ما هو منتج البيانات؟

أفادت McKinsey أن الشركات القائمة على البيانات أكثر عرضة لاكتساب العملاء بواقع 23 مرة، وأكثر عرضة للربحية بواقع 19 مرة. ومع ذلك، على الرغم من الطلب المتزايد على اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، لا تزال العديد من المؤسسات تواجه عقبات مثل صوامع البيانات، والاحتكار لمنتج معين، ومخاطر الامتثال بسبب عدم كفاية أطر عمل حوكمة البيانات.

ولمعالجة هذه التحديات، اعتمدت بعض المؤسسات نهج البيانات كمنتج، حيث تعامل البيانات كأصل مُدار وقابل للاستهلاك وليس كمنتج ثانوي للعمليات.

تؤكد منهجيات البيانات كمنتج على هيكلة البيانات وإدارتها لتوجيه قرارات الأعمال وتحسين تجربة المستخدم. واستناداً إلى هذا الأساس، توفر منتجات البيانات نهجاً منظماً وذاتي الخدمة لإدارة البيانات، مما يقلل من الاعتماد على الفرق الفنية مع دعم صناعة القرار في الوقت الفعلي.

المؤسسات التي تستثمر في منتجات البيانات يمكن أن تشهد تحسينات في الوصول إلى البيانات والتشغيل البيني وتخزين البيانات والحوكمة. في مختلف الصناعات، تتمتع منتجات البيانات بالقدرة على تعزيز الأتمتة ودعم صناعة القرار القائمة على البيانات ومساعدة الشركات على مواءمة استراتيجيات البيانات الخاصة بها مع الأهداف التجارية طويلة الأجل. من خلال الاستفادة من منصات البيانات القوية ونماذج التعلم الآلي وأدوات التصور ، يمكن للمؤسسات تمكين الفرق من تحقيق أقصى استفادة من بياناتها.

غالبًا ما تحقق منتجات البيانات هذه المزايا من خلال تمكين الأدوار المختلفة داخل المؤسسة:

يحصل علماء البيانات ومهندسو الذكاء الاصطناعي على وصول أسرع إلى البيانات والعناصر ذات الصلة، مما يسرّع من تطوير ونشر حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

يستفيد مهندسو البيانات من الاختبارات الآلية والنشر وتنظيم البيانات، مما يضمن أن المسارات تلبي معايير جودة البيانات واتفاقيات مستوى الخدمة المحددة في عقود منتجات البيانات.

يتلقى محللو البيانات والمستهلكون بيانات موثوقة وفي الوقت المناسب تتوافق مع احتياجاتهم الخاصة بالمجال ويمكن تحديثها بسرعة دون الاعتماد على فريق تكنولوجيا معلومات مركزي.