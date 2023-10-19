ما المقصود بالامتثال لقانون ساربينز-أوكسلي (SOX)؟

لكي تتمكن الشركات العامة التي تمارس نشاطًا تجاريًا في الولايات المتحدة من تحقيق الامتثال لقانون ساربينز-أوكسلي (SOX)، يجب عليها الالتزام بما يلي:

تنفيذ عناصر تحكم داخلية لحماية البيانات المالية من التلاعب.



تقديم تقارير منتظمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تشهد على فعالية عناصر التحكم الأمنية ودقة الإفصاحات المالية.





اجتياز تدقيق سنوي مستقل لبياناتها المالية وعناصر التحكم المالية التي تستخدمها.

ويضع قانون ساربينز-أوكسلي (SOX) أيضًا قواعد لشركات المحاسبة التي تقوم بمراجعة حسابات الشركات العامة والمحللين الذين ينشرون أبحاثًا عن الأوراق المالية. ويفرض القانون غرامات كبيرة وعقوبات جنائية على الأنشطة المالية الاحتيالية وبعض أشكال عدم الامتثال.

في حين أن قانون ساربينز-أوكسلي (SOX) بمثابة لائحة تنظيمية مالية، إلا أن الأطراف المعنية من جميع أنحاء المؤسسة يشاركون في تحقيق الامتثال. أصبحت أقسام تكنولوجيا المعلومات وفرق الأمن السيبراني ذات أهمية خاصة حيث تلجأ المؤسسات بشكل متزايد إلى الحلول التكنولوجية لحماية المعلومات المالية في شبكات المؤسسات المعقدة.

وفقًا لتقرير صادر عن شركة Protiviti الاستشارية لعام 2023، تقول أكثر من نصف المؤسسات إن الامتثال لقانون ساربينز-أوكسلي (SOX) يستغرق وقتًا أطول لتحقيقه الآن. تنفق المؤسسات متوسطة الحجم أكثر من مليون دولار أمريكي على جهود الامتثال لقانون ساربينز-أوكسلي (SOX) كل عام.