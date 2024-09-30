في عالم السحابة الهجينة الذي يتميز باحتياجات الأعمال الديناميكية والتحدي المتمثل في التنبؤ بالطلب على خدمات تقنية المعلومات، صارت المرونة أمرًا ضروريًا لا غنى عنه.



تسعير مُخصص يناسب احتياجاتك من ®IBM Z يقدم تسعيرًا مرنًا قائمًا على الاستهلاك يشبه نموذج السحابة للبرمجيات والأجهزة والحوسبة المحلية، مما يُسهل التنبؤ بالتسعير ويعززه. يساعد هذا في تحسين جاهزيتك للتنبؤ بالطلبات غير المتوقعة وتلبيتها بطريقة فعالة من حيث التكلفة، على واحدة من أكثر المنصات أمنًا وموثوقيةً.