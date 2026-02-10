ما المقصود بالبيانات المعيبة؟

البيانات المعيبة هي بيانات تتسم بعدم الدقة، أو عدم الصلاحية، أو النقص، أو عدم الاتساق، مما يجعلها غير موثوق بها للاستخدام في الأعمال.
ويمكن أن تتخذ البيانات المعيبة أشكالًا عديدة. فقد تشمل سجلات مكررة، أو قيَمًا مفقودة أو فارغة، أو تنسيقات غير متسقة، أو معلومات قديمة، أو إدخالات غير صالحة، أو علاقات معطلة بين السجلات، أو تعريفات متعارضة عبر الأنظمة.
ويمكن أن تظهر مشكلات جودة البيانات من هذا النوع في أي مرحلة من مراحل دورة حياة البيانات، بدءًا من جمعها الأولي ووصولًا إلى تحليلها وتوزيعها في المراحل اللاحقة. وتُعد معالجة هذه المشكلات أمرًا أساسيًا، لأن المدخلات غير الدقيقة أو غير المتسقة يمكن أن تقوض دقة القرارات، وتشوه نتائج تحليلات البيانات، وتضعف أداء نماذج الذكاء الاصطناعي (AI)، وتزيد المخاطر عبر توسيع نطاق الأخطاء في الأنظمة والعمليات.
ويمكن للمؤسسات الاستفادة من مجموعة واسعة من الأدوات والتقنيات لتنظيف البيانات المعيبة، بما في ذلك تنميط البيانات، والتحقق من صحتها، وإزالة التكرار، والتوحيد القياسي، والمراقبة. وتزداد فعالية هذه الجهود عندما تكون مدعومة بممارسات قوية في حوكمة البيانات. فإدارة البيانات توفر البنية اللازمة لتحديد المسؤوليات، ووضع المعايير، وترسيخ الضوابط التي تمنع عودة مشكلات جودة البيانات وتُبقي التحسينات قائمة.
وتكون المؤسسات التي لا تعالج البيانات المعيبة أكثر عرضة لتحمل تكاليف مالية وتشغيلية كبيرة.فعندما تعتمد الفرق على بيانات غير دقيقة، ويُشار إليها أحيانًا أيضًا باسم البيانات المعيبة أو البيانات الرديئة، تصبح أكثر عرضة لاتخاذ قرارات أعمال لا تنسجم مع الواقع وظروف السوق.
هذه المخاطر معترف بها على نطاق واسع؛ فقد وجد تقرير صادر عن معهد IBM Institute for Business Value (IBV) عام 2025 أن 43% من كبار مسؤولي العمليات يعدّون جودة البيانات أهم أولوياتهم المتعلقة بالبيانات.1وبحسب Forrester، يقدّر أكثر من ربع المؤسسات خسائر سنوية تتجاوز 5 ملايين دولار أمريكي بسبب ضعف جودة البيