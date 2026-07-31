تقوم IBM® IMS Program Restart Facility for z/OS بأتمتة معالجة نقطة التحقق، والتراجع، وإعادة التشغيل لبرامج رسائل IMS الدفعية (BMP) وبرامج الدفعات DLI/DBB لنظام IMS. حيث تدير عملية اختيار معرف نقطة التحقق من خلال تحديد مجموعة بيانات السجل الصحيحة لاستخدامها وإنشاء مهمة إعادة التشغيل برمجيًا. وتراقب عدد نقاط التحقق التي أنشأها التطبيق الدفعي لتحديد ما إذا كان هناك عدد قليل جدًا أو كثير جدًا تم إنشاؤه خلال فترة زمنية محددة. ويمكنك تجنب الأخطاء اليدوية وتحسين توفر IMS من خلال إعادة تشغيل مهام دفعة IMS المعطلة تلقائيًا وبشكل دقيق.