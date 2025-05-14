مركز منتجات البيانات
الوصول الذاتي إلى منتجات البيانات المنسقة والجاهزة للأعمال
جرّب مجانًا احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
منظر جوي للمركز المدني هانغتشو تشجيانغ

الوصول المبكر

احصل على وصول مبكر إلى الموارد، وتدريب على أحدث تطوراتنا، ورؤى الخبراء حول زيادة إمكانات ذكاء watsonx.data لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لبياناتك على نطاق واسع.

انضم إلى قائمة الانتظار

ترقية استراتيجية البيانات الخاصة بك

تواجه المجموعات اليوم صعوبة في إلغاء قفل القيمة الكاملة لبياناتها حيث تعيق المصادر المنفصلة تقديمها بكفاءة للمستخدمين النهائيين.

كجزء من IBM watsonx.data intelligence، يقوم مركز منتجات البيانات بتبسيط مشاركة البيانات، ما يتيح إنشاء منتجات بيانات عالية الجودة مستندة إلى عائد الاستثمار وحوكمتها وإدارة دورة الحياة الخاصة بها. من خلال الاكتشاف والفهم والوصول السلس للخدمة الذاتية، يُمكّن مركز منتجات البيانات مستخدمي الأعمال والمحللين وعلماء البيانات والمشرفين والمهندسين من إلغاء قفل الإمكانات الكاملة لبيانات المؤسسة.

مع مركز منتجات البيانات، تصبح البيانات أصولاً استراتيجية – موثوقة ويمكن الوصول إليها وجاهزة لدفع الابتكار.

 

اقرأ ملخص الحل

 

 

الفوائد

تبادل موثوق للبيانات وسوق البيانات الداخلية

اكتشاف منتج البيانات المناسب والمنسق لحالة الاستخدام الخاصة بك والوصول إليه من خلال سوق بيانات موثوق.
إنشاء منتجات بيانات قابلة لإعادة الاستخدام ومشاركتها

إنشاء منتجات البيانات التي يمكن استخدامها بسرعة وتنسيقها من قِبل مستهلكي البيانات عبر حالات استخدام متعددة لتقليل الجهود المكررة وخفض التكاليف.
إضفاء الطابع الديمقراطي على مستودع البيانات

تمكين مشاركة البيانات ومنتجات التحليلات على نطاق واسع التي يتم الحصول عليها من مستودع بيانات مؤسستك.
تبسيط إدارة دورة حياة البيانات

اكتساب رؤى حول كيفية استهلاك منتجات البيانات عبر مؤسستك طوال دورة حياتها.
التسليم المؤتمت لمنتجات البيانات

تسريع تلبية طلبات البيانات من خلال تمكين المستهلكين من اختيار طريقة تسليم البيانات المفضلة لديهم، مثل الملفات أو واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، بناءً على حالة الاستخدام الخاصة بهم.
استخدام منتج التحكم في البيانات

تضمين آليات الحوكمة لتوفير ضمان مشاركة منتجات البيانات واستخدامها بطريقة متوافقة في جميع حالات الاستخدام.

الكتاب الإلكتروني

اقرأ الكتاب الإلكتروني لفهم كيفية مساعدة مركز منتجات البيانات على تسريع نتائج البيانات والتحليلات.

اقرأ المزيد

المزايا

مشاركة منتجات البيانات الجاهزة للاستخدام والعمل على تبادلها

تمكين وصول أسرع إلى منتجات البيانات من خلال أتمتة تسليمها إلى المستهلكين باستخدام طرق مثل الملفات وواجهات برمجة التطبيقات واستعلامات اللغة الطبيعية، اعتمادًا على حالة الاستخدام المحددة.

 مشاهدة فيديو (1:08)
إدارة البيانات كمنتج عبر دورة الحياة

امتلك دورة حياة منتج البيانات من الإعداد إلى التقاعد باستخدام نظام قوي لإصدار منتجات البيانات وصيانتها وتحديثها.

 مشاهدة فيديو (0:51)
إعداد منتجات البيانات من أنظمة المصدر المنعزلة

تبسيط عملية إعداد منتجات البيانات القابلة لإعادة الاستخدام ومشاركتها، بغض النظر عن مكان وجودها، من خلال عمليات التكامل مع IBM ومستودعات البيانات وأنظمة المصدر التابعة لجهات خارجية.

 مشاهدة فيديو (0:41)
تنظيم عملية تبادل البيانات

تحديد عقود البيانات مثل اتفاقيات مستوى الخدمة وشروط الاستخدام واتفاقيات مشاركة البيانات وتطبيقها للتأكد من تبادل البيانات الموثوق بها بين منتجي البيانات ومستهلكيها.

