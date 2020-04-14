لماذا تُعد التحليلات الإلزامية وتحسين القرار أمرين بالغي الأهمية

قبل سؤال "ماذا يجب أن نفعل؟" غالبًا ما يُطرح سؤال "ماذا يمكن أن يحدث؟" وهنا يأتي دور التحليلات التنبئية. تستخدم التحليلات التنبئية الخوارزميات المتقدمة والتعلم الآلي لمعالجة البيانات التاريخية، حيث "تتعلم" ما حدث أثناء كشف أنماط البيانات غير المرئية والتفاعلات والعلاقات. ثم تنشئ نماذج تُظهر احتمالية حدوث سيناريوهات أو نتائج محددة.

قد تعتقد أن الأعمال التجارية يمكن أن تستمر بمجرد استخدام التحليلات التنبئية، وأن التحليلات الإلزامية هي وظيفة إضافية "من الجيد الحصول عليها". ومع ذلك، فإن طريقة التفكير هذه لا تحقق الهدف. يقول تقرير وحدة الاستخبارات في Economist أن 70 بالمائة من مديري الأعمال يصنفون مشاريع علم البيانات والتحليلات على أنها مهمة للغاية. لكن 2% فقط يقولون إن هذه المشاريع نفسها حققت وعودها.

فما سبب ذلك؟ توفر النماذج التنبئية التي يقدمها التعلم الآلي "رؤى قابلة للتنفيذ"، لكنها لا توضح الإجراءات التي يجب عليك اتخاذها بناءً على تلك الرؤى للحصول على أفضل النتائج. في كثير من الحالات، يتبع الإنسان المتحيز "حدسه". وعادة ما تكون النتائج غير مثالية في أحسن الأحوال ومخيبة للآمال في أسوأ الأحوال. لتحقيق استفادة حقيقية من التحليلات التنبئية، من الضروري أن تستثمر في التحليلات الإلزامية.

إليك بعض الأمثلة التي توضح قيمة إضافة التحليلات الإلزامية إلى قدراتك التنبئية. إذا كنت تعمل في قطاع التصنيع، فيمكن أن تمنحك التحليلات التنبئية تقديرًا للوقت الذي سيستغرقه الموظفون والأدوات للقيام بأعمال الصيانة. بعد استخدام التحليلات الإلزامية، ستعرف مقدار العمل الإضافي اللازم حتى تتمكن من إنشاء جداول زمنية مفصلة.

في مجال البيع بالتجزئة، يمكن للتحليلات التنبئية أن تتنبأ بزيادة الطلب الناجمة عن ظروف خارجية. يمكن أن تساعد التحليلات الإلزامية في إعداد خطط تجديد المخزون، لتحديد المستودع المسؤول عن التوريد لكل متجر بيع بالتجزئة، وذلك لضمان تلبية الطلب بشكل كافٍ.

بالنسبة إلى العاملين في مجال الطاقة ومرافق الخدمات، يمكن للتحليلات الإلزامية توجيه القرارات المتعلقة بمولدات الطاقة التي يجب تشغيلها أو إيقاف تشغيلها بناءً على الطلب المتوقع على الكهرباء.

وأخيرًا، إذا كان نشاطك التجاري شركة طيران أو يندرج ضمن قطاع السفر والنقل، فيمكنك الاستفادة من تنبؤات الطلب واستخدام التحليلات الإلزامية لإعداد خطط مُثلى للأسطول وجداول زمنية لطواقم العمل.