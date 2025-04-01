IBM Watson Studio
بناء الثقة وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي عبر بيئات السحابة
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شاشة عرض IBM Watson Studio لوحة المعلومات مع خطوط الأنابيب والخوارزميات العليا
إدخال نماذج الذكاء الاصطناعي في الإنتاج

IBM Watson Studio تمكين عالم البيانات والمطورين والمحللين من بناء وتشغيل وإدارة نماذج الذكاء الاصطناعي، وتحسين القرارات في أي مكان على IBM Cloud Pak for Data. قم بتوحيد الفرق، وأتمتة دورات حياة الذكاء الاصطناعي وسرعة الوقت المناسب للقيمة على بنية سحابة متعددة مفتوحة.

اجمع بين مصدر مفتوح إطار العمل مثل PyTorch و Tensorflow و scikit-learn مع IBM وأدوات النظام البنائي المعلوماتي البنائي للأدوات القائمة على التعليمات البرمجية والبصرية القائمة على علم البيانات. العمل مع Jupyter Notebook ، JupyterLab و و CLIs - أو بلغات مثل Python و R و Scala.
IBM كشف النقاب عن مركز منتجات البيانات لتمكين مشاركة البيانات على مستوى المؤسسة
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IBM Cloud Pak for Data الإصدار 5.0 هنا مع ميزة جديدة لتبسيط مشاركة البيانات وتجميع البيانات وحوكمتها تعرف على سبب احتياج مجموعة الذكاء الاصطناعي الخاص بك إلى شرح وتفسير أهمية المعلومات
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متاح الآن: watsonx.ai

الإعلان عن إطلاق watsonx.ai - استوديو المشاريع الجديد كلياً الذي يجمع بين التعلم الآلي التقليدي إلى جانب استوديو الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديد المدعوم من نماذج الأساس.

 جرِّب watsonx.ai

كيفية الاستخدام

MLOPS Decision Optimization النمذجة المرئية البرمجة اللغويات العصبية اللغوية العصبية ®مع Watson التطوير الآلي حوكمة الذكاء الاصطناعي
ابدأ رحلتك إلى الذكاء الاصطناعي
المزايا
تحسين الذكاء الاصطناعي واقتصاديات السحابة

ضع سحابة متعددة الذكاء الاصطناعي للعمل من أجل الأعمال التجارية. استخدام نماذج استهلاك مرنة. بناء ونشر الذكاء الاصطناعي في أي مكان.
التنبؤ بالنتائج ووصف الإجراءات

تحسين الجداول الزمنية والخطط وتخصيص الموارد باستخدام التنبؤات. تبسيط نمذجة التحسين باستخدام واجهة لغة طبيعية.
مزامنة التطبيقات والذكاء الاصطناعي

توحدوا وتقاطعوا بين المطورين والمطورين والمطورين العالميين. دفع النماذج من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST عبر أي سحابة. توفير الوقت والتكلفة في إدارة الأدوات المتباينة.
توحيد الأدوات وزيادة الإنتاجية لعمليات النمذجة (ModelOps)

تشغيل الذكاء الاصطناعي للمؤسسات عبر السحابة. إدارة وتأمين مشاريع البيانات على نطاق واسع.
تقديم الذكاء الاصطناعي التوضيحي

تقليل جهود المراقبة النموذجية بنسبة 35% إلى 50%.1 زيادة دقة النموذج بنسبة 15% إلى 30%.². زيادة صافي الأرباح على منصة البيانات والذكاء الاصطناعي.
إدارة المخاطر والامتثال التنظيمي

الحماية من الانكشاف والعقوبات التنظيمية. تبسيط إدارة مخاطر نماذج الذكاء الاصطناعي من خلال التحقق التلقائي من الصحة.
الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تحقق من الصحة Watson Studio القدرات. تقرير يؤكد القدرة على تبسيط وتسريع نشر الذكاء الاصطناعي التطبيقي
IBM Watson Studio - التفاصيل تعرَّف على المزيد AutoAI لإجراء تجارب أسرع

إنشاء خطوط أنابيب النماذج تلقائيًا. إعداد البيانات وتحديد أنواع النماذج. إنشاء خطوط أنابيب النماذج وترتيبها.

 Advanced مصفاة البيانات

تنظيف البيانات وتشكيلها باستخدام محرر تدفق رسومي. تطبيق القوالب التفاعلية على العمليات البرمجية والدوال والعوامل المنطقية.

 دعم دفتر الملاحظات الدفتري المفتوح

أنشئ ملفاً دفترياً أو استخدم نموذج دفتر ملاحظات أو أحضر دفترك الخاص. البرمجة وتشغيل دفتر ملاحظات.

 الأدوات المرئية المتكاملة

قم بإعداد البيانات بسرعة وتطوير النماذج بصريًا باستخدام IBM SPSS Modeler في Watson Studio.

 التدريب والتطوير النموذجي

بناء التجارب بسرعة وتعزيز التدريب من خلال تحسين خطوط الأنابيب وتحديد المجموعة الصحيحة من البيانات.

 مصدر مفتوح على نطاق واسع في إطار العمل

أحضر النموذج الذي تختاره للإنتاج. تتبع النماذج وإعادة تدريبها باستخدام التعليقات الإنتاجية.

 مضمنة Decision Optimization

دمج النماذج التنبؤية والوصفية. استخدم التنبؤات لتحسين القرارات. إنشاء نماذج وتحريرها بلغة Python أو بلغة OPL أو بلغة طبيعية.

 إدارة النماذج والمراقبة

مراقبة الجودة والإنصاف والانحراف في المقاييس. قم بتحديد وتهيئة نشر الرؤى للطراز الرؤى. تخصيص شاشات المراقبة والمقاييس النموذجية.

 إدارة المخاطر النموذجية

مقارنة النماذج وتقييمها. تقييم واختيار النماذج بالبيانات الجديدة. افحص نموذج المقاييس الرئيسية جنبًا إلى جنب.
IBM Watson Studio معترف بها كشركة رائدة في تقرير شركة IDC العالمي لتقييم منصات التعلّم الآلي لمنصات التوريد لعام 2022
قيادة موثوق بها
رائد في تقارير شبكة G2 خريف 2023 لإعداد البيانات وعلم البيانات ومنصات التعلم الآلي ومنصات MLOps ومنصات تحليل تنبؤات وتحليل النصوص. اقرأ الرسم البياني

صور المنتج

الذكاء الاصطناعي دورة حياة الأتمتة الاصطناعية السحابة ومصادر البيانات المحلية سحب نماذج الذكاء الاصطناعي شرح المعاملات الخاصة بنماذج الذكاء الاصطناعي
دراسات الحالة

يحسّن إدارة مخاطر النماذج باستخدام IBM Watson Studio.
بيانات وندرمان طومسون

يقود التنبؤات ذات الحجم الكبير مع AutoAI.
هاي مارك السلامة

مراقبة النماذج لتحسين التنبؤات.
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المزيد من الطرق للاستكشاف التسعير الموارد وثائق المنتج
الحواشي

¹، ² التقنية الجديدة: التأثير الاقتصادي الإجمالي المتوقع ™ للأثر الاقتصادي الإجمالي القابل للتفسير الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير ومراقبة النموذج في IBM Cloud Pak for Data ، فورستر، أغسطس 2020.