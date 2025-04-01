IBM Cloud Databases for PostgreSQL
مُدار PostgreSQL ، تم تصميمه ليكون جاهزًا للمؤسسات، مع التكامل الأصلي في IBM Cloud
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PostgreSQL المُدارة: التوسع، والأمان، والمرونة

PostgreSQL هو كائن علائقي SQL Database يستخدم دوال JSON القابلة للفهرسة والنشر والبرنامج التشغيلي ووظائف النشر والتشغيل.

IBM Cloud Databases for PostgreSQL هي خدمة مُدارة بالكامل تُمكِّنك من إنشاء تطبيقات متطورة وعالية الأداء بكفاءة مع دعم JSON محسّن وتوازي استعلامات محسّن. يتعامل حلنا مع تعقيدات قاعدة البيانات، مما يتيح لك التركيز على تقديم تجربة مستخدم استثنائية.
الرمز الترويجي للحسابات الجديدة

قم بتطبيق الرمز DSFREE250 عند التزويد لتحصل على 250 دولار أمريكي لاستخدامها في عروض قاعدة البيانات لمدة شهر واحد.

حالة الاستخدام

ركز على بناء تطبيق رائع للتطبيق بدلاً من إدارة قواعد البيانات.

الويب وتطبيق الأجهزة المحمولة ذكاء الأعمال منصة التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي توحيد قاعدة البيانات
قوية. قابل للتخصيص. مصدر مفتوح PostgreSQL مُدارة بالكامل

PostgreSQL كخدمة يعني أن IBM تدير النسخ الاحتياطية في الوقت المحدد، والنسخ المتماثلة للقراءة، والتسجيل، والمراقبة، والتوسع، وإعداد الأجهزة، وتصحيح البرامج.

 متاح بشكل كبير

تم تصميم عمليات نشر PostgreSQL من أجل التوافر العالي، باستخدام مناطق توافر متعددة للحصول على اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 99.99%. يتم توجيه الوصول من خلال نقطة نهاية واحدة.

 Advanced الأمن

يتم تشفير البيانات أثناء السكون والحركة. IBM Key Protect يوفر خدمة إحضار مفتاحك الخاص بك (BYOK) التشفير. متوافق مع SOC 2 من النوع 2 وPCI وHIPAA واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).

 توسع دون عناء

قم بتوسيع نطاق القرص وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بشكل مستقل لتناسب احتياجاتك في التطبيق أو استخدم القياس التلقائي. أضف نسخًا متماثلة للقراءة إلى عمليات نشر PostgreSQL لإلغاء تحميل حركة المرور.

 إدراك الأتمتة

يمكنك الوصول إلى النطاق العالمي من خلال أدوات البنية التحتية المدمجة ككود، مثل IBM Cloud Schematics مع Terraform و Red Hat® Ansible® بدون رسوم إضافية.

 خيارات مرنة

قم بتوسيع نطاق القرص وذاكرة الوصول العشوائي ووحدات التخزين الافتراضية بشكل منفصل لكل عملية نشر PostgreSQL. ليست هناك حاجة لترحيل فئات المثيل لاستيعاب النمو. الأجر بالساعة
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إلى البدء IBM Cloud Databases for Redis ، قم بالتسجيل للحصول على حساب IBM Cloud.

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