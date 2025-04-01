IBM Event Streams هي عبارة عن منصة بث الأحداث مبنية على منصة مصدر مفتوح Apache Kafka®. تتوافر تكنولوجيا المعلومات متاحة كخدمة مُدارة بالكامل على IBM Cloud أو محليًا كجزء من الأتمتة أو كجزء من CP4I.
لتقديم تجربة أكثر جاذبية للعملاء، تحتاج إلى تسريع جهودك القائمة على الأحداث حتى تتمكن من العمل في الوقت الفعلي. باستخدام IBM Event Streams ، يمكنك الاستفادة من بث القدرات على مستوى المؤسسات لبناء تطبيق ذكي للمساعدة في الاستجابة للأحداث فور وقوعها. استناداً إلى سنوات من الخبرة التشغيلية المكتسبة من تشغيل Apache Kafka® للمؤسسات، IBM Event Streams مثالي لمهمة حساسة أحمال التشغيل.
استخدم الأحداث للتحرك من المعالجة على دفعات إلى المعالجة في الوقت الفعلي وتحليلات تنبؤية باستخدام Event Streams لـ IBM Cloud.
احصل على الدعم على مدار الساعة من فريق عملنا Kafka خبير. Event Streams لسحابة IBM Cloud هي خدمة Apache Kafka مُدارة بالكامل، مما يضمن المتانة والتوافر العالي.
احصل على وصول مشترك إلى مجموعة متعددة المستأجرين تتوسع تلقائياً كلما قمت بزيادة عدد الأقسام في أحمال التشغيل باستخدام خطة Standard. وبدلاً من ذلك، استخدم خيارات التوسع في خطة Enterprise لتخصيص الإنتاجية أو سعة التخزين أو كليهما.
يتم تشفير البيانات أثناء السكون والحركة. IBM Event Streams تقدم خدمات التكامل IBM Key Protect وخدمات IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services. يمكنك أيضاً تقييد الوصول إلى الشبكة باستخدام القيود المستندة إلى السياق والشبكات الخاصة.
كلتا الخطتين Standard و Enterprise من IBM Event Streams جاهزتان لقانون HIPAA ومتوافقة مع PCI-DSS و SOC 2 Type 2 و ISO 27001 و ISO 27017 و ISMAP و C5 واللائحة العامة لحماية البيانات. تتضمن خطة Enterprise خطة الأمن والامتثال المُدارة والمصادق عليها من قبل IBM الخدمات المالية.
توفر الخطتان Standard و Enterprise بنية متوفرة بشكل كبير باستخدام نشر مناطق متعددة وتوافر بنسبة 99.99%. استخدم Apache Mirror Maker 2 لزيادة التوافر والحفاظ على عمل التطبيقات في حالة وقوع حادث كبير يؤثر على منطقة كاملة.
توفير البيانات من خلال Event Streams
حركة بيانات أقرب إلى التطبيق لتزويد العملاء بمستخدمين ذوي استجابة عالية من خلالربط IBM Event Streams بالأنظمة الخلفية وإنشاء تدفقات من أحداث التغيير العنوان عدم إمكانية الوصول إلى البيانات.
توسيع النطاق دون التأثير على الأنظمة الخلفية
السماح لكل تطبيق جديد ببناء عرض خاص به للبيانات ذات الصلة دون وضع أي حمل إضافي على الأنظمة الخلفية.
رحلتكفي رحلتك إلى السحابة
تكرار تدفقات الأحداث إلى بيئات السحابة المختلفة لتقديم نفس زمن انتقال قصير وسهولة الوصول إلى بيانات أعمالهم.
تحتفظ إحدى الشركات حاليًا بحاسبة بيانات تستخدمها لمعالجة بيانات مبيعاتها. لقد تمكنوا من الحصول على رؤى قيّمة من خلال تحليل بيانات عملائهم، لكنهم يريدون استخدام بيانات العملاء في الوقت الفعلي لاختصار حلقة التعليقات. سيمكنهم ذلك من اتخاذ المزيد من القرارات في الوقت الفعلي لتدفقات البيانات الخاصة بهم.
يتم استخدام الرؤى المكتسبة من البيانات التاريخية
IBM Event Streams كمخزن مؤقت لربط مصادر البيانات التي لا تعد ولا تحصى للشركة بحيرة البيانات الخاصة بها. يتضمن ذلك تدفقات النقرات من موقعهم الإلكتروني والمعاملات من سجلات المبيعات الخاصة بهم. يتم استخدام هذه البيانات بعد ذلك لتحديد الأنماط التي يمكن استخدامها لإثراء الحملات التسويقية المستقبلية.
إضافة في تدفقات البيانات في الوقت الحقيقي
لتحديد الحالات في الوقت الحقيقي واتخاذ إجراءات فورية، تقوم الشركة بكتابة معالجة تدفق جديد للمعالجة التطبيقية. تم إدراج هذه التطبيقات على الموضوعات الموجودة في Event Streams ، ولا تتطلب أي تعديلات على الأنظمة الخلفية.
تحسين الأحداث باستخدام نماذج التعلم الآلي
تستخدم الشركات البيانات الحالية لتوظيف نماذج التعلم الآلي. وبمجرد تدريبها، يمكن لهذه النماذج معالجة تدفقات البيانات في الوقت الفعلي. توفر النماذج تنبؤات حول الأوضاع المستقبلية، والتي تُستخدم لدفع المزيد من فرص العمل.
Kafkaفعاليتها في إدارة تدفقات البيانات في الوقت الحقيقي وتسهيل التواصل السلس بين الخدمة المصغرة في الأنظمة الموزعة تلعب دورًا محوريًا في تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي. استكشف كيف تستفيد شركة SiB Solutions، وهي شركة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية التقنية، من Event Streams لـ IBM Cloud لمساعدة الشركات على تحقيق معدلات خطأ صفرية.
في النرويج، تستخدم شركة Norsk Tipping في النرويج منصة IBM Event Streams لتسريع معالجة البيانات وتقديم خدمات أكثر استجابة للمستخدمين. من خلال تقديم المراهنة عبر الإنترنت على الألعاب الرياضية، وألعاب الكازينو، واليانصيب المختلفة، تتمثل المهمة الاجتماعية لشركة تكنولوجيا المعلومات في توفير بيئة لعب مسؤولة وجذابة يعود فيها فائض الأموال المتولدة إلى المجتمع النرويجي.
اكتشف كيف يمكنك وضع الأحداث في العمل مع Apache Kafka لمؤسستك.
استفد من خدمة Kafka المُدارة بالكامل على IBM Cloud لمساعدتك في إنشاء تطبيق ذكي يتفاعل مع الأحداث في الوقت الفعلي.
إن Event Streams لسحابة IBM Cloud عبارة عن ناقل رسائل عالي الإنتاجية تم إنشاؤه باستخدام Apache Kafka.