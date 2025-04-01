IBM Transaction Analysis Workbench for z/OS

حلل أداء المعاملات، ومشكلات السلوك، وسهِّل عملية تحليل المشكلات

وثائق المنتج

أداة IBM® Transaction Analysis Workbench هي أداة توفر منصة موحدة لإدارة مشاكل المعاملات على نظام ®z/OS. 

تُمكّنك أداة Transaction Analysis Workbench من مراقبة كل نظام فرعي لنظام z/OS على حدة أو دمجهم في عرض واحد موحد، بما في ذلك توفير إمكانية إعادة تشغيل أو تتبع تدفق المعاملات داخل مختلف الأنظمة الفرعية لنظام z/OS أو بينها.

الأداة لا تتطلب برنامجًا مساعدًا خاصًا لجمع البيانات من أجل تحليلها. بل تستخدم Transaction Analysis Workbench السجلات والبيانات القديمة التي ينتجها كل نظام فرعي في أثناء معالجة المعاملات الطبيعية وعمليات النظام.
ما الجديد؟ ملخص مزايا Transaction Analysis Workbench for z/OS
الميزات
استمتع بتغطية شاملة للأنظمة الفرعية

حلل سجلات الأنظمة الفرعية المتعددة لنظام z/OS، بما في ذلك IBM® CICS و IBM® Db2 و IBM™ IMS و IBM MQ و SMF و IBM WebSphere® Application Server لنظام z/OS وبرنامج IBM z/OS Connect. أكثر من 1500 نوع من أنواع السجلات.
حلل السجلات التي تجمعها بالفعل

ادمج السجلات والبيانات القديمة الأخرى التي ينتجها كل نظام فرعي بالفعل في أثناء العمليات الطبيعية. لا يلزم وجود برنامج مساعد خاص.
تتبع السجلات والأنظمة الفرعية

اطّلع على جميع الأحداث في المعاملات المتنوعة، على سبيل المثال CICS-Db2، و CICS-DBCTL، و IMS-Db2، في عرض واحد موحد.
المزايا
تحليل سجلات المضيف التفاعلي

يعرض متصفح السجلات القائم على مركز إنتاجية النظام التفاعلي (ISPF) جميع السجلات في واجهة موحدة. يمكنك تصفح السجلات الملخصة من سجلات متعددة مدمجة بتسلسل زمني، ثم عرض جميع حقول السجل الواحد واختيار تفاصيل حقل واحد. سيكون المستخدمون ذوو الخبرة بمحرر ISPF على دراية بمتصفح السجلات القائم على مركز ISPF. يمكنك التصفح، والعثور على سلاسل نصية، ووضع إشارات مرجعية للسجلات، والتنقل حسب الطوابع الزمنية للسجلات، وتصفية السجلات بناءً على قيم الحقول، وإنشاء مقتطفات من السجلات الأصلية.

 استكشف تصفح السجلات التفاعلي
إعداد تقارير مجمعة

يمكنك إنشاء العديد من التقارير المجمعة المصممة للمساعدة على حل مشكلات تحليل المعاملات الشائعة. على سبيل المثال، يمكن أن تساعد تقارير تحليل المعاملات المجمعة CICS-DBCTL على تحديد ما إذا كان طول زمن الاستجابة ناتجًا عن مشاكل في IBM® CICS أو IBM IMS.

 استكشف إعداد التقارير
تتبع المعاملات

تمكّن من ربط وفهم أحداث السجلات المستنبطة من المعاملات التي تمتد عبر الأنظمة الفرعية. في متصفح سجلات مركز ISPF، اكتب TX بجوار أي سجل. ليعرض المتصفح السجلات المتعلقة بالمعاملة نفسها ويخفي السجلات الأخرى. فهو يتتبع المعاملة عبر السجلات المتاحة لتوفير جدول زمني للأحداث عبر الأنظمة الفرعية وتسليط الضوء على التأخيرات التي غالبًا ما تكون غير ظاهرة في الأدوات الخاصة بالأنظمة الفرعية. كما يمكن أن يساعد التتبع المطورين على فهم سلوك الأنظمة وتفاعلاتها.

 استكشف تتبع المعاملات
تفاصيل المشكلة المشتركة وسجلها

توفر أداة Transaction Analysis Workbench إطار عمل اختياري لتحليل المشكلات في الجلسات. تُلخص الجلسة المعلومات حول المشكلة وتحليلها. وتتضمن الفترة الزمنية والأنظمة المعنية وملفات السجل ذات الصلة. إذا أنشأت جلسة، فيمكن للمستخدمين الآخرين المشاركة في تلك الجلسة بدلاً من إنشاء جلسة خاصة بهم. يمكنك أيضًا وضع علامات على السجلات ذات الأهمية وإضافة ملاحظات إلى سجل الجلسة لمساعدة المستخدمين الآخرين على استئناف العمل على الجلسة التي أنشأتها.

 استكشف الجلسات
مهام سير العمل

عند إنشاء جلسة لمشكلة ما، يمكنك اختياريًا تحديد قالب الجلسة الذي يصف سير العمل. سير العمل هو سلسلة من المهام لتحليل مشكلة ما. يمكن أن تكون كل مهمة عبارة عن تعليمات مكتوبة أو JCL لدفعات المهام. يمكن للخبراء تطوير سير العمل لمساعدة المستخدمين الآخرين، مثل موظفي المكتب، على البدء في تحليل المشكلات أو على الأقل تحديد ملفات السجل اللازمة للتحليل بدلاً من إسناد المشكلة إلى خبير على الفور.

