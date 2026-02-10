ما المقصود بالبيانات المعيبة؟

ويمكن أن تتخذ البيانات المعيبة أشكالًا عديدة. فقد تشمل سجلات مكررة، أو قيَمًا مفقودة أو فارغة، أو تنسيقات غير متسقة، أو معلومات قديمة، أو إدخالات غير صالحة، أو علاقات معطلة بين السجلات، أو تعريفات متعارضة عبر الأنظمة.

ويمكن أن تظهر مشكلات جودة البيانات من هذا النوع في أي مرحلة من مراحل دورة حياة البيانات، بدءًا من جمعها الأولي ووصولًا إلى تحليلها وتوزيعها في المراحل اللاحقة. وتُعد معالجة هذه المشكلات أمرًا أساسيًا، لأن المدخلات غير الدقيقة أو غير المتسقة يمكن أن تقوض دقة القرارات، وتشوه نتائج تحليلات البيانات، وتضعف أداء نماذج الذكاء الاصطناعي (AI)، وتزيد المخاطر عبر توسيع نطاق الأخطاء في الأنظمة والعمليات.

ويمكن للمؤسسات الاستفادة من مجموعة واسعة من الأدوات والتقنيات لتنظيف البيانات المعيبة، بما في ذلك تنميط البيانات، والتحقق من صحتها، وإزالة التكرار، والتوحيد القياسي، والمراقبة. وتزداد فعالية هذه الجهود عندما تكون مدعومة بممارسات قوية في حوكمة البيانات. فإدارة البيانات توفر البنية اللازمة لتحديد المسؤوليات، ووضع المعايير، وترسيخ الضوابط التي تمنع عودة مشكلات جودة البيانات وتُبقي التحسينات قائمة.