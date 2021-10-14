ما MongoDB؟

يُعَد MongoDB نظام إدارة قواعد بيانات غير علائقية (DBMS) مفتوح المصدر يستخدِم مستندات مرنة بدلًا من الجداول والصفوف لمعالجة وتخزين أشكال مختلفة من البيانات.
باعتباره حلًا لقاعدة بيانات NoSQL، لا يتطلب MongoDB نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية (RDBMS)، وبالتالي فهو يوفر نموذج تخزين بيانات مرنًا يُتيح للمستخدمين تخزين أنواع البيانات المتعددة المتغيرات والاستعلام عنها بسهولة. ولا يؤدي ذلك إلى تبسيط إدارة قواعد البيانات للمطورين فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى إنشاء بيئة قابلة للتوسع بدرجة كبيرة للتطبيقات والخدمات عبر المنصات.
تُعَد وثائق أو مجموعات مستندات MongoDB هي الوحدات الأساسية للبيانات. يتم تنسيق هذه المستندات بصيغة JSON الثنائية (Binary JSON)، ويمكنها تخزين أنواع متعددة من البيانات وتوزيعها عبر أنظمة متعددة. ونظرًا لاعتماد MongoDB على تصميم مخطط ديناميكي، يتمتع المستخدمون بمرونة غير مسبوقة في إنشاء سجلات البيانات، والاستعلام عن مجموعات المستندات من خلال تجميع MongoDB، وتحليل كميات كبيرة من المعلومات.
مع وجود العديد من حلول إدارة قواعد البيانات المتاحة حاليًا، قد يكون من الصعب اختيار الحل المناسب لمؤسستك. فيما يلي بعض مقارنات الحلول الشائعة وأفضل حالات الاستخدام التي يمكن أن تساعدك على اتخاذ القرار.
يستخدِم MySQL لغة استعلام منظمة للوصول إلى البيانات المخزنة. في هذا التنسيق، يتم استخدام المخططات لإنشاء هياكل قواعد البيانات، باستخدام الجداول كطريقة لتوحيد أنواع البيانات بحيث تكون القيم قابلة للبحث ويمكن الاستعلام عنها بشكل صحيح. يُعَد MySQL حلًا ناضجًا، وهو مفيد لمجموعة متنوعة من المواقف بما في ذلك قواعد بيانات المواقع الإلكترونية والتطبيقات وإدارة المنتجات التجارية.
وبسبب طبيعته الصارمة، يُفضَّل MySQL على MongoDB عندما يكون تكامل البيانات وعزلها ضروريًا، كما هو الحال عند إدارة بيانات المعاملات. لكن تنسيق MongoDB الأقل تقييدًا وأداءه العالي يجعل منه خيارًا أفضل، خاصةً عندما يكون التوافر والسرعة من الاهتمامات الأساسية.
على الرغم من أن Cassandra وMongoDB يعتبران كلاهما قواعد بيانات NoSQL، إلا أن لديهما نقاط قوة مختلفة. يستخدِم Cassandra بنية جدول تقليدية مع صفوف وأعمدة، ما يمكِّن المستخدمين من الحفاظ على التوحيد والمتانة عند تنسيق البيانات قبل تجميعها.
يمكن أن يُتيح Cassandra انتقالًا أسهل للمؤسسات التي تبحث عن حل NoSQL، نظرًا لتشابه بنيته مع SQL، كما أنه يتعامل بكفاءة مع النشر والتكرار دون الحاجة إلى الكثير من الإعدادات. ومع ذلك، فإنه لا يضاهي مرونة MongoDB في التعامل مع مجموعات البيانات المنظمة وغير المنظمة، ولا أدائه وموثوقيته في تطبيقات السحابة الحيوية.
يُتيح نموذج مستندات JSON في MongoDB تخزين بيانات التطبيقات الخلفية في أي مكان تحتاج إليه، بما في ذلك أجهزة iOS وAndroid، إضافة إلى حلول التخزين السحابية. وتمنح هذه المرونة المطورين القدرة على تجميع البيانات عبر بيئات متعددة باستخدام الفهرسة الثانوية والجغرافية، ما يساعدهم على توسيع تطبيقاتهم المحمولة بسلاسة.
