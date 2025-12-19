IMS Extended Terminal Option Support for z/OS

يتيح IBM® IMS Extended Terminal Option (ETO) Support for z/OS للأجهزة الطرفية العاملة عبر VTAM® تسجيل الدخول إلى IMS Transaction Manager (IMS TM)، حتى إذا لم تكن مُعرَّفة أثناء عملية تعريف نظام IMS. ومن دون IMS ETO Support، فإن إضافة الأجهزة الطرفية المعرَّفة في IMS TM أو حذفها أو تعديلها يقتضي إيقاف نظامك العامل عبر الإنترنت لتطبيق هذه التغييرات.

يتولى IMS ETO Support إدارة جميع إعدادات IMS ETO لديك، ويتيح تعيين الخيارات العامة وتحديد خيارات بديلة لمستخدمين أو أجهزة طرفية بعينها. على سبيل المثال، يمكنك تعيين خيارات عامة لمجتمع المستخدمين بأكمله، ثم تعريف خيارات مخصَّصة لأجهزة طرفية معينة أو لمعرِّفات مستخدمين محددة.