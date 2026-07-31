IMS Program Restart Facility for z/OS

أعد تشغيل برامج الدفعات لنظام IMS تلقائيًا وبشكل دقيق لتقليل الأخطاء وزيادة التوافر

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رسم توضيحي لشكل شيفرون هندسي تجريدي

لمحة عامة

تقوم IBM® IMS Program Restart Facility for z/OS بأتمتة معالجة نقطة التحقق، والتراجع، وإعادة التشغيل لبرامج رسائل IMS الدفعية (BMP) وبرامج الدفعات DLI/DBB لنظام IMS. حيث تدير عملية اختيار معرف نقطة التحقق من خلال تحديد مجموعة بيانات السجل الصحيحة لاستخدامها وإنشاء مهمة إعادة التشغيل برمجيًا. وتراقب عدد نقاط التحقق التي أنشأها التطبيق الدفعي لتحديد ما إذا كان هناك عدد قليل جدًا أو كثير جدًا تم إنشاؤه خلال فترة زمنية محددة. ويمكنك تجنب الأخطاء اليدوية وتحسين توفر IMS من خلال إعادة تشغيل مهام دفعة IMS المعطلة تلقائيًا وبشكل دقيق.

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تقليل الأخطاء

إن التعرف على أحدث معرف نقطة تحقق بشكل برمجي لعمليات إعادة تشغيل برامج الدفعات يساعدك على تجنب العمليات اليدوية المعرضة للأخطاء والحفاظ على تشغيل أنظمة IMS بسلاسة.
ساعد في منع تلف البيانات

تساعدك إعادة تشغيل مهمة في نقطة التحقق الصحيحة على تقليل تلف البيانات الذي قد ينجم عن إعادة التشغيل من دون تحديد معرف نقطة تحقق.
تحسين التوافر

إن تجنب التلف يعني تجنب التأخيرات وعدم توفر قاعدة البيانات لفترات أطول. وباستخدام IMS Program Restart Facility for z/OS، يمكنك زيادة كفاءة نظامك وموثوقيته.

الميزات

بصمة الإصبع للتحقق
أتمتة إعادة تشغيل برامج معالجة الرسائل الدفعية (BMP)

قم بأتمتة إعادة تشغيل برامج معالجة الرسائل الدفعية (BMP) لنظام IBM™ IMS وبرامج الدفعات DLI/DBB لنظام IMS. وتجنب العملية اليدوية والمعرضة للأخطاء لتحديد آخر معرف نقطة تحقيق صالح لبرنامج الدفعات ومجموعات بيانات السجل المرتبطة لتضمينها في مهمة إعادة التشغيل. وحدد ما هو مطلوب لإعادة تشغيل برنامج دفعي وأنشئ مهمة إعادة التشغيل ديناميكيًا باستخدام معرف نقطة التحقق الصحيح ومجموعات بيانات سجل IMS الصحيحة.
خلفية إنفوجرافيك لبيانات الأعمال.
خيارات التراجع وإعادة التشغيل

استفد من الخيارات التي تسمح لأداة IBM® IMS Program Restart Facility for z/OS بتشغيل عمليات التراجع وإعادة التشغيل تلقائيًا كجزء من خطوة مهمة التطبيق. باستخدام هذه الخيارات، ليست هناك حاجة إلى تشغيل مهمة منفصلة لتراجع جمعية لنظام IMS أو تعديل مهمة إعادة تشغيل JCL بعد إنهاء غير طبيعي.
مركز عمليات على مستوى العالم حيث تتتبع الفرق أداء السوق العالمية. الغرفة يملؤها الذكاء الاصطناعي التوليدي
إنشاء نقاط التحقق في برامج الدفعات

