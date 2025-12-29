IBM OMEGAMON for IMS on z/OS

تحسين أداء وتوافر أنظمة IMS الحيوية وتقليل التأخيرات أو الانقطاعات المحتملة باستخدام قدرات إعداد التقارير.

رسم توضيحي يعرض عدة مخططات لتصوُّر البيانات، بما في ذلك المخططات الخطية والعمودية، مصحوبةً بمخطط سير عمل.

يوفر تنبيهات ويبحث عن المشكلات الأساسية ويتخذ الإجراءات التصحيحية

يُعَد IBM OMEGAMON for IMS on z/OS برنامجًا لمراقبة أداء أعباء عمل IMS، يوفر نقطة تحكم واحدة في Parallel Sysplex ويراقب معاملات IMS Connect عبر TCP/IP. وهو جزء من مجموعة منتجات برمجيات OMEGAMON.

يوفر IBM OMEGAMON for IMS on z/OS التنبيهات، ويكشف عن المشكلات الأساسية، ويتخذ الإجراءات التصحيحية. يقلل من التأخيرات والانقطاعات المحتملة من خلال مراقبة المقاييس في الوقت شبه الفعلي وتحليل البيانات التاريخية. كما يوفر الوصول إلى إحصاءات هياكل Coupling Facility، وعدد قوائم الانتظار المشتركة، وتضارب أقفال قواعد البيانات وغير ذلك.

يتوفر كمنتج مستقل أو كجزء من IBM Service Management Suite for z/OS أو IBM Z Monitoring Suite.

المراقبة الشاملة وإدارة الأداء

يوفر رؤية فورية لأنظمة IMS الفرعية، مع تتبُّع أوقات استجابة المعاملات عبر IMSplex. باستخدام تحليل زمن الاستجابة (Response Time Analysis)، يساعد ذلك على تحديد أسباب التأخير وتحسين الأداء، مع تقليل التأثير في التطبيقات الحيوية. 
اكتشاف المشاكل وحلها بسرعة

يكشف عن عوائق الأداء من خلال عروض تحليل العوائق ويراقب التطبيقات التي تتجاوز التزامات مستوى الخدمة. ويحدد المشكلات بسرعة، ما يساعد على حلها قبل أن تؤثِّر في توافر النظام. 
التكامل مع z/OS ومع مجموعة المراقبة الأوسع من IBM

يتكامل مع أدوات المراقبة من IBM للتحكم الموحَّد في أنظمة الكمبيوتر المركزي. تعمل IMS Commander على تجميع سجلات MTO وz/OS، ما يُتيح تنفيذ أوامر IMS من واجهة واحدة. تعمل Configuration Manager على تبسيط عملية التثبيت، وتبسيط الإعدادات وتقليل تعقيد z/OS.

الميزات

المراقبة في الوقت الفعلي والاكتشاف التلقائي

يوفر رؤية فورية لأداء IMS، إلى جانب الاكتشاف التلقائي لجميع مناطق IMS وIMS Connect، ما يُتيح التعرُّف السريع والتخطيط لبصمة IMS.

إدارة الأداء والتوافر مع تتبُّع وقت استجابة التطبيق

يراقب أداء معاملات IMS، بما في ذلك أوقات الاستجابة عبر قوائم الانتظار المشتركة لـ IMS (CSQ)، ما يساعد على تحديد التأخيرات والعوائق داخل IMSplex. يُعَد تتبُّع وقت الاستجابة جزءًا من تحليل وقت الاستجابة، والذي يسمح بمراقبة وتتبُّع معاملات IMS في الوقت الفعلي. 

تحليل البيانات التاريخية مع المراقبة التفصيلية لأداء التطبيق

يجمع بيانات الأداء، بينما يوفر Application Trace Facility مقاييس مفصلة عن تطبيقات IMS، بما في ذلك استدعاءات DL/I وDb2 وMQ، لدعم تحليل التوجهات بشكل معمق.

أتمتة الكشف عن المشكلات باستخدام تنبيهات مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI)

يكتشف المشكلات المحتملة ويصدر تنبيهات بشأنها باستخدام حدود قابلة للتخصيص وتتبُّع مؤشرات الأداء الرئيسية المدمجة لتحديد مشكلات الأداء في IMS بسرعة.

مراقبة متكاملة عبر الأنظمة وسجلات موحَّدة.

يقدِّم IMS Commander الذي يوفر مراقبة شاملة مع سجلات موحَّدة لرسائل IMS MTO وSMTO وz/OS Console، ما يساعد على ضمان إدارة سلسة عبر بيئة الكمبيوتر المركزي.

واجهات سهلة الاستخدام ونشر مبسَّط

يوفر واجهات محسَّنة لكلٍّ من 3270UI وTivoli Enterprise Portal، مع تبسيط عمليات النشر لتقليل وقت الإعداد، ما يُتيح للمسؤولين التركيز على المراقبة بدلًا من الإعداد.

التفاصيل الفنية

قبل استخدام IBM OMEGAMON for IMS on z/OS، تحقَّق من استيفاء متطلبات أنظمة التشغيل وIBM Tivoli Monitoring وIMS وJava.

للمزيد من المعلومات التفصيلية حول متطلبات النظام، بما في ذلك أنظمة التشغيل المدعومة وIBM Tivoli Monitoring كمطلب أساسي والبرمجيات المدعومة، قم بتشغيل تقرير توافق منتجات البرمجيات واختَر IBM OMEGAMON for IMS on z/OS.

اتخذ الخطوة التالية

اكتشِف IBM OMEGAMON for IMS on z/OS. حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.

