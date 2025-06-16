إدارة مهام IMS الإدارية باستخدام أداة واحدة
تمكِّن أداة IBM IMS Administration Tool مسؤولي قواعد بيانات IMS من التحكم المركزي، ما يسهِّل إدارة موارد DBD وPSB. ومن خلال أدوات تحليل الكتالوج، وإنشاء JCL، ودعم SQL، تُسهم الأداة في تعزيز الكفاءة وتبسيط صيانة IMS عبر واجهة ISPF.
استخدِم التقارير الشاملة لمراقبة استخدام المساحة والمساعدة على ضمان كفاءة تنظيم الكتالوج.
تمكَّن من إدارة DBDs وPSBs من خلال الاستيراد/التصدير الجماعي أو التحديثات الفردية، ما يقلل من الجهد اليدوي.
تمكَّن من تنفيذ وتخزين أوامر IMS من النوعين 1 و2، ما يضمن مرونة أكبر عند إعادة تشغيل النظام.
يمكنك اعتماد وإدارة كتالوج IMS باستخدام ميزات تقلل الأخطاء وتوفِّر الوقت.
تُتيح لك الأداة عرض وإضافة وتحديث DBDs وPSBs وACBs بشكل تفاعلي أو في وضع الدُفعات. تدعم الأداة أيضًا الاستيراد والتصدير الجماعي للكائنات من وإلى كتالوج IMS.
مع إعداد بسيط، تولِّد الأداة ملفات JCL متسقة وموثوقًا بها لمهام صيانة IMS. تعمل هذه الميزة على تبسيط العملية للمستخدمين بمختلَف مستويات الخبرة، ما يساعد على ضمان الكفاءة والدقة.
تُتيح لك الأداة إصدار الأوامر من النوعين 1 و2 إما بشكل تفاعلي أو في وضع الدُفعات. كما تدعم الأداة تخزين الأوامر لتنفيذها تلقائيًا عند إعادة تشغيل نظام IMS، ما يوفر مرونة وموثوقية.
تمكِّنك ميزة سجل التدقيق من التصفح والبحث باستخدام معرِّف IMS، أو معرِّف المستخدم، أو الطابع الزمني، ما يسهِّل تتبُّع أنشطة مسؤولي قواعد البيانات والأوامر الصادرة. يساعد ذلك على التشخيص والحفاظ على سجل تفصيلي لعمليات النظام.
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أدِر مهام IMS الإدارية باستخدام أداة واحدة: IMS Administration Tool for z/OS.