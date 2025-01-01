توفر التحليلات الإلزامية توصيات عن الإجراءات المثلى لتحقيق أهداف العمل، مثل رضا العملاء، والأرباح، وتوفير التكاليف. وتستخدم حلول التحليلات الإلزامية من IBM تقنية تحسين لحل القرارات المعقدة التي تشمل الملايين من متغيرات القرار، والقيود، والمقايضات.
استوديو الذكاء الاصطناعي الجديد كليًا لخدمات المؤسسات، يجمع بين التعلّم الآلي التقليدي وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة المدعومة بنماذج الأساس
حسّن تخطيط المنتجات، وقلِّل أوجه القصور، واتخذ قرارات تشغيلية أكثر ذكاءً.
حقق استفادة أكبر من رأس المال، والموظفين، والمعدات، والمركبات، والمرافق.
اكتسب رؤية عن كيفية تأثير القرارات في مستوى الأعمال والتحوط ضد عدم اليقين بشأن البيانات.
اطرح أسئلتك، واحصل على إجابات، واكتشف المعارف العميقة دون تأجيل. فمن خلال التفسيرات الواضحة والمفصلة خطوة بخطوة لأسباب استنتاجاته، يجيب watsonx BI Assistant عن أسئلة عملك في ثوانٍ.
يُمكنك تمكين تطوير ونشر نماذج تحسين القرارات بسرعة باستخدام البرمجة الرياضية وبرمجة القيود مع مجموعة أدوات تطوير النماذج.
ادمج تقنيات التحسين والتعلم الآلي في بيئة موحدة لبناء خطة العمل المثلى وتحقيق الأهداف التجارية.
يُمكنك بناء ونشر التطبيقات لمواجهة تحديات التخطيط والجدولة المعقدة باستخدام منصة مؤسسية قابلة للتكوين.
يُمكنك حل نماذج البرمجة الرياضية، مثل MIP/MIQCP، باستخدام ®CPLEX Optimizer® on z/OS
تعمل ÇimSA على استخدام IBM CPLEX Optimization Studio لتحسين خدمة العملاء وتقليل تكاليف تصنيع الإسمنت وتخزينه وتوزيعه.
تعرَّف على مفاهيم التحسين، وافهم مدى تطبيقها عبر الصناعات، واستكشف الكيفية التي يمكن أن تساعدك بها IBM.
اتخذ قرارات أكثر ذكاءً باستخدام بيئة تفاعلية ومُعَدَّة مسبقًا، مع دليل خطوة بخطوة عن كيفية نشر وتكوين IBM Decision Optimization Center على® Red Hat® OpenShift.
تساعد التحليلات الإلزامية في تقديم خدمات مالية أفضل بثلاث طرق رئيسية. تعرَّف على حالات الاستخدام هذه للتحسين في الخدمات المالية.
تعرَّف على كيفية اتخاذ شركات التصنيع قرارات أفضل باستخدام التحليلات الإلزامية.
اقرأ كيف يمكن تحسين عمليات الرعاية الصحية باستخدام تقنية تحسين القرارات.