احصل على تقارير شاملة حول أداء المعاملات واستخدام الموارد بنظامي IMS DB و IMS TM لديك
IBM® IMS™ Performance Analyzer for z/OS® (IMS PA) هي أداة تحليل الأداء تساعدك على مراقبة نظام إدارة قواعد البيانات Information Management System Database (IMS DB) ونظام إدارة المعاملات Transaction Manager (IMS TM) وصيانتهما وضبطهما.
توفر أداة IMS Performance Analyzer for z/OS معلومات حول أداء نظام IMS من أجل:
تُسجَّل معلومات الأداء المهمة هذه بالمستوى اللازم من التفاصيل، بدءًا من الملخصات الإدارية رفيعة المستوى والتقارير البيانية وحتى بيانات التتبع التفصيلية لإجراء تحليلات متعمقة. تعمل أداة IMS Performance Analyzer for z/OS على تبسيط هذه العملية إلى حد كبير بفضل توفير محرك إعداد تقارير فائق الإمكانات مزود بالعديد من التقارير المدمجة سهلة القراءة. تُقدّم المعلومات بتنسيق تقارير مرن، بحيث يمكن لموظفيك البدء في استخدامها على الفور.
تقيس أداة IMS Performance Analyzer مدى استخدام وتوافر الموارد المهمة مثل قواعد البيانات والبرامج والمناطق والمخازن المؤقتة وقوائم انتظار الرسائل. من خلال تحديد أوجه القصور وتحسين استخدام النظام، يمكن للمؤسسات تعزيز أداء IMS وتقليل أوقات الاستجابة إلى حد كبير.
تُتيح الأداة إمكانية مراقبة أحداث النظام المهمة لتجنب تلك الأحداث التي قد تؤثر سلبًا في أداء النظام وتوافره. إلى جانب إمكانات مراقبة مدى الالتزام بمستوى الخدمة والمساعدة على تخطيط السعة، تساعد الأداة على ضمان سلاسة الإدارة التشغيلية لنظام IMS.
توفر هذه الأداة إمكانية إجراء تحليلات تفصيلية حول أوقات استجابة المعاملات وتأثير IMS Connect في المعاملات. تتنوع إمكانات إعداد التقارير الفائقة بين الملخصات الإدارية رفيعة المستوى وبيانات التتبع التفصيلية، ما يدعم عملية اتخاذ القرارات الحساسة المتعلقة بضبط الأداء والامتثال لمستوى الخدمة والتخطيط التشغيلي.
يتميز محرك إعداد التقارير فائق الإمكانات باحتوائه على تقارير مدمجة وسهلة القراءة تشمل نطاق أداء IMS بأكمله. توفر هذه التقارير معارف بشأن أوقات استجابة المعاملات واستخدام الموارد واحتياجات الإدارة التشغيلية، ما يتيح إمكانية استخدام هذه التقارير على الفور.
تُنشئ تقارير من مصادر بيانات مختلفة، بما في ذلك سجلات IMS وبيانات مراقبة IMS وتدفقات سجلات OMEGAMON ATF وسجلات IMS Connect Extensions. تُقدم تقارير Connect Transit عرضًا كاملاً لدورات حياة المعاملات، مع تقارير قائمة على النماذج لتخصيص المحتوى والتركيز على المعلومات المهمة.
تُسهل وتُسرع عملية حل المشكلات من خلال إنشاء مؤشر للمعاملات قائم على سجلات IMS، والذي يتضمن مقاييس التنفيذ والأداء. يمكن استخدام المؤشر في إعداد التقارير المخصصة أو كمصدر بيانات لأداة فحص المشكلات IMS Problem Investigator من أجل تحديد المعاملات التي تنطوي على مشاكل بكفاءة.
توفر تقارير معدة مسبقًا من أجل توفير معارف سريعة وتنسيقات قابلة للتخصيص من خلال نافذة حوار ISPF سهلة الاستخدام. وذلك يساعد على ضمان أن تكون التقارير مصممة خصوصًا لتلبية احتياجات محددة، ما يوفر الوقت المستغرق في جمع البيانات ويسمح بالتركيز على معالجة المشكلات المتعلقة بالأداء.
تجمع سجلات IMS Connect و IMS في تقارير تتبع الأحداث الموحدة. توفر بيانات التتبع هذه رؤية شاملة للمعاملات وأنشطة النظام، ما يعزز إمكانية استكشاف الأخطاء وإصلاحها وتحسين النظام.
توفر معارف بشأن أنماط استخدام الموارد، وتساعد على تخطيط السعة وضمان الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs). وذلك يُتيح إجراء تخطيط فعال طويل الأجل وتخصيص الموارد بفعالية مع الحفاظ على معايير الأداء.
توفر ميزة تدفق البيانات بتنسيق JSON Lines في أداة IMS Performance Analyzer إمكانية التكامل مع أدوات إعادة توجيه السجلات مثل Logstash، ما يعزز مرونة معالجة بيانات الأداء.
تعرّف على ما تقيّمه أداة IMS Performance Analyzer for z/OS واقرأ أمثلة للتقارير.
اعثر على الإجابات وتعرف على نصائح وإرشادات الإعداد الأمثل لحزم حلول IMS Tools.
شاهد العروض التوضيحية وتسجيلات البث عبر الإنترنت حول نظام IBM IMS والمنتجات والتقنيات ذات الصلة.