قم باستدعاء IMS Program Restart Facility for z/OS في كل مرة يصدر فيها برنامج BMP أو برنامج DLI/DBB الدفعي لنظام IMS استدعاء نقطة تحقق (CHKP). ويمكنك تتبع الوقت بين نقاط التحقق بشكل اختياري، وإذا كان الوقت طويلاً جدًا، فنبِّه المستخدم. ويمكنك أيضًا التحقق مما إذا كان تطبيق الدفعة ينشئ عددًا كبيرًا من نقاط التحقق وتجاوز معالجة نقاط التحقق للحفاظ على استهلاك وحدة المعالجة المركزية والموارد.
مجموعة متنوعة من المهنيين يجتمعون في مكتب حديث: مبرمجو تكنولوجيا المعلومات يستخدمون أجهزة الكمبيوتر معًا أثناء العصف الذهني، ويتحدثون عن الاستراتيجية، ويناقشون التخطيط
التراجع عند الطلب

تعرف على الحاجة إلى التراجع أثناء الإنهاء غير الطبيعي للمهمة في برامج DLI/DBB الدفعية لنظام IMS وتحكم في عملية الإنهاء. وإذا قررت IMS Program Restart Facility for z/OS أن التراجع مطلوب، فإنها تتأكد من إغلاق مجموعة بيانات السجل وتشغل عملية الخروج قبل أن تسمح بإكمال عملية الإنهاء.
فني يستخدم جهاز كمبيوتر محمولاً
إعادة تشغيل برامج الدفعات تلقائيًا

استخدم مجموعات بيانات نقاط التدقيق الخاصة التي تم إنشاؤها عند تنفيذ برنامج IMS BMP أو برامج الدفعات DLI/DBB لنظام IMS الأصلي لتحديد الحاجة إلى إعادة تشغيل البرنامج. إذا قررت IMS Program Restart Facility for z/OS أن إعادة التشغيل مطلوبة، فإنها تخصص تلقائيًا مجموعات بيانات السجل الصحيحة للمهمة وتعدل معلمات تنفيذ المهمة للسماح بإجراء إعادة التشغيل تلقائيًا.
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توفر قاعدة البيانات بعد الفشل

حسِّن توفر قاعدة بيانات IMS بعد فشل برامج الدفعات عن طريق إغلاق مجموعة بيانات السجل لبرامج الدفعات DLI/DBB لنظام IMS التي تتطلب التراجع وتنفيذ التراجع تلقائيًا كجزء من عملية الإنهاء غير الطبيعي. وتحرر هذه الميزة أقفال قواعد البيانات وتسمح باستمرار المعالجة عبر الإنترنت لقواعد البيانات المتأثرة.
بصمة الإصبع للتحقق
أتمتة إعادة تشغيل برامج معالجة الرسائل الدفعية (BMP)

قم بأتمتة إعادة تشغيل برامج معالجة الرسائل الدفعية (BMP) لنظام IBM™ IMS وبرامج الدفعات DLI/DBB لنظام IMS. وتجنب العملية اليدوية والمعرضة للأخطاء لتحديد آخر معرف نقطة تحقيق صالح لبرنامج الدفعات ومجموعات بيانات السجل المرتبطة لتضمينها في مهمة إعادة التشغيل. وحدد ما هو مطلوب لإعادة تشغيل برنامج دفعي وأنشئ مهمة إعادة التشغيل ديناميكيًا باستخدام معرف نقطة التحقق الصحيح ومجموعات بيانات سجل IMS الصحيحة.
خلفية إنفوجرافيك لبيانات الأعمال.
خيارات التراجع وإعادة التشغيل

استفد من الخيارات التي تسمح لأداة IBM® IMS Program Restart Facility for z/OS بتشغيل عمليات التراجع وإعادة التشغيل تلقائيًا كجزء من خطوة مهمة التطبيق. باستخدام هذه الخيارات، ليست هناك حاجة إلى تشغيل مهمة منفصلة لتراجع جمعية لنظام IMS أو تعديل مهمة إعادة تشغيل JCL بعد إنهاء غير طبيعي.
مركز عمليات على مستوى العالم حيث تتتبع الفرق أداء السوق العالمية. الغرفة يملؤها الذكاء الاصطناعي التوليدي
إنشاء نقاط التحقق في برامج الدفعات

