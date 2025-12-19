IMS High Performance System Generation Tools for z/OS

تغيير بيئة توليد نظام IMS وموارد التطبيقات بسهولة أكبر

لمحة عامة

تتيح لك IBM® IMS High Performance System Generation Tools for z/OS تحديث تعريفات موارد تكوين نظام IMS من دون الحاجة إلى إعادة تشغيل IMS. ويمكنك إنشاء قائمة بإدخالات تحديث الموارد، والتحقق منها، وتثبيتها من دون أي انقطاع في الخدمة، أو تأثير في الأعمال الجارية، ومن دون الحاجة إلى أوامر التغيير في أثناء الاتصال بالإنترنت. ويمكن تثبيت تحديثات الموارد في نظام IMS واحد أو في عدة أنظمة في الوقت نفسه. يضمن ذلك الحفاظ على اتساق تعريفات الموارد مع باقي أعضاء IMSPlex، إضافة إلى تثبيت التحديثات عبر كل أنظمة IMS في الوقت نفسه، بما في ذلك الأنظمة المتوقفة التي ينبغي أن تعكس هذه التغييرات عند إعادة تشغيلها.

 ما الذي تقوم به أدوات توليد نظام IMS عالية الأداء؟
تجهيز بيئة العمل بأدوات متعددة

قم بإدارة بيئة توليد النظام باستخدام Fast Generation (SYSGEN) وMerge Clone وSYSGEN Compare.
إجراء التغييرات بكفاءة

نفِّذ عمليات توليد نظام IMS الخاصة بتغييرات موارد التطبيقات (المعاملات، والبرامج، وقواعد البيانات، ورموز التوجيه) بسرعة أكبر، سواء في مهمة من خطوة واحدة أو أثناء التشغيل عبر الإنترنت، مع تقليل زمن استهلاك وحدة المعالجة المركزية.
إنشاء تكوينات توليد النظام لـ IMSplex

غيّر أمان IMS SMU، بما في ذلك AGN، وتفويض أوامر المعاملات، وأمان الأجهزة الطرفية.
تحديثات متزامنة للأنظمة المتعددة

قم بتثبيت تغييرات الموارد عبر عدة أنظمة IMS في الوقت نفسه، مع ضمان الاتساق عبر كل أنحاء IMSPlex.

منتجات ذات صلة

IMS Transaction Manager Solution Pack for z/OS
احصل على الأدوات اللازمة لمراقبة بيئة IMS Transaction Manager وإدارتها بشكل فعال.
أدوات IMS
يمكنك تحسين أداء أنظمة IMS لديك باستخدام أدوات إدارة قواعد البيانات والمعاملات المتاحة عند الطلب والمخصصة للتطبيقات.
IMS Database Solution Pack for z/OS
دعم عمليات إعادة تنظيم قواعد البيانات في أثناء تشغيلها لدعم التوافر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وإدارة قواعد بيانات نظام IMS كاملة الوظائف وقواعد البيانات الكبيرة ذات التوافر العالي (HALDBs)
IMS Recovery Solution Pack for z/OS
استخدم مجموعة برمجيات توفر حلاً متكاملاً للنسخ الاحتياطي والاسترداد المتزامنين لمجموعات بيانات متعددة ومناطق المسار السريع.

الموارد

وثائق IBM
احصل على معلومات حول كيفية صيانة المنتج واستخدامه.
الأسئلة الشائعة حول حزم حلول IMS Tools
اعثر على الإجابات وتعرف على نصائح وإرشادات الإعداد الأمثل لحزم حلول IMS Tools.
توثيق منتج IMS Tools
منشورات منتجات IMS Tools، وأدلة البرامج، وغيرها من المحتويات التقنية ذات الصلة بصيغة PDF.
مقاطع فيديو حول IMS Tools
تتضمن هذه القائمة من مقاطع الفيديو عروضًا توضيحية وبرامج بث عبر الويب خاصة بمنتج IBM IMS وبالمنتجات والتقنيات ذات الصلة.
