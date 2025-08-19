إدارة أعباء العمل، وتحليلات العمليات، والأمن، وتسجيل الأحداث، والمزيد
تعمل IMS Connect Extensions for z/OS على تعزيز توفُّر وموثوقية وأداء IMS Connect. بفضل IMS Connect Extensions، تصبح الأنظمة أكثر شفافية، وأحمال التشغيل أسهل في الإدارة، والمشكلات أسرع في التشخيص.
عرض بيانات ملخص معاملات IMS Connect في الوقت شبه الفعلي لمحركات التحليلات.
استخدام IMS Connect Extensions Operations Console لمراقبة وإدارة أنظمة IMS Connect لديك. قم بأتمتة الاستجابة للتغيُّرات في أعباء العمل وقدرات المعالجة.
دعم IMS Connect للاتصالات بين IMS Connect عبر TCP/IP وOpen Database Manager (ODBM).
تحليل المشكلات وتحسين الأداء من خلال تسجيل بيانات أحداث IMS Connect.
عزّز إنتاجية المحللين وتقديم أداء أكثر كفاءة لتطبيقات IMS، مع تحسين استخدام الموارد وزيادة توفُّر النظام.
دعم عمليات إعادة تنظيم قواعد البيانات في أثناء تشغيلها لدعم التوافر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وإدارة قواعد بيانات نظام IMS كاملة الوظائف وقواعد البيانات الكبيرة ذات التوافر العالي (HALDBs).
جرّب هذه المجموعة من البرمجيات، وهي حل متكامل للنسخ الاحتياطي والاسترداد المتزامن لمجموعات بيانات متعددة ومناطق Fast Path.
يمكنك تحسين أداء أنظمة IMS لديك باستخدام أدوات إدارة قواعد البيانات والمعاملات المتاحة عند الطلب والمخصصة للتطبيقات.
اطَّلِع على عرض تقديمي يقدِّم لمحة عامة عن المنتج.
تعرَّف على كيفية جمع وتحليل بيانات الأدوات الخاصة بطلبات IMS Open Database.