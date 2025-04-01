توفر ®IBM IMS™ Fast Path Solution Pack for z/OS أدوات مساعدة شاملة وسهلة الاستخدام لمساعدة مسؤولي قواعد البيانات (DBAs) على تحليل قواعد بيانات IMS Fast Path وصيانتها وضبطها، بما في ذلك الميزات التي تساعد على تعزيز توافر النظام.
دُمجت العديد من أدوات IMS Tools، بما في ذلك IMS High Performance Image Copy و IMS Library Integrity Utilities و IMS HP Fast Path Utilities و IMS DB Repair Facility في حل واحد موحد لإدارة قواعد بيانات IMS Fast Path.
يساعد Autonomics Director في الحفاظ على سلامة قواعد البيانات وأدائها وقابليتها للاسترداد. يوفر التكامل مع IBM Management Console for IMS and Db2® for z/OS واجهة ويب لمهام مسؤول قاعدة البيانات.
نفذ التغييرات الهيكلية لقاعدة بيانات إدخال البيانات (DEDB) أثناء تشغيل قاعدة البيانات، ما يحسن من توافر النظام ويقلل من وقت التعطل.
استفد من مجموعة كاملة من الأدوات المساعدة عالية الأداء لتحميل قواعد بيانات Fast Path وتفريغها وإعادة تنظيمها وإنشاء فهارسها وإجراء النسخ الاحتياطي لها والتحقق من صحتها وإعداد التقارير بشأنها.
يمكنك أتمتة مهام المراقبة والصيانة باستخدام Autonomics Director، ما يساعد مسؤولي قواعد البيانات على تحديد المشكلات المحتملة والحفاظ على سلامة قواعد بيانات IMS Fast Path وأدائها وإمكانية استردادها.
استخدم "تشخيص سلامة مناطق قاعدة بيانات إدخال البيانات (DEDB)" وتقارير التشخيص الخاصة به للمساعدة على جعل مهام إعادة تنظيم قاعدة البيانات التي تستغرق وقتًا طويلاً أكثر كفاءة.
استفد من مجموعة شاملة من الأدوات المساعدة التي تساعدك على إدارة مكتبات نظام IMS وضمان تكامل قاعدة البيانات وتصحيح مشكلات المؤشرات.
يمكنك تبسيط إدارة بيئات النظام المعقدة وتعزيز الحل باستخدام IBM Management Console for IMS and Db2® for z/OS.
تجمع IMS Fast Path Solution Pack بين منتجات IMS Tools في حل واحد لتوفير نهج فعال وكفء لإدارة قواعد بيانات إدخال البيانات (DEDBs) بسرعة ودقة.
تتوفر الأدوات والوظائف التالية في IMS Fast Path Solution Pack. يتوفر بعضها في مكتبات مستهدفة ومكتبات توزيع منفصلة.
IMS High Performance Image Copy
مضمنة في حزمة الحلول ولكن تتوفر بشكل منفصل.
احصل على نسخ احتياطي عالي السرعة لقاعدة البيانات لنسخ قاعدة البيانات احتياطيًا واسترداد مجموعات بيانات قاعدة البيانات بسرعة باستخدام IMS High Performance Image Copy. يمكن للأداة أن توقف تلقائيًا قاعدة البيانات عن الخدمة قبل عمل نسخة احتياطية كاملة وتُعيد تشغيلها بعد العملية. يقل عدد الأشرطة المستخدمة من خلال تكديس أكثر من نسخة احتياطية واحدة على الشريط نفسه. يمكن أخذ النسخ الاحتياطية تلقائيًا في أثناء عمليات إعادة تنظيم قواعد البيانات، ما يتيح استخدام قواعد البيانات فور إعادة تنظيمها.
IMS Library Integrity Utilities
مضمنة في حزمة الحلول ولكن تتوفر بشكل منفصل.
الحصول على المساعدة على التحقق من سلامة العديد من موارد نظام IMS اللازمة للعمليات ومقارنتها وتعيينها واستردادها وإعداد التقارير بشأنها وإعادة إنشائها. يضمن أن تكون مكتبات كتلة التحكم في التطبيق (ACB) ووصف قاعدة البيانات (DBD) وكتلة مواصفات البرنامج (PSB) وخدمة تنسيق الرسائل (MFS) متسقة ومتكاملة تمامًا.
IMS Database Repair Facility
مضمنة في حزمة الحلول ولكن تتوفر بشكل منفصل.
عزز سلامة وتوفر قواعد بيانات نظام إدارة المعلومات IMS المنظمة باستخدام أسلوب الوصول إلى التخزين الافتراضي VSAM وأسلوب الوصول التسلسلي الفائض (OSAM) من خلال إجراء الإصلاحات بسرعة. تساعدك القدرات التفاعلية لأداة IMS Database Repair Facility على إجراء إصلاحات للمؤشر أو أخطاء البيانات في وقت قصير، ما يعني أن قاعدة البيانات المتأثرة تحتاج فقط إلى التوقف عن الخدمة لفترة وجيزة.
