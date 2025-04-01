توفير البيانات من خلال Event Streams



حركة بيانات أقرب إلى التطبيق لتزويد العملاء بمستخدمين ذوي استجابة عالية من خلالربط IBM Event Streams بالأنظمة الخلفية وإنشاء تدفقات من أحداث التغيير العنوان عدم إمكانية الوصول إلى البيانات.

توسيع النطاق دون التأثير على الأنظمة الخلفية



السماح لكل تطبيق جديد ببناء عرض خاص به للبيانات ذات الصلة دون وضع أي حمل إضافي على الأنظمة الخلفية.

رحلتكفي رحلتك إلى السحابة



تكرار تدفقات الأحداث إلى بيئات السحابة المختلفة لتقديم نفس زمن انتقال قصير وسهولة الوصول إلى بيانات أعمالهم.