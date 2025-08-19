IMS Connect Extensions for z/OS

إدارة أعباء العمل، وتحليلات العمليات، والأمن، وتسجيل الأحداث، والمزيد

رجل يعمل على جهاز كمبيوتر محمول، على مكتب في مكتب.

إدارة أعباء العمل بشكل أسهل

تعمل IMS Connect Extensions for z/OS على تعزيز توفُّر وموثوقية وأداء IMS Connect. بفضل IMS Connect Extensions، تصبح الأنظمة أكثر شفافية، وأحمال التشغيل أسهل في الإدارة، والمشكلات أسرع في التشخيص.

Operations analytics

عرض بيانات ملخص معاملات IMS Connect في الوقت شبه الفعلي لمحركات التحليلات.
المكوِّن الإضافي Operations Console z/OS Explorer

استخدام IMS Connect Extensions Operations Console لمراقبة وإدارة أنظمة IMS Connect لديك. قم بأتمتة الاستجابة للتغيُّرات في أعباء العمل وقدرات المعالجة.
الاتصال المفتوح بقاعدة البيانات

دعم IMS Connect للاتصالات بين IMS Connect عبر TCP/IP وOpen Database Manager (ODBM).
تحليل مبسَّط للمشكلات وتوجيه متقدم لأعباء العمل

تحليل المشكلات وتحسين الأداء من خلال تسجيل بيانات أحداث IMS Connect.

الميزات

التكامل مع IMS Connect

تعزّز IMS Connect Extensions for z/OS إدارة الوصول إلى IMS عبر TCP/IP من خلال IMS Connect. تتكون هذه الإضافات من مكونات تعمل بالتكامل مع IMS Connect، بالإضافة إلى مجموعات بيانات السجلات التي تسجّل نشاط IMS Connect، وواجهات ISPF وz/OS Explorer وREXX لإدارة أنظمة IMS Connect وميزات IMS Connect Extensions الخاصة بها.
تمكين التوجيه المتقدم لأعباء العمل

استخدم ميزة التوجيه المستند إلى القواعد في IMS Connect Extensions للاستجابة للتغيرات في أعباء العمل وقدرة المعالجة. يمكنك جدولة قواعد توجيه خاصة بأوقات الذروة وغير الذروة باستخدام IMS Connect Extensions لإدارة مخازن البيانات التي تواجه حالات ازدحام. تضمن الخدمة المستمرة أثناء انقطاع مخازن البيانات، سواء المخطط لها أو غير المخطط لها، وتُعيد توزيع أعباء العمل بمجرد استئناف الخدمة.
أتمتة العمليات لموازنة أعباء العمل

يمكنك الوصول إلى خدمات IMS Connect Extensions مباشرةً من برامج REXX. قم تلقائيًا بإيقاف أو استئناف التوجيه إلى مخزن بيانات، أو تعديل قواعد التوجيه، أو تبديل السجل النشط، أو بدء تتبُّع الموارد، أو تحديث التعريفات، أو تنفيذ الأوامر على النظام أو مخزن البيانات المستهدف.
توفير نقطة تحكُّم واحدة لـ IMS Connect

توفِّر IMS Connect Extensions نقطة تحكُّم مركزية لإدارة عدة أنظمة IMS Connect. توفِّر واجهات العملاء المبسَّطة والواضحة إدارة مركزية وتحكُّمًا في جميع أنظمة IMS Connect، حيث تُتيح إصدار أوامر IMS Connect مباشرةً من موقع واحد.
التقاط بيانات حدث IMS Connect وتوسيعها

توفِّر IMS Connect Extensions وصفًا تفصيليًا لنشاط IMS Connect. ولتسهيل عملية تصحيح الأخطاء وتحليل الأداء، يمكن لكلٍّ من IMS Problem Investigator وIMS Performance Analyzer وIBM® Transaction Analysis Workbench تحليل سجلات IMS Connect Extensions.
إرسال بث مباشر لأحداث IMS Connect إلى محركات التحليلات.

عرض بيانات ملخص معاملات IMS Connect في زمن شبه حقيقي لمحركات التحليلات. استخدام ميزات منصة التحليلات الخاصة بك لمراقبة IMS Connect، وتتبُّع التوجهات، وتصوُّر أعباء العمل المختلفة ضمن طوبولوجيا الشبكة.
منتجات ذات صلة

حزمة حلول أداء IMS

عزّز إنتاجية المحللين وتقديم أداء أكثر كفاءة لتطبيقات IMS، مع تحسين استخدام الموارد وزيادة توفُّر النظام.

IMS Database Solution Pack for z/OS

دعم عمليات إعادة تنظيم قواعد البيانات في أثناء تشغيلها لدعم التوافر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وإدارة قواعد بيانات نظام IMS كاملة الوظائف وقواعد البيانات الكبيرة ذات التوافر العالي (HALDBs).

IMS Recovery Solution Pack for z/OS

جرّب هذه المجموعة من البرمجيات، وهي حل متكامل للنسخ الاحتياطي والاسترداد المتزامن لمجموعات بيانات متعددة ومناطق Fast Path.

أدوات IMS

يمكنك تحسين أداء أنظمة IMS لديك باستخدام أدوات إدارة قواعد البيانات والمعاملات المتاحة عند الطلب والمخصصة للتطبيقات.

الموارد

دورة حياة معاملة IMS Connect
تعرَّف على أحداث دورة الحياة لفهم كيفية عمل أنظمتك وتشخيص المشكلات.
تقنيات توجيه أعباء العمل
تعرَّف على كيفية إضافة IMS Connect Extensions لميزات التوجيه المتقدم لأعباء العمل إلى IMS Connect.
توثيق منتج IMS Tools
منشورات منتجات IMS Tools وأدلة البرامج والمحتويات التقنية الأخرى ذات الصلة بصيغة PDF.
البدء
نظرة عامة على IMS Connect Extensions for z/OS

اطَّلِع على عرض تقديمي يقدِّم لمحة عامة عن المنتج.

 اقرأ النظرة العامة تحليل طلبات IMS Open Database

تعرَّف على كيفية جمع وتحليل بيانات الأدوات الخاصة بطلبات IMS Open Database.

 اقرأ النظرة العامة