تُعد متاجر البيانات ومستودعات البيانات وبحيرات البيانات مخازن بيانات مركزية بالغة الأهمية، ولكنها تخدم احتياجات مختلفة داخل المؤسسة.

مستودع البيانات هو نظام يجمع البيانات من مصادر متعددة في مخزن بيانات واحد، مركزي، ومتسق لدعم التنقيب في البيانات، والذكاء الاصطناعي (AI)، والتعلم الآلي—مما يمكن أن يعزز في النهاية التحليلات المتطورة وذكاء الأعمال. ومن خلال عملية التجميع الاستراتيجية هذه، تعمل حلول مستودع البيانات على توحيد البيانات من مصادر مختلفة لجعلها متاحة في نموذج موحد واحد.

كما أشرنا أعلاه، يُعد متجر البيانات إصدارًا مُركّزًا من مستودع البيانات، يحتوي على مجموعة بيانات أصغر تهم فريقًا معينًا أو مجموعة مختارة من المستخدمين داخل المؤسسة. يتم إنشاء متجر البيانات انطلاقًا من مستودع بيانات قائم (أو مصادر بيانات أخرى)، من خلال عملية معقدة تشمل تقنيات وأدوات متعددة لتصميم قاعدة بيانات فعلية وإنشائها، وتعبئتها بالبيانات، ووضع بروتوكولات دقيقة للوصول والإدارة.

إنها عملية مليئة بالتحديات، إلا أنها تمكّن خط الأعمال من اكتشاف رؤى أكثر تركيزاً وبشكل أسرع من العمل مع مجموعة بيانات مستودع بيانات أوسع. على سبيل المثال، قد تستفيد فرق التسويق من إنشاء متجر بيانات من مستودع موجود، حيث يتم تنفيذ أنشطتها عادةً بشكل مستقل عن بقية الأعمال. لذلك، لا يحتاج الفريق إلى الوصول إلى جميع بيانات المؤسسة.

تُعد بحيرة البيانات أيضًا مخزنًا للبيانات. توفر بحيرة البيانات تخزينًا هائلاً للبيانات غير المنظمة أو غير المنسقة التي يتم تغذيتها عبر مصادر متعددة، لكن المعلومات لم تتم معالجتها أو تجهيزها للتحليل بعد. ونتيجة للقدرة على تخزين البيانات بتنسيق خام ، أصبحت بحيرات البيانات أكثر سهولة في الوصول إليها وفعالية من حيث التكلفة من مستودعات البيانات. ليست هناك حاجة إلى تنظيف البيانات ومعالجتها قبل استيعابها.

على سبيل المثال، يمكن للحكومات استخدام التكنولوجيا لتتبع البيانات المتعلقة بسلوك حركة المرور، واستهلاك الطاقة، والممرات المائية، وتخزينها في "بحيرة بيانات" بينما تكتشف كيفية استخدام هذه البيانات لإنشاء "مدن أكثر ذكاءً" بخدمات أكثر كفاءة.