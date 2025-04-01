®IBM IMS™ Recovery Solution Pack for z/OS هي مجموعة من البرامج تساعد على تقليل التعقيد التشغيلي وتأثير النسخ الاحتياطي لقاعدة البيانات واستردادها على موارد النظام. وهي تجمع بين مجموعة من منتجات IBM التي تتيح النسخ الاحتياطي والاسترداد المتزامن لمجموعات بيانات متعددة ومناطق Fast Path (في بيئات ®Sysplex المتوازية وغير المتوازية).
تتضمن IBM IMS Recovery Solution Pack for z/OS ما يأتي:
انخفاض تكاليف وحدة المعالجة المركزية والإدخال/الإخراج والنسخ الاحتياطي المستمر والإدارة المرتبطة بإنشاء أصول الاسترداد—والاحتفاظ بمستوى قابلية الاسترداد نفسه.
استرداد قواعد بيانات متعددة باستخدام عمليات قراءة/كتابة متوازية وتعدد المهام للعودة إلى العمل في أسرع وقت ممكن.
اختبار قواعد البيانات وتدقيقها واستردادها في وقت واحد وعمل نسخ احتياطية بسرعة وتجميع التغييرات لمجموعات متعددة مع تقليل التدخل اليدوي ومن دون تأثير على أداء نظام IMS.
استخدم وظيفة برنامج إدارة النظام (SMP) للمساعدة على ضمان سلامة البيانات وأمانها. يساعد التحكم في استرداد قاعدة البيانات (DBRC) على الاحتفاظ بكل البيانات المهمة للمهمة.
استخدم ميزات عمل النسخ الاحتياطية السريعة والمعالجة المتوازية وقلل التدخلات اليدوية إلى أدنى حد لتقليل وقت توقف قواعد البيانات.
IMS Database Recovery Facility
بسّط عملية الاسترداد وقلل الوقت اللازم لاسترداد قواعد البيانات من خلال معالجة البيانات بالتوازي واسترداد مجموعات بيانات قواعد البيانات في وقت واحد. تتكامل IBM IMS Database Recovery Facility for z/OS مع أدوات IMS Tools الأخرى للسماح لك بإنشاء نسخ احتياطية جديدة وإعادة إنشاء الفهارس والتحقق من صحة قواعد البيانات المستردة.
IMS High Performance Change Accumulation Utility
يمكنك دمج تغييرات قاعدة البيانات بسرعة وأمان ودقة — واستفد من سرعة عملية إنشاء مجموعات تجميع التغييرات باستخدام المعالجة المتوازية. تجعل واجهة Interactive System Productivity Facility (ISPF) عملية تجميع التغييرات عالية الأداء في نظام IMS سهلة التخصيص والإعداد والتنفيذ. كما تتوفر واجهة دفعات بديلة.
IMS Index Builder
بّسط عملية إنشاء الفهارس وإعادة تنظيمها وصيانتها واستردادها. تُنشئ هذه الأداة فهارس متعددة في خطوة واحدة. وتتيح لك إعادة إنشاء فهارس نظام IMS، بدلاً من استردادها أو إعادة تنظيمها باستخدام عمليات التفريغ وإعادة التحميل التقليدية المستخدمة في مخزن البيانات الأساسي.
IMS High Performance Image Copy
يمكنك إجراء نسخ سريع لقاعدة البيانات واسترداد مجموعات بيانات قاعدة البيانات. ويمكن للعملية التلقائية إيقاف قاعدة البيانات عن الخدمة قبل أخذ نسخة احتياطية كاملة وإعادة تشغيلها بعد العملية. كما يمكنك إنشاء نسخ من مجموعة بيانات نسخ احتياطية قياسية لنظام IMS أو من مجموعة بيانات نسخ احتياطية مضغوطة. قلل عدد الأشرطة المستخدمة عن طريق تكديس أكثر من نسخة احتياطية واحدة على الشريط نفسه وأخذ نسخ احتياطية في أثناء تنفيذ أدوات إعادة التنظيم.
IMS Recovery Expert
تجنب فقدان البيانات أو تلفها العرضي من خلال توفير الطريقة الأسرع والأقل تكلفة للنسخ الاحتياطي والاسترداد. يوفر IMS Recovery Expert أدوات إدارية متكاملة وذكية للاسترداد والتعافي من الكوارث وهي تحلل أصول الاسترداد وتضع إجراءات استرداد مثالية لتقليل وقت الاسترداد إلى أدنى حد وتحقيق أهداف نقطة الاسترداد.