 مشاهدة فيديو (O:49)
مشاركة منتجات البيانات الجاهزة للاستخدام والعمل على تبادلها

تمكين وصول أسرع إلى منتجات البيانات من خلال أتمتة تسليمها إلى المستهلكين باستخدام طرق مثل الملفات وواجهات برمجة التطبيقات واستعلامات اللغة الطبيعية، اعتمادًا على حالة الاستخدام المحددة.

 مشاهدة فيديو (1:08)
إدارة البيانات كمنتج عبر دورة الحياة

امتلك دورة حياة منتج البيانات من الإعداد إلى التقاعد باستخدام نظام قوي لإصدار منتجات البيانات وصيانتها وتحديثها.

 مشاهدة فيديو (0:51)
إعداد منتجات البيانات من أنظمة المصدر المنعزلة

تبسيط عملية إعداد منتجات البيانات القابلة لإعادة الاستخدام ومشاركتها، بغض النظر عن مكان وجودها، من خلال عمليات التكامل مع IBM ومستودعات البيانات وأنظمة المصدر التابعة لجهات خارجية.

 مشاهدة فيديو (0:41)
تنظيم عملية تبادل البيانات

تحديد عقود البيانات مثل اتفاقيات مستوى الخدمة وشروط الاستخدام واتفاقيات مشاركة البيانات وتطبيقها للتأكد من تبادل البيانات الموثوق بها بين منتجي البيانات ومستهلكيها.

 مشاهدة فيديو (O:49)

كيفية الشراء

مركز منتجات البيانات كخدمة

نشر مركز منتجات البيانات على السحابة بكفاءة لتوسيع النطاق بسلاسة.

السحابة
برنامج مركز منتجات البيانات

نشر برنامج مركز منتجات البيانات محليًا للمساعدة على ضمان أمن البيانات والتحكم فيها وإمكانية الوصول.

البيئات المحلية

الموارد

مشاركة البيانات الحديثة للمجموعات القائمة على البيانات

اقرأ الكتاب الإلكتروني لفهم كيف يساعد مركز منتجات البيانات على تسريع نتائج البيانات والتحليلات.

 الاستثمار في قيمة البيانات من خلال تمكين مشاركة منتجات البيانات

اقرأ تقرير المحللين لفهم التوجهات الرئيسية حول منتجات البيانات وميزات منصة تبادل البيانات.

 تبسيط الوصول إلى البيانات والامتثال لتنفيذ شبكة البيانات

اكتشف كيف يتيح مركز منتجات البيانات تنفيذ إطار عمل شبكة البيانات من خلال تبسيط الوصول إلى البيانات، وتعزيز الحوكمة، وتعزيز مشاركة بيانات الخدمة الذاتية.

تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 للبيانات والتحليلات

تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2024 حول منصات حوكمة البيانات والتحليلات.

ندوات الإنترنت المتاحة عند الطلب

عزز استراتيجيتك للبيانات والذكاء الاصطناعي باستخدام أساس بيانات حديث

تبسيط تسليم البيانات وتحسين الحوكمة باستخدام مستودع البيانات ومركز منتجات البيانات.

 الاستثمار في قيمة البيانات من خلال تمكين مشاركة منتجات البيانات

قم بإدارة بياناتك كمنتج لتحويل اكتشاف البيانات ومشاركتها.

 أفضل 5 قدرات لتبسيط مشاركة البيانات وتسريع النتائج القائمة على البيانات

تعرّف على كيفية قيام المجموعات بتسريع النتائج القائمة على البيانات من خلال الاستفادة من حلول مشاركة البيانات الحديثة مثل مركز منتجات البيانات.

أبرز المنتجات

IBM watsonx.data

يتكامل مع IBM watsonx.data للمساعدة على إلغاء قفل قيمة البيانات المخزنة في مستودع بحيرة البيانات الخاص بك.

 الحوكمة والكتالوج

يستورد البيانات الوصفية من كتالوجات البيانات لتنسيق تسليم البيانات من مصادر متباينة إلى مستودع البيانات والحزم.

 دورة حياة البيانات
اتخِذ الخطوة التالية

احجز اجتماعًا مع خبير لمعرفة كيف يمكن لمركز منتجات البيانات أن يساعد المجموعة على تبسيط عملية تجميع منتجات البيانات ومشاركتها وتسليمها لتحقيق نتائج قائمة على البيانات.

 جرّب مجانًا احجز اجتماعًا