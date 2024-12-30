ما تدفق البيانات؟

تصدر المؤسسات اليوم كميات هائلة من البيانات عن كل شيء بدءًا من أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) وحتى معاملات التجارة الإلكترونية. تساعد البيانات المتدفقة، والمعروفة أيضًا باسم ”تدفق البيانات“ أو ”تدفق البيانات في الوقت الفعلي“، المؤسسات على معالجة هذه التدفقات المستمرة للبيانات فور ورودها.

تتضمن الأمثلة على البيانات المتدفقة ما يلي:

بيانات السوق المالية التي تتبع أسعار الأسهم ونشاط التداول

قراءات مستشعرات إنترنت الأشياء (IOT) لمراقبة أداء المعدات

تدفقات أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي التي تسجل تفاعل المستخدمين



بيانات تدفق النقر على الموقع الإلكتروني التي توضح أنماط سلوكيات الزائرين

غالبًا ما تستخدم المؤسسات البيانات المتدفقة لدعم مبادرات الأعمال التي تعتمد على البيانات في الوقت الفعلي لاتخاذ قرارات سريعة تعتمد على البيانات، مثل تحليل البيانات وذكاء الأعمال (BI).

غالبًا ما يكون تدفق البيانات جزءًا من جهود جمع البيانات الكبيرة ومعالجتها. على سبيل المثال، يمكن للمؤسسات تحليل تدفقات البيانات المستمرة باستخدام تحليلات البيانات الكبيرة لاكتساب معارف حول الكفاءة التشغيلية واتجاهات المستهلكين وديناميكيات السوق المتغيرة.

ونظرًا لأنها تتدفق باستمرار، تتطلب البيانات المتدفقة أساليب معالجة مختلفة عن المعالجة على دفعات التقليدية. وغالبًا ما تتضمن هذه الأساليب هياكل تدفق قابلة للتوسع ومعالجات تدفق البيانات التي تدير استيعاب البيانات ومعالجتها وتحليلها مع الحفاظ على الأداء الأمثل.

أدى ظهور الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي في السنوات الأخيرة إلى زيادة التركيز على قدرات تدفق البيانات. وتعتمد هذه التقنيات غالبًا على معالجة البيانات المتدفقة لاستخراج معارف وتوقعات في الوقت الفعلي.

وفقًا لتقرير Gartner، أفادت 61% من المؤسسات أنها بحاجة إلى تطوير نموذج تشغيل البيانات والتحليلات أو إعادة النظر فيه بسبب تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي.1