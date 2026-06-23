IMS High Performance Load for z/OS

توفِّر IMS HP Load معالجة إعادة تحميل عالية الأداء لقواعد البيانات. تُعَد هذه الأداة بديلًا عالي الأداء لأداة IMS HD Reorganization Reload (DFSURGL0). تدعم أداة IMS HP Load أنواعًا متعددة من هياكل قواعد البيانات. وتُنشئ مجموعة بيانات القائمة غير المباشرة (ILDS) لقاعدة بيانات HALDB بحيث يكون متوافقًا مع ما تُنشئه أداة IMS HD Reorganization Reload القياسية في IMS. كما توفر الأداة تقارير تحتوي على إحصاءات حول استخدام المساحة ومؤشرات المقاطع.