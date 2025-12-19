IMS Extended Terminal Option Support for z/OS

إدارة بيئة IMS ETO الخاصة بك بسلاسة
يتيح IBM® IMS Extended Terminal Option (ETO) Support for z/OS للأجهزة الطرفية العاملة عبر VTAM® تسجيل الدخول إلى IMS Transaction Manager (IMS TM)، حتى إذا لم تكن مُعرَّفة أثناء عملية تعريف نظام IMS. ومن دون IMS ETO Support، فإن إضافة الأجهزة الطرفية المعرَّفة في IMS TM أو حذفها أو تعديلها يقتضي إيقاف نظامك العامل عبر الإنترنت لتطبيق هذه التغييرات.
يتولى IMS ETO Support إدارة جميع إعدادات IMS ETO لديك، ويتيح تعيين الخيارات العامة وتحديد خيارات بديلة لمستخدمين أو أجهزة طرفية بعينها. على سبيل المثال، يمكنك تعيين خيارات عامة لمجتمع المستخدمين بأكمله، ثم تعريف خيارات مخصَّصة لأجهزة طرفية معينة أو لمعرِّفات مستخدمين محددة.
يقلِّل فترات التعطّل المجدولة المرتبطة بإدارة الأجهزة الطرفية العاملة عبر VTAM، كما يتيح للمستخدمين بدء جلسات IMS من أي جهاز طرفي عبر VTAM على الشبكة، مما يوفّر وصولًا أسرع وأكثر مرونة إلى النظام.
يسهم ربط رسائل المخرجات بالمستخدمين بدلًا من الأجهزة الطرفية في تعزيز أمن IMS، كما أن تقليل عدد وحدات الماكرو المطلوبة يبسِّط تعريفات شبكة الأجهزة الطرفية، مما يوفّر الوقت ومساحة التخزين أثناء إعداد النظام.
بالنسبة إلى أجهزة ETO الطرفية وهياكل المستخدمين، لا تُخصَّص الموارد إلا عند الحاجة إليها. وعندما تنتفي الحاجة إليها، يتم حذفها.
الحفاظ على تعريفات الأجهزة الطرفية الثابتة يحتاج فقط إلى عدد قليل من مبرمجي النظام المتمرسين.