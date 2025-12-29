يُعَد IBM OMEGAMON for IMS on z/OS برنامجًا لمراقبة أداء أعباء عمل IMS، يوفر نقطة تحكم واحدة في Parallel Sysplex ويراقب معاملات IMS Connect عبر TCP/IP. وهو جزء من مجموعة منتجات برمجيات OMEGAMON.

يوفر IBM OMEGAMON for IMS on z/OS التنبيهات، ويكشف عن المشكلات الأساسية، ويتخذ الإجراءات التصحيحية. يقلل من التأخيرات والانقطاعات المحتملة من خلال مراقبة المقاييس في الوقت شبه الفعلي وتحليل البيانات التاريخية. كما يوفر الوصول إلى إحصاءات هياكل Coupling Facility، وعدد قوائم الانتظار المشتركة، وتضارب أقفال قواعد البيانات وغير ذلك.

يتوفر كمنتج مستقل أو كجزء من IBM Service Management Suite for z/OS أو IBM Z Monitoring Suite.