IMS Fast Path Advanced Tool
مضمنة في حزمة الحلول. جزء من IMS High Performance Fast Path Utilities.
حسّن كفاءة المعالجة وقلل الوقت والموارد اللازمة لمهام الإدارة بشكل كبير باستخدام وظائف الأداة المتكاملة. توفر IMS Fast Path Advanced Tool عمليات متزامنة مثل التفريغ وإعادة التحميل وإعادة التنظيم وإعادة الهيكلة والتحليل وطباعة وأدوات طباعة وحدة التحكم في الوصول المباشر إلى الذاكرة (DMAC) واستخراج مناطق قاعدة بيانات إدخال البيانات (DEDB) المتعددة من دون التأثير على كل مناطق قاعدة البيانات في خطوة واحدة.
IMS Fast Path Online Tools
مضمنة في حزمة الحلول. جزء من IMS High Performance Fast Path Utilities.
حسّن طريقتك في إدارة أداء قواعد بيانات إدخال البيانات لنظام IMS لديك وصيانته من خلال IMS Fast Path Online Tools، بما في ذلك Online Pointer Checker و Online Data Extract و Online Area Extender و Online Expert Reorganization وأدوات طباعة وحدة التحكم في الوصول المباشر إلى الذاكرة (DMAC) أثناء التشغيل. ويمكن تنفيذ هذه المهام من دون الحاجة إلى إيقاف قاعدة بيانات نظام IMS عن الخدمة.
IMS Fast Path Basic Tools
مضمنة في حزمة الحلول. جزء من IMS High Performance Fast Path Utilities.
حلل قواعد بيانات إدخال البيانات واعمل على صيانتها وضبطها وترحيلها من دون الحاجة إلى تشغيل بيئة نظام IMS. توفر هذه الأدوات الفعالة — بما في ذلك DEDB Pointer Checker و DEDB Tuning Aid و DEDB Unload/Reload — العديد من الأدوات المساعدة والوظائف مثل التحقق من سلامة قاعدة البيانات، بالإضافة إلى تقارير تحليلية موجزة وتفصيلية لتحسين إدارة قاعدة البيانات وصيانتها وضبط أدائها.
Online Space Management utility
مضمنة في حزمة الحلول. جزء من IMS High Performance Fast Path Utilities.
سهّل مهام إعادة التنظيم وتوسيع المساحة لقواعد بيانات إدخال البيانات لنظام IMS قيد التشغيل. توفر هذه الأداة المساعدة وظائف متقدمة تساعد مسؤولي قواعد بيانات نظام IMS على إدارة استخدام مساحة مناطق قاعدة بيانات إدخال البيانات من دون الحاجة إلى إيقاف مناطق قاعدة بيانات إدخال البيانات عن الخدمة.
Online Structure Change utility
مضمنة في حزمة الحلول. جزء من IMS High Performance Fast Path Utilities.
غيّر أوصاف قواعد البيانات والوحدة النمطية العشوائية وإجراءات تحرير/ضغط المقاطع من دون إيقاف مناطق قاعدة بيانات إدخال البيانات عن الخدمة. يعد التوقف المؤقت عن طريق إصدار أمر /DBR واحد ضروريًا لتبديل مجموعات بيانات المنطقة.
الأدوات المساعدة التكميلية
مضمنة في حزمة الحلول. جزء من IMS High Performance Fast Path Utilities.
توفر الأدوات المساعدة التكميلية لأدوات IMS High Performance Fast Path Utilities العديد من الوظائف لمساعدتك على إدارة قواعد بيانات IMS Fast Path بكفاءة أكبر. على سبيل المثال، القدرة على تشغيل فحص تجزئة على قاعدة بيانات إدخال البيانات أثناء إنشاء IMS High Performance Image Copy نُسخ من قاعدة بيانات إدخال البيانات، وأداة إعداد التقارير التي تُبلغ عن الاتجاهات السائدة في استخدام المساحة المعتمدة على التسلسل (SDEP) وغير ذلك الكثير.
Database Sensor
مضمنة في حزمة الحلول.
يجمع Database Sensor إحصائيات حول قواعد بيانات إدخال البيانات ويُخزنها كبيانات مستشعر في مستودع بيانات المستشعر في IMS Tools Knowledge Base. يمكن استخدام بيانات المستشعر لمراقبة سلامة قاعدة البيانات وأدائها وقابليتها للاسترداد وصيانتها.
يمكن تشغيل Database Sensor كمهمة مستقلة، أو يمكن استدعاؤه ضمن مهام الأداة المساعدة التالية: