ما MongoDB؟

باعتباره حلًا لقاعدة بيانات NoSQL، لا يتطلب MongoDB نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية (RDBMS)، وبالتالي فهو يوفر نموذج تخزين بيانات مرنًا يُتيح للمستخدمين تخزين أنواع البيانات المتعددة المتغيرات والاستعلام عنها بسهولة. ولا يؤدي ذلك إلى تبسيط إدارة قواعد البيانات للمطورين فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى إنشاء بيئة قابلة للتوسع بدرجة كبيرة للتطبيقات والخدمات عبر المنصات.

تُعَد وثائق أو مجموعات مستندات MongoDB هي الوحدات الأساسية للبيانات. يتم تنسيق هذه المستندات بصيغة JSON الثنائية (Binary JSON)، ويمكنها تخزين أنواع متعددة من البيانات وتوزيعها عبر أنظمة متعددة. ونظرًا لاعتماد MongoDB على تصميم مخطط ديناميكي، يتمتع المستخدمون بمرونة غير مسبوقة في إنشاء سجلات البيانات، والاستعلام عن مجموعات المستندات من خلال تجميع MongoDB، وتحليل كميات كبيرة من المعلومات.