعة لتمكين النسخ الاحتياطي السريع واستعادة مجموعات بيانات قواعد البيانات. ويعمل على أتمتة العمليات اليدوية المعرضة للأخطاء والتي تكون مطلوبة عادةً لإنشاء نسخ من صور IMS. ويساعد على تسريع وقت النسخ الاحتياطي والاستعادة من خلال دعم عمليات التقاط نسخ الصور السريعة وطرق إعادة التشغيل.
تقلل IMS High Performance Image Copy من وقت عدم توفُّر مجموعات بيانات قواعد البيانات. تعمل قدرات التشغيل الآلي على إخراج قاعدة البيانات من الخدمة قبل نسخ صورة من نوع "دفعة" واحدة، ثم إعادة تشغيلها بعد اكتمال العملية.
الميزات
تقلل IMS HP Image Copy زمن التنفيذ من خلال إنشاء نسخ صور لأكثر من مجموعة بيانات قاعدة بيانات واحدة، كما تقلل أيضًا الوقت الذي تكون فيه قاعدة البيانات غير متاحة أثناء عمليات النسخ والاستعادة.
تتطلب IMS HP Image Copy جهدًا يدويًا أقل للتحكم في مجموعات بيانات Image Copy الناتجة من خلال استخدام قالب تسمية. كما تقلل من الحاجة إلى إيقاف وتشغيل قواعد البيانات يدويًا باستخدام IMS Tools Online System Interface.
من خلال تكديس مخرجات وظيفة Image Copy، تقلل IMS HP Image Copy عدد وحدات الأشرطة المستخدمة وتقلل التكاليف التشغيلية.
تعمل IMS HP Image Copy على تخزين التقارير في مستودع مركزي الإدارة. كما تعمل على جمع إحصاءات قواعد البيانات وتخزينها في مستودع مركزي لاستخدامها مع أدوات أو منتجات IMS الأخرى.
حالات الاستخدام
يعمل IBM® IMS High Performance (HP) Image Copy for z/OS على إنشاء نسخ الصور، والتي تُعَد من أهم الموارد في استعادة قواعد بيانات IMS. يدعم عدة أنواع مختلفة من نَسخ الصور، بالإضافة إلى حلول معالجة التخزين ذات التكرار السريع من IBM ومن غير IBM. يتكامل مع معالج الأوامر من IMS لإزالة الحاجة إلى إيقاف وإعادة تشغيل قاعدة بيانات IMS. بالإضافة إلى إنشاء نسخ الصور لقاعدة بيانات IMS، تُتيح IMS HP Image Copy إنشاء نسخ من مجموعات بيانات قاعدة بيانات IMS.
يمكن لـ IMS HP Image Copy إنشاء نسخ صورة من نوع "دفعة" أو نسخ صورة من نوع "متزامن". يتم إنشاء نسخة الصورة من نوع "دفعة" عند إخراج قاعدة بيانات IMS من وضع التشغيل باستخدام أمر /DBR أو /DBD أو عند إبقائها متصلة باستخدام أمر IMS DB QUIESCE. يتم إنشاء نسخة صورة من نوع "متزامن" بينما تظل قاعدة بيانات IMS متاحة للتحديث. تتطلب نسخة الصورة من نوع "متزامن" استخدام مجموعات بيانات السجل المؤرشف في IMS لعمليات الاسترجاع، حيث قد تكون التحديثات قد حدثت أثناء إنشاء النسخة.
يدعم IMS HP Image Copy معالجات التخزين ذات النسخ السريع من IBM وEMC وHitachi. مع IBM، تقوم الأداة بتشغيل IBM FlashCopy. مع EMC، تستخدم الأداة دعم EMC TimeFinder. مع Hitachi، تقوم الأداة بتشغيل دعم FlashCopy المقدَّم من Hitachi Emulation software. تتيح معالجات التخزين هذه إنشاء نسخ الصور بسرعة من خلال إدارة نسخ البيانات على مستوى معالج التخزين.
تقوم IMS HP Image Copy بإنشاء تقارير ملخص العمليات أثناء تنفيذ نَسخ الصور. تحتفظ هذه التقارير بسجل لنسخ الصور التي تم إنشاؤها، ويتم تخزين جميع التقارير في مستودع IMS Tool Knowledge Base (ITKB) للعرض المركزي والتحليل التاريخي.
تُتيح IMS HP Image Copy إنشاء وإدارة عدة نسخ صور لنفس قاعدة بيانات IMS في تشغيل واحد. يمكن توجيه هذه النسخ إلى وسائط أو مواقع مختلفة مثل القرص والشريط لدعم استراتيجيات متعددة للاسترجاع والاختبار والتعافي من الكوارث. يتكامل الحل مع الرسائل النصية القصيرة (SMS) ومعايير خاصة بالموقع لضمان توحيد التسمية والاحتفاظ وفهرسة نسخ الصور، ما يساعد المؤسسات على تحسين المرونة وتبسيط إدارة النسخ الاحتياطي ومتطلبات الامتثال.
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