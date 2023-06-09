ما هي تحليلات الأعمال؟

تحتاج المؤسسات الحديثة إلى إمكانات تساعدها على اتخاذ قرارات سريعة حتى تتمكن من التنافس في عالم سريع التغير، حيث يظهر منافسون جدد باستمرار وتتغير عادات العملاء دائمًا. تتمتع المؤسسات التي تعطي الأولوية للتحليلات بالعديد من المزايا مقارنةً بالمنافسين الذين لا يفعلون ذلك.

قرارات أسرع وأكثر استنارة: يمكن أن يؤدي وجود إمكانات مرنة ومتطورة لعرض جميع البيانات لدى المؤسسة إلى القضاء على عدم الاستقرار، ودفع المؤسسة إلى اتخاذ إجراءات أسرع، وتحسين عمليات الأعمال. إذا كانت بيانات المؤسسة تشير إلى أن مبيعات خط إنتاج معين تنخفض بشكل حاد، فقد تقرر المؤسسة إيقاف هذا الخط. إذا أثرت المخاطر المناخية في الحصول على مادة خام تعتمد عليها مؤسسة أخرى، فقد تحتاج إلى الحصول على مادة جديدة من مكان آخر. ويكون ذلك مفيدًا بشكل خاص عند التفكير في الإستراتيجية التسعيرية.

تعتمد كيفية تسعير الشركة لسلعها أو خدماتها على الآلاف من نقاط البيانات، والتي لا يظل الكثير منها ثابتًا بمرور الوقت. وسواء كانت الشركة تتبع إستراتيجية تسعير ثابتة أم متغيرة، فإن إمكانية الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي لجعل بيانات التسعير قصيرة وطويلة الأجل أكثر ذكاءً أمر بالغ الأهمية. بالنسبة إلى المؤسسات التي ترغب في دمج التسعير المتغير، فإن تحليلات الأعمال تُمكّنها من استخدام الآلاف من نقاط البيانات للتفاعل مع الأحداث والاتجاهات الخارجية بهدف تحديد نقطة السعر الأكثر ربحية كلما كان ذلك ضروريًا.

العرض الموحد للمعلومات: زيادة التعاون بين الأقسام ومستخدمي الأعمال يعني أن كل شخص لديه البيانات نفسها ويتحدث من المنظور نفسه. يكشف هذه العرض الموحد عن المزيد من الأنماط الخفية، ما يُمكّن الأقسام المختلفة من فهم النهج الشامل للشركة وتعزيز قدرة المؤسسة على الاستجابة للتغيرات في السوق.

تحسين خدمة العملاء: من خلال معرفة ما يريده العملاء، ومتى وكيف يريدونه، تدعم المؤسسات عملاء أكثر سعادة وتبني ولاءً أكبر. بالإضافة إلى تحسين تجارب العملاء، ومن خلال القدرة على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن تخصيص الموارد أو عمليات التصنيع، من المرجح أن تتمكن المؤسسات من تقديم هذه السلع أو الخدمات بأسعار أقل.