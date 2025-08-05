ما المقصود بنسيج البيانات؟

على مدار العقد الماضي، أدت التطورات في السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT) وحوسبة الحافة إلى النمو الهائل في البيانات الكبيرة. وقد أدى هذا الارتفاع إلى ظهور بيئات بيانات معقدة بشكل متزايد، مع وجود كميات هائلة من البيانات المنتشرة عبر وحدات الأعمال المختلفة.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2025 من IBM Institute for Business Value (IBV)، يقول 50% من الرؤساء التنفيذيين إن مؤسساتهم قد ابتعدت عن التكنولوجيا؛ بسبب وتيرة الاستثمارات الأخيرة.ونتيجةً لذلك، أصبح توحيد البيانات والحوكمة أمرًا بالغ الأهمية للتغلب على التحديات مثل صوامع البيانات ومخاطر الأمن وعوائق اتخاذ القرار.

يوفر نسيج البيانات إدارة بيانات متكاملة من البداية إلى النهاية مدعومة بالتعلم الآلي (ML) والبيانات الوصفية النشطة وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) وغيرها من التقنيات.

إنه ليس برنامجًا بل نهجًا تصميميًا يُنشئ عرضًا موحَّدًا للبيانات عبر بيئات المؤسسة المحلية ومتعددة السحابة، من بحيرات البيانات ومستودعات البيانات وقواعد بيانات SQL ومصادر أخرى. بفضل هذا النهج، لن تحتاج المؤسسات إلى نقل البيانات الموزعة إلى موقع واحد أو مخزن بيانات واحد، ولن تضطر إلى اتباع نهج لامركزي بالكامل.

لا تعمل هذه القدرات الأساسية على معالجة صوامع البيانات وحجم البيانات المتزايد فحسب، بل تُتيح أيضًا الوصول البسيط إلى البيانات ذات الخدمة الذاتية لمستخدمي الأعمال. النتيجة هي شبكة من البيانات في الوقت الفعلي والبيانات التاريخية عالية الجودة التي تعمل على تسريع التحول الرقمي ومبادرات ذكاء الأعمال (BI) عبر الشركات، في حين تضمن الحوكمة المؤتمتة استراتيجية بيانات آمنة ومتوافقة.