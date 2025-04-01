PostgreSQL هو كائن علائقي SQL Database يستخدم دوال JSON القابلة للفهرسة والنشر والبرنامج التشغيلي ووظائف النشر والتشغيل.
IBM Cloud Databases for PostgreSQL هي خدمة مُدارة بالكامل تُمكِّنك من إنشاء تطبيقات متطورة وعالية الأداء بكفاءة مع دعم JSON محسّن وتوازي استعلامات محسّن. يتعامل حلنا مع تعقيدات قاعدة البيانات، مما يتيح لك التركيز على تقديم تجربة مستخدم استثنائية.
قم بتطبيق الرمز DSFREE250 عند التزويد لتحصل على 250 دولار أمريكي لاستخدامها في عروض قاعدة البيانات لمدة شهر واحد.
ركز على بناء تطبيق رائع للتطبيق بدلاً من إدارة قواعد البيانات.
PostgreSQL كخدمة يعني أن IBM تدير النسخ الاحتياطية في الوقت المحدد، والنسخ المتماثلة للقراءة، والتسجيل، والمراقبة، والتوسع، وإعداد الأجهزة، وتصحيح البرامج.
تم تصميم عمليات نشر PostgreSQL من أجل التوافر العالي، باستخدام مناطق توافر متعددة للحصول على اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 99.99%. يتم توجيه الوصول من خلال نقطة نهاية واحدة.
يتم تشفير البيانات أثناء السكون والحركة. IBM Key Protect يوفر خدمة إحضار مفتاحك الخاص بك (BYOK) التشفير. متوافق مع SOC 2 من النوع 2 وPCI وHIPAA واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
قم بتوسيع نطاق القرص وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بشكل مستقل لتناسب احتياجاتك في التطبيق أو استخدم القياس التلقائي. أضف نسخًا متماثلة للقراءة إلى عمليات نشر PostgreSQL لإلغاء تحميل حركة المرور.
يمكنك الوصول إلى النطاق العالمي من خلال أدوات البنية التحتية المدمجة ككود، مثل IBM Cloud Schematics مع Terraform و Red Hat® Ansible® بدون رسوم إضافية.
قم بتوسيع نطاق القرص وذاكرة الوصول العشوائي ووحدات التخزين الافتراضية بشكل منفصل لكل عملية نشر PostgreSQL. ليست هناك حاجة لترحيل فئات المثيل لاستيعاب النمو. الأجر بالساعة
دفق البيانات من Event Streams إلى PostgreSQL لأغراض التحليلات لأغراض التحليلات
استفد من قدرات البحث القوية لبيانات غير منظمة لإنشاء نظام قوي ومرن.
بناء وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي. إعداد البيانات وتحليلها في بيئة واحدة متكاملة.
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