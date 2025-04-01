توفر أداة IMS Performance Analyzer for z/OS معلومات حول أداء نظام IMS من أجل:

المراقبة

الضبط

إدارة مستويات الخدمة

تحليل الاتجاهات

التخطيط للسعة

تُسجَّل معلومات الأداء المهمة هذه بالمستوى اللازم من التفاصيل، بدءًا من الملخصات الإدارية رفيعة المستوى والتقارير البيانية وحتى بيانات التتبع التفصيلية لإجراء تحليلات متعمقة. تعمل أداة IMS Performance Analyzer for z/OS على تبسيط هذه العملية إلى حد كبير بفضل توفير محرك إعداد تقارير فائق الإمكانات مزود بالعديد من التقارير المدمجة سهلة القراءة. تُقدّم المعلومات بتنسيق تقارير مرن، بحيث يمكن لموظفيك البدء في استخدامها على الفور.