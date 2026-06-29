يعمل IBM® IMS High Performance (HP) Prefix Resolution for z/OS على معالجة وتحديث بادئات قواعد بيانات IMS المرتبطة بعلاقات منطقية ضمن خطوة تشغيل واحدة. يُنشئ مجموعة بيانات لمعالجة مؤشرات العلاقات المنطقية المحددة لقواعد البيانات. بعد ذلك، تعمل وظيفة Prefix Update على تحديث بادئة كل مقطع تأثرت معلومات بادئته بتحميل قاعدة البيانات أو إعادة تنظيمها أو بكليهما.

تعمل الأداة على تحسين إدارة قواعد البيانات من خلال تبسيط مهام معالجة البادئات وتحديثها. وتقلل الأداة زمن إعادة التنظيم ووقت وحدة المعالجة المركزية من خلال معالجة مؤشرات العلاقات المنطقية بسرعة مع تقليل استهلاك الموارد.