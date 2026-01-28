تسريع الامتثال من خلال مواءمة بيانات عملك مع مفاهيم اللوائح والمعايير الصناعية - متوفرة الآن في watsonx.data intelligence دون أي تكلفة إضافية.
أصبحت Knowledge Accelerators الآن جزءًا مدمجًا في IBM® watsonx.data intelligence.
تبسيط مهام سير العمل باستخدام مصطلحات مؤسسية خاصة بالقطاع.
توسيع نطاق جودة البيانات واكتشافها، وتعزيز البيانات الوصفية وحوكمتها على مستوى المؤسسة.
ضمان قابلية التوسع من خلال مسرد مبني على نموذج البيانات الوصفية وفق أفضل الممارسات.
تمكين الاكتشاف والحصول على رؤية شاملة حقيقية لمفهوم "كل شيء للجميع" في الأعمال.
إدارة صحة السكان، وفهم وتفاعل المرضى، والفعَّالية السريرية، والامتثال التنظيمي، وسلامة المرضى والالتزام بالعلاج، والأداء المالي ودورة الإيرادات. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت هناك الآن مجموعة من نطاقات الأعمال القابلة للاستيراد بشكل منفصل لتمكين بدء سريع لمواضيع أعمال محددة.
تقييم حالة الأصول، وإدارة الأصول، والتخطيط المالي للأصول، وإدارة العملاء، وعمليات العدادات، والانقطاعات والموثوقية (CEMI، وSAIDI، وSAIFI، وMAIFI)، وإدارة العمل. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت هناك الآن مجموعة من نطاقات الأعمال القابلة للاستيراد بشكل منفصل لتسهيل الانطلاق السريع لمواضيع أعمال محددة.
تحليل المطالبات، وإدارة تجربة العملاء، وإدارة المخاطر، وSolvency II، والتأمين على الحياة، وتعويضات العمال، والممتلكات والتأمين ضد الحوادث، وتقنيات المعلومات عن بُعد للمركبات. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت هناك الآن مجموعة من نطاقات الأعمال القابلة للاستيراد بشكل منفصل لتسهيل الانطلاق السريع لمواضيع أعمال محددة.
إدارة تجربة العملاء، وإدارة المخاطر، والامتثال التنظيمي للخدمات المالية، وCCAR، وBasel، وGDPR، وFATCA، وإدارة الثروات. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت هناك الآن مجموعة من نطاقات الأعمال القابلة للاستيراد بشكل منفصل لتسهيل الانطلاق السريع لمواضيع أعمال محددة.
يركِّز Knowledge Accelerator for Cross-Industry على ثلاثة نطاقات مرتبطة من خلال مصطلحات مفاهيمية مشتركة. تشمل النطاقات الثلاثة Personal Data، وContact Center وWeather Insights.
دعم حوكمة البيانات والتصنيف التلقائي.
العمل على استيعاب ومواءمة اللوائح والمعايير الصناعية المتعددة.
استخدام نطاقات أعمال قابلة للاستيراد بشكل منفصل لتمكين بداية سريعة لمواضيع أعمال محددة.
يعمل watsonx.data intelligence على اكتشاف البيانات وتنظيمها وحوكمتها، وتحويل المعلومات غير المنسقة إلى ذكاء اصطناعي دقيق ورؤى ذات قيمة في البيئات المحلية والسحابية.
تساعد قدرات الذكاء في IBM® watsonx.data integration على توحيد بياناتك -المنظمة وغير المنظمة- عبر جميع أنماط التكامل وبِنى التخزين، ما يساعدها على أن تكون جاهزة للذكاء الاصطناعي.
IBM® watsonx.data على تحطيم القيود التقليدية لمستودعات البحيرات، ويضع معايير جديدة لتكامل البيانات، وإثرائها، وحوكمتها، بما يعزز دقة الذكاء الاصطناعي.
تحسين كتالوج بيانات مؤسستك باستخدام مسارد صناعية قوية.
تعرَّف أكثر على قيمة دمج محتوى الأعمال مع كتالوج البيانات.