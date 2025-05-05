ما المقصود بالتقاط تغييرات البيانات؟

يُعَد التقاط تغييرات البيانات، أو CDC، تقنية لتحديد وتسجيل تغييرات البيانات في قاعدة البيانات. تعمل تقنية CDC على تقديم هذه التغييرات في الوقت الفعلي إلى أنظمة مستهدفة مختلفة، ما يُتيح مزامنة البيانات عبر المؤسسة فور حدوث تغيير في قاعدة البيانات.

تُعَد تقنية التقاط تغييرات البيانات (CDC) من طرق دمج البيانات في الوقت الفعلي، وتهدف إلى تجميع البيانات وتوحيدها حتى وإن كانت معزولة أو غير متسقة عبر المؤسسة. تشمل الطرق الأخرى دمج بيانات التدفق والمحاكاة الافتراضية للبيانات وتكامل التطبيقات.

تُعَد قدرة CDC على تحديث الأنظمة في الوقت الفعلي (وبزمن انتقال قصير) عاملًا أساسيًا في نجاح تحليلات البيانات في الوقت الفعلي، وعمليات الترحيل إلى السحابة، وحتى نماذج الذكاء الاصطناعي. ولها مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام عبر مختلَف القطاعات، من البيع بالتجزئة إلى المالية والرعاية الصحية، حيث تساعد على الكشف عن الغش، وإدارة سلاسل التوريد، والامتثال التنظيمي.

هناك عدة أساليب لتنفيذ التقاط تغييرات البيانات، من أبرزها الأسلوب القائم على السجلات، والأسلوب القائم على الطابع الزمني، والأسلوب القائم على المشغِّلات. يمكن للمؤسسات تنفيذ التقاط تغييرات البيانات باستخدام أدوات مدمجة في قواعد البيانات، أو منصات مفتوحة المصدر، أو حلول من جهات خارجية.