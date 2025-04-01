IBM Watson Studio تمكين عالم البيانات والمطورين والمحللين من بناء وتشغيل وإدارة نماذج الذكاء الاصطناعي، وتحسين القرارات في أي مكان على IBM Cloud Pak for Data. قم بتوحيد الفرق، وأتمتة دورات حياة الذكاء الاصطناعي وسرعة الوقت المناسب للقيمة على بنية سحابة متعددة مفتوحة.



اجمع بين مصدر مفتوح إطار العمل مثل PyTorch و Tensorflow و scikit-learn مع IBM وأدوات النظام البنائي المعلوماتي البنائي للأدوات القائمة على التعليمات البرمجية والبصرية القائمة على علم البيانات. العمل مع Jupyter Notebook ، JupyterLab و و CLIs - أو بلغات مثل Python و R و Scala.