IMS High Performance Prefix Resolution for z/OS

رجل يعمل على جهاز كمبيوتر محمول في غرفة خوادم.

تحسين الإدارة من خلال تبسيط مهام حل البادئات والتحديثات.

 

يعمل IBM® IMS High Performance (HP) Prefix Resolution for z/OS على معالجة وتحديث بادئات قواعد بيانات IMS المرتبطة بعلاقات منطقية ضمن خطوة تشغيل واحدة. يُنشئ مجموعة بيانات لمعالجة مؤشرات العلاقات المنطقية المحددة لقواعد البيانات. بعد ذلك، تعمل وظيفة Prefix Update على تحديث بادئة كل مقطع تأثرت معلومات بادئته بتحميل قاعدة البيانات أو إعادة تنظيمها أو بكليهما.

تعمل الأداة على تحسين إدارة قواعد البيانات من خلال تبسيط مهام معالجة البادئات وتحديثها. وتقلل الأداة زمن إعادة التنظيم ووقت وحدة المعالجة المركزية من خلال معالجة مؤشرات العلاقات المنطقية بسرعة مع تقليل استهلاك الموارد.

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الفوائد

حل علاقات المؤشرات

تأكد من معالجة علاقات المؤشرات وتجهيزها للاستخدام في بيئة الإنتاج بعد تحميل قواعد البيانات المرتبطة منطقيًا أو إعادة تنظيمها.

 دمج الخطوات لتعزيز الكفاءة

اجمع بين وظيفتَي معالجة البادئات وتحديثها ضمن خطوة تشغيل واحدة.

 إلغاء الخطوات الوسيطة

استخدام خدمة نقل البيانات HPPRPIPE التي تلغي الحاجة إلى مجموعات بيانات العمل الوسيطة وتقلل الزمن المستغرق واستهلاك الموارد.

 تقليل عمليات التعامل مع الأشرطة وتخصيص DASD

التخلص من مجموعتَي بيانات العمل الوسيطتين DFSURWF2 وDFSURWF3، ما يؤدي إلى تقليل عمليات التعامل مع الأشرطة ومتطلبات تخصيص أجهزة التخزين ذات الوصول المباشر (DASD).

 تقليل المتطلبات

تقليل أو تجنُّب جزء كبير من متطلبات الإدخال/الإخراج والتعامل مع الأشرطة وأجهزة DASD المرتبطة عادةً بمعالجة البادئات وتحديثها.

تعرَّف على IMS High Performance Prefix Resolution for z/OS

آلية العمل - يعمل IBM IMS High Performance (HP) Prefix Resolution for z/OS على معالجة وتحديث بادئات قواعد بيانات IMS المشاركة في العلاقات المنطقية بين قواعد بيانات IMS. تنفِّذ الأداة هذه العملية من خلال خطوتين: IMS Prefix Resolution وIMS Prefix Update. تعمل IMS Prefix Resolution على إنشاء مجموعة بيانات مباشرةً لمعالجة مؤشرات العلاقات المنطقية المحددة لقاعدة بيانات IMS.

التكامل مع IMS Index Builder - تتكامل IMS HP Prefix Resolution مع IMS Index Builder لمعالجة مؤشرات الفهارس الثانوية أيضًا. تستخدم IMS HP Prefix Resolution مجموعة من ملفات العمل الخاصة لتقليل عمليات الإدخال والإخراج وتقليل عمليات تخصيص مجموعات البيانات، ما يؤدي إلى تحسين أداء معالجة بادئات قواعد بيانات IMS. كما تُنشئ تقارير تعرض الأنشطة التي تم تنفيذها. ويتم تخزين هذه التقارير في IMS Tools Knowledge Base Repository. تفضَّل بزيارة IMS Index Builder

IMS Prefix Update - تعمل وظيفة IMS Prefix Update على تحديث بادئات قواعد بيانات IMS المتأثرة بعمليات تحميل قواعد البيانات أو إعادة تنظيمها أو كليهما. يمكن تشغيلها كخطوة مستقلة أو بالاقتران مع IMS HP Prefix Resolution. يتوفر أيضًا معالج خاص للمخازن المؤقتة يعمل على تحسين أداء IMS Prefix Update. إذا كانت قاعدة بيانات IMS مسجلة لدى Database Recovery Control (DBRC)، فستصدر خطوة IMS Prefix Update إشعارات DBRC Reorganization للإشارة إلى تحديث بادئات قاعدة البيانات.

كيف يدعم عملياتك - تُتيح IMS HP Prefix Resolution إنجاز هذه المهام بطريقة أسهل وأسرع بكثير من خلال تبسيط خطوات العمل والاستغناء عن بعض الموارد المحددة. بفضل هذه الميزات المتقدمة، يعمل IMS HP Prefix Resolution على تسهيل وتسريع مهام مسؤولي قواعد البيانات (DBAs) وتعزيز إتاحة الأنظمة والموارد البشرية.
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الموارد

IMS Database Solution Pack for z/OS
ادعم عمليات إعادة تنظيم قواعد البيانات أثناء تشغيلها لضمان التوّفر المستمر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وقم بإدارة قواعد بيانات نظام IMS كاملة الوظائف وقواعد البيانات كبيرة الحجم ذات التوافر العالي (HALDBs).
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