قم باستدعاء IMS Program Restart Facility for z/OS في كل مرة يصدر فيها برنامج BMP أو برنامج DLI/DBB الدفعي لنظام IMS استدعاء نقطة تحقق (CHKP). ويمكنك تتبع الوقت بين نقاط التحقق بشكل اختياري، وإذا كان الوقت طويلاً جدًا، فنبِّه المستخدم. ويمكنك أيضًا التحقق مما إذا كان تطبيق الدفعة ينشئ عددًا كبيرًا من نقاط التحقق وتجاوز معالجة نقاط التحقق للحفاظ على استهلاك وحدة المعالجة المركزية والموارد.
مجموعة متنوعة من المهنيين يجتمعون في مكتب حديث: مبرمجو تكنولوجيا المعلومات يستخدمون أجهزة الكمبيوتر معًا أثناء العصف الذهني، ويتحدثون عن الاستراتيجية، ويناقشون التخطيط
التراجع عند الطلب

تعرف على الحاجة إلى التراجع أثناء الإنهاء غير الطبيعي للمهمة في برامج DLI/DBB الدفعية لنظام IMS وتحكم في عملية الإنهاء. وإذا قررت IMS Program Restart Facility for z/OS أن التراجع مطلوب، فإنها تتأكد من إغلاق مجموعة بيانات السجل وتشغل عملية الخروج قبل أن تسمح بإكمال عملية الإنهاء.
فني يستخدم جهاز كمبيوتر محمولاً
إعادة تشغيل برامج الدفعات تلقائيًا

استخدم مجموعات بيانات نقاط التدقيق الخاصة التي تم إنشاؤها عند تنفيذ برنامج IMS BMP أو برامج الدفعات DLI/DBB لنظام IMS الأصلي لتحديد الحاجة إلى إعادة تشغيل البرنامج. إذا قررت IMS Program Restart Facility for z/OS أن إعادة التشغيل مطلوبة، فإنها تخصص تلقائيًا مجموعات بيانات السجل الصحيحة للمهمة وتعدل معلمات تنفيذ المهمة للسماح بإجراء إعادة التشغيل تلقائيًا.
شابة آسيوية تعمل لحسابها الخاص، ترتدي نظارات طبية وتكتب أوامر لروبوت ذكاء اصطناعي على تطبيق تقني ذكي، نمط حياة رحّال رقمي، ألعاب فيديو، واجهة برمجة، مصممة، مركز بيانات كبيرة على جهاز كمبيوتر مكتبي في مكتب ليلي.
توفر قاعدة البيانات بعد الفشل

حسِّن توفر قاعدة بيانات IMS بعد فشل برامج الدفعات عن طريق إغلاق مجموعة بيانات السجل لبرامج الدفعات DLI/DBB لنظام IMS التي تتطلب التراجع وتنفيذ التراجع تلقائيًا كجزء من عملية الإنهاء غير الطبيعي. وتحرر هذه الميزة أقفال قواعد البيانات وتسمح باستمرار المعالجة عبر الإنترنت لقواعد البيانات المتأثرة.

التفاصيل الفنية

متطلبات البرنامج

استخدم الرابط أدناه للوصول إلى متطلبات البرمجيات التفصيلية لأداء IMS Program Restart Facility for z/OS.

اطَّلِع على قائمة كاملة بمتطلبات البرامج

متطلبات الأجهزة

استخدم الرابط أدناه للوصول إلى متطلبات الأجهزة التفصيلية لأداء IMS Program Restart Facility for z/OS.

اطَّلِع على قائمة كاملة بمتطلبات الأجهزة

الموارد

ما وظيفة IMS Program Restart Facility؟
تعرف على المزيد حول IMS Program Restart Facility وكيفية تجنب تلف البيانات.
الأسئلة الشائعة حول حزم حلول IMS Tools
احصل على إجابات عن العديد من الأسئلة الشائعة وإرشادات ونصائح لإعداد حزم حلول IMS Tools بشكل مثالي.

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الخطوات التالية

اكتشف كيفية إعادة تشغيل برامج الدفعات لنظام IMS تلقائيًا وبشكل دقيق لتقليل الأخطاء وزيادة التوافر. حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.

  1. اقرأ صحيفة البيانات