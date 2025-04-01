IBM Decision Optimization Center يوفر منصة قابلة للتكوين لدعم صانعي القرار في مجال الأعمال مثل العلماء والمطورين والمحللين والمخططين والمجدولين. تستخدم تكنولوجيا المعلومات التحليلات القوية لحل تحديات التخطيط والجدولة الصعبة، مما يقلل من الجهد والوقت والمخاطر المرتبطة بحلول تحسين الأعمال المصممة خصيصًا. نشر المنصة لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وتحسين الاستثمار من خلال الجمع بين البيانات والتحليلات مع تقنيات التحسينات المتطورة.