مع توسُّع الشركات في عملياتها، يصبح الوصول إلى المقاييس الرئيسية ورؤى الأعمال المستخلصة من كميات كبيرة من البيانات أمرًا بالغ الأهمية. يتولى MongoDB تحويل مستندات JSON والمستندات المشابهة لها مثل BSON إلى كائنات Java بسهولة، ما يجعل عمليات قراءة البيانات وكتابتها سريعة وفعَّالة للغاية، خاصةً عند تحليل المعلومات في الوقت الفعلي عبر بيئات تطوير متعددة. وقد ثبت أن هذا مفيد للعديد من قطاعات الأعمال، بما في ذلك الحكومة والخدمات المالية والبيع بالتجزئة.
تُعَد أنظمة إدارة المحتوى (CMS) أدوات قوية تردي دورًا مهمًا في ضمان تجربة مستخدم إيجابية عند تصفح مواقع التجارة الإلكترونية والمنشورات الرقمية ومنصات إدارة المستندات وغيرها من التطبيقات والخدمات. باستخدام MongoDB، يمكنك بسهولة إضافة ميزات جديدة وسمات إلى تطبيقاتك الإلكترونية ومواقعك عبر الإنترنت باستخدام قاعدة بيانات واحدة وبتوافر عالٍ.
يُعَد إطار عمل Apache Hadoop مجموعة من الوحدات مفتوحة المصدر، بما في ذلك نظام الملفات الموزعة Hadoop (HDFS) وHadoop MapReduce، وتعمل هذه الوحدات مع MongoDB لتخزين كميات كبيرة من البيانات ومعالجتها وتحليلها. يمكن للمؤسسات استخدام MongoDB وHadoop لتنفيذ نماذج تقييم المخاطر، والتحليلات التنبؤية، ومعالجة البيانات في الوقت الفعلي.
على مرّ السنين، أصبح MongoDB حلًا موثوقًا به للعديد من الشركات التي تبحث عن قاعدة بيانات NoSQL قوية وقابلة للتوسع بدرجة عالية. لكن MongoDB يتجاوز كونه قاعدة بيانات تقليدية قائمة على المستندات، فهو يتميز بعدد من القدرات الرائدة التي تجعله بارزًا بين أنظمة إدارة قواعد البيانات الأخرى.
مع توسُّع تطبيقات المؤسسات السحابية وزيادة الطلب على الموارد، قد تظهر تحديات في ضمان توفُّر الخدمات وموثوقيتها. تعمل آلية موازنة الأحمال في MongoDB على توزيع مجموعات البيانات الكبيرة عبر عدة أجهزة افتراضية في الوقت نفسه، مع الحفاظ على معدلات قراءة وكتابة مقبولة. يُعرَف هذا التوسع الأفقي باسم التجزئة، ويساعد المؤسسات على تجنب تكاليف التوسعة الرأسية للأجهزة مع الاستمرار في زيادة قدرة النشر السحابي.
من أبرز مزايا MongoDB مقارنةً بغيرها من قواعد البيانات قدرتها على معالجة الاستعلامات الفورية دون الحاجة إلى مخططات بيانات مسبقة التعريف. تستخدِم قواعد بيانات MongoDB لغة استعلام تشبه إلى حد كبير تلك المستخدمة في قواعد بيانات SQL، ما يجعلها سهلة الاستخدام لكلٍّ من المطورين المبتدئين وذوي الخبرة. تُتيح لك إمكانية الوصول هذه إدخال البيانات واستعلامها وفرزها وتحديثها وتصديرها بسهولة باستخدام أوامر بسيطة في الواجهة الطرفية وطرق مساعدة شائعة.
أحد الأشياء الرائعة في MongoDB هو دعمه متعدد اللغات. تم إصدار عدة إصدارات من MongoDB، ولا يزال تطويره مستمرًا، مع دعم برامج التشغيل لمجموعة من لغات البرمجة الشائعة مثل Python وPHP وRuby وNode.js و++C وScala وJavaScript وغيرها الكثير.
تشمل عملية النشر نشاطَين رئيسيَين: تثبيت MongoDB وإنشاء قاعدة بيانات.
بعد تثبيت MongoDB، ستحتاج إلى إنشاء دليل حيث سيتم تخزين بياناتك. يمكن القيام بذلك محليًا أو من خلال حلول التخزين السحابي العامة أو الخاصة. للمزيد من المعلومات حول كيفية البدء باستخدام MongoDB، انقر هنا للحصول على أدلة شاملة وبرامج تعليمية وإرشادات.
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