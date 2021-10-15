ما المقصود بقاعدة البيانات PostgreSQL؟

على عكس أنظمة إدارة قواعد البيانات العلائقية (RDMBS) الأخرى، تدعم PostgreSQL أنواع البيانات العلائقية وغير العلائقية. وهذا يجعلها من أكثر قواعد البيانات العلائقية توافقًا واستقرارًا ونضجًا المتوفرة اليوم.

تم تطوير POSTGRES في الأصل عام 1986 كامتداد لمشروع INGRES (وهو مشروع قاعدة بيانات علائقية مفتوحة المصدر يستخدم SQL وبدأ في أوائل السبعينيات)، ويُعرَف الآن باسم PostgreSQL، وهو من ابتكار Michael Stonebraker، أستاذ علوم الحاسوب في جامعة بيركلي. في عام 1994، أضيف دعم SQL إلى المشروع، وبعد ذلك بفترة قصيرة ظهر اسم PostgreSQL.

اليوم، تواصِل PostgreSQL تطوّرها، ويُشرِف على صيانتها فريق عالمي شغوف يعمل باستمرار على تحسين هذا المشروع المجاني ومفتوح المصدر.