 استكشف سير العمل
التحديد التلقائي للملفات

يؤدي التحديد التلقائي للملفات إلى التخلص من العملية الشاقة لتحديد موقع بيانات السجل المطلوبة للتحليل يدويًا. عليك تحديد الفترة الزمنية والأنظمة موضع الاهتمام وعندئذٍ تُحدد أداة Transaction Analysis Workbench موقع ملفات السجل ذات الصلة وإرفاقها بجلستك الخاصة بالمشكلة.

 استكشف التحديد التلقائي للملفات
لوحات معلومات التحليلات خارج المضيف

يمكنك تنفيذ مهام تصحيح Transaction Analysis Workbench for z/OS التي ستُعيد توجيه بيانات السجل إلى منصات التحاليل خارج المضيف مثل منصة Elastic Stack أو Splunk. استعرض بيانات السجل الخاص بك في لوحات معلومات Kibana أو Splunk التي تُكمل التحليلات على المضيف.

 استكشف تطبيق Splunk الذي يحتوي على نماذج من لوحات المعلومات
واجهة مستخدم موحدة

تساعد واجهة المستخدم الموحدة لجميع السجلات على تسهيل تعزيز مهارات التحليل بحيث تشمل أنواع السجلات والأنظمة الفرعية غير المألوفة. تعلم كيفية استخدام متصفح السجلات لتحليل سجلات الأنظمة الفرعية المألوفة بالنسبة لك، ثم أعد استخدام هذه المهارات لتحليل أنواع السجلات الأخرى.
العناصر نافذة حوار ISPF

تُقدم واجهة مستخدم نافذة حوار ISPF تسلسلاً هرميًا لخيارات التصفح التفاعلي للسجلات وإدارة الجلسات وإنشاء JCL لإجراء دفعات المهام وتحديد سجلات المستودعات المختلفة المتعلقة بالتحليل، مثل تعريفات النظام وعوامل التصفية.

 استكشف نافذة حوار ISPF المستودعات

المستودعات هي مجموعات البيانات التي تُخزن فيها أداة Transaction Analysis Workbench البيانات المتعلقة بتحليل المعاملات. يمكن للمستخدمين مشاركة المستودعات. يمكن مشاركة بعض المستودعات مع منتجات أخرى.

 استكشف المستودعات أداة إنشاء التقارير واستخراج البيانات

تُعد أداة إنشاء التقارير واستخراج البيانات برنامجًا دفعيًا يعمل على إنشاء تقارير واستخراج بيانات لإجراء المزيد من المعالجة باستخدام أداة Transaction Analysis Workbench ولغة ترميز النصوص JavaScript Object Notation (JSON) أو ملفات القيم المفصولة بفواصل (CSV) لاستخدامها مع تطبيقات أخرى. تعمل نافذة حوار ISPF على إنشاء JCL لتشغيل الأداة.

 استكشف أداة إنشاء التقارير واستخراج البيانات أداة التحديد التلقائي للملفات

تُعد أداة التحديد التلقائي للملفات برنامجًا دفعيًا يُحدد موقع ملفات السجل للجلسات حسب الفترة الزمنية وتعاريف النظام.

 استكشف أداة التحديد التلقائي للملفات وحدات المعرفة

وحدة المعرفة هي وحدة تحميل قابلة للتشغيل تستخدمها أداة Transaction Analysis Workbench لتفسير نوع معين من السجلات ومعالجته.

 استكشف وحدات المعرفة
التفاصيل الفنية

المتطلبات الأساسية للأجهزة

تعمل أداة Transaction Analysis Workbench على أي تكوين للأجهزة يدعم البرنامج المطلوب.

المتطلبات الأساسية للبرامج: إلزامية

قبل تثبيت وتكوين أداة Transaction Analysis Workbench، تأكد من استيفاء متطلبات البرامج التالية:

  • نظام ®z/OS، الإصدار V2.1 أو الأحدث
اطّلع على المتطلبات الأساسية
الدروس التعليمية

تصفح البرامج التعليمية المفصلة لمساعدتك على البدء في استخدام أداة Transaction Analysis Workbench.

 إنشاء الجلسات وتصفح السجلات

يوضح لك هذا البرنامج التعليمي كيفية إنشاء جلسة لمشكلة ما، وتحديد ملف من ملفات السجل للمشكلة يدويًا، ثم تصفح ملف السجل.

 تقديم تقرير مجمع

يوضح لك هذا البرنامج التعليمي كيفية إنشاء تقرير مجمع للجلسات.

 أتمتة تحديد سجلات IMS

يوضح لك هذا البرنامج التعليمي كيفية تعريف نظام IMS لأداة Transaction Analysis Workbench، ثم استخدام تعريف النظام هذا لتحديد موقع ملفات سجل IMS (SLDS أو OLDS) ذات الصلة لفترة زمنية معينة.

 أتمتة تحديد سجلات Db2

يوضح لك هذا البرنامج التعليمي كيفية تعريف نظام ®DB2 لأداة Transaction Analysis Workbench، ثم استخدام تعريف النظام هذا لتحديد موقع ملفات سجل Db2 ذات الصلة لفترة زمنية معينة.

مقاطع فيديو

يُقدم هذا الفيديو لمحة عامة حول أداة Transaction Analysis Workbench for z/OS وكيفية استخدامها لتحليل سجلات المعاملات على المضيف.

يوضّح هذا الفيديو لوحات المعلومات على منصتين تحليليتين—Splunk و Elastic.

يُقدم هذا الفيديو لمحة عامة حول كيفية تحليل سجلات المعاملات على المضيف باستخدام نافذة حوار ISPF.

يوضّح هذا الفيديو كيفية استخدام نافذة حوار ISPF لتحليل إحدى مشاكل معاملات IMS-Db2.
الخطوات التالية

IBM Transaction Analysis Workbench for z/OS. حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.

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