وكما يعلم أي مسؤول تنفيذي في مجال الخدمات المالية، فإن تحسين نتائج الأعمال باتخاذ قرارات دقيقة وفي الوقت المناسب أصعب بكثير مما يبدو عليه الأمر. ويمكن للعديد من العوامل أن تعيق تحقيق المزيج الأمثل من توفير التكاليف وتخفيف المخاطر والربحية ورضا العملاء، بما في ذلك سرعة التقدم التقني والوافدين الجدد إلى السوق والمتطلبات التنظيمية المتغيرة باستمرار.
حتى إذا كنت قد عززت قراراتك التجارية باستخدام التحليلات التنبؤية، فقد لا تأخذ في الحسبان جميع المخاطر والشكوك الموجودة في المنظر المالي اليوم. وعلى سبيل المثال، قد لا تفكر في كيفية تأثير إصدار عدد كبير جدًا من خطوط الائتمان أو القروض المخفضة على مجالات أخرى من عملك، مثل قسم التحصيل الخاص بك.
ولهذا السبب تتجه الشركات التقليدية والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية إلى تقنيات تحسين القرارات لتحقيق أقصى استفادة من الفرص وتقليل المخاطر. وتوفر برامج Decision optimization قدرات التحليلات الإلزامية باستخدام خوارزميات رياضية معقدة وتقنيات الذكاء الاصطناعي للتوصية بخطط عمل مثالية. ويمكنك تحسين التوازن بين أهداف العمل، مثل تقليل تكاليف خدمة العملاء أو تحسين رضا العملاء، وتحديد أفضل مسار للعمل في كل موقف.
تُعد برامج Decision Optimization مثالية للمجموعات المالية التي تسعى لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر كفاءة، مع مواءمتها مع أهداف العمل مثل تقليل التكاليف، وزيادة الربحية، وتحقيق رضا العملاء.ويمكن لهذه التقنية أن تكشف عن طرق جديدة لتعزيز الربح وتركيز العميل مع استمرار تقديم رؤى جديدة يمكن أن تعزز النتائج حتى بعد تحقيق عائد الاستثمار (ROI).
انظر إلى هذه الأمثلة الواقعية في ثلاثة من أكثر أنواع التطبيقات شيوعًا:
تسعى العديد من الشركات إلى تقليل التكاليف التشغيلية وتحسين سرعة المعالجة وأمانها. وغالبًا ما يكون هذا هو الحال بالنسبة للشركات التجارية أو البورصات المالية، حيث يجب الحفاظ على الشفافية والسرية أثناء عملية المقاصة والتسوية مع المتطلبات التنظيمية. وتوفر برامج Decision optimization الابتكار التقني والبني التحتية التي يمكن أن تقلل أو حتى تلغي التدخل البشري حيث كان من شأنه إبطاء أو إبطال قيمة القرار.
القيمة المشروطة المعرضة للخطر (CVaR): تزيد شركة خدمات مالية عالمية بأموال الأصل عن 1.4 تريليون دولار أميركي ويجب أن تعمل على تلبية معايير اختبار الإجهاد التي وضعها بنك الاحتياطي الفيدرالي لإثبات قدرتها على البقاء مستقرة خلال التقلبات الاقتصادية المختلفة والحصول على الموافقة على زيادة الأرباح. ومن خلال إنشاء محاكاة لاختبارات الضغوط باستخدام تحسين القرارات، استوفى البنك المعايير.
تحسين الضمانات: قام بنك أوروبي كبير بتخفيض تكاليف العملاء وزيادة الأعمال من خلال تحليلات تحسين إدارة الضمانات القائمة على التحليلات الإلزامية، مما حقق وفورات قدرها 5.3 نقطة أساس أعلى من أفضل الممارسات "أرخص تسليم".
أصبح عملاء البنوك اليوم أكثر دراية وخبرة من أي وقت مضى. فإن لديهم عدد كبير من الخيارات ويتسوقون بعناية للمنتجات المصرفية، بما في ذلك الحسابات الجارية وحسابات التوفير والقروض والمنتجات الاستثمارية. ويتوقع هؤلاء العملاء أن يتم تجميع بياناتهم في مشورات وفوائد مخصصة، مصممة خصيصًا لتناسب أهدافهم المالية واحتياجاتهم الشخصية.
المبيعات: يستخدم بنك كبير في إسبانيا ويضم أكثر من 90 مليون عميل حول العالم برامج تحسين القرارات لتعزيز خدمة العملاء وزيادة المبيعات. ومن خلال تصفية عدة ملايين من فرص المبيعات واختيار تلك التي من المحتمل أن تؤدي إلى مبيعات جديدة، يمكن للبنك تحسين شبكة مبيعاته دون تعريض علاقات العملاء للخطر. وتتمثل النتائج في تحسين رضا العملاء وزيادة عائد الاستثمار المصرفي.
يمكن أن تواجه البنوك تحديًا لتطوير منتجات وحلول جديدة تخدم الاحتياجات المالية الفورية للعملاء. وفي بيئة تنافسية حيث تتوسع فيها شركات التكنولوجيا المالية، توفر برامج تحسين القرارات السرعة والابتكار التي تحتاجها الشركات لتمييز أعمالها.
تكوين القروض: أراد بنك للبيع بالتجزئة تحسين كفاءة معالجة القروض وإيجاد مزيج أفضل من القروض لتلبية طلب العملاء. وقد عمل تطبيق أحد حلول تحسين القرارات على تمكينه من زيادة متوسط حجم القرض بنسبة 15 في المئة، وتقليل الوقت اللازم للتمويل من 21 إلى ثمانية أيام، وخفض تكاليف الاكتتاب بنسبة 78 في المئة وتحقيق زيادة بمقدار أربعة أضعاف في حجم القروض الشهرية.
تسعير المشتقات المالية: حل قائم على التحسين يحدد بسرعة تداولات المشتقات المالية متوسطة وقصيرة الأجل ويحدد أقل المخاطر تكلفة والمخاطر غير المغطاة، مما يقلل من تسعير التداول ووقت اتخاذ القرار بنسبة 83 في المائة ويقيس تكلفة المخاطر.
وتشترك جميع هذه الحلول في شيء واحد: لقد تم تصميمها باستخدام IBM Decision Optimization التي تجلب تقنية التحسين القوية للاستخدام اليومي للأعمال.
مع توجه الشركات المالية إلى تحويل ذكاءها إلى عمل، يصبح التحسين الرياضي أداة ضرورية للتخطيط الاستراتيجي والتشغيلي. ويمكن لمديري المحافظ وغيرهم من المتخصصين في القطاع المصرفي استخدام تقنية IBM لمعالجة السيناريوهات في جزء بسيط من الوقت، مما يؤدي إلى تسريع القرارات وتحسين النتائج.
تعرف على المزيد من المعلومات عن عائد الاستثمار في IBM Decision Optimization واستكشف كيف يمكن لفرق علم البيانات الاستفادة من قوة التحليلات الإلزامية باستخدام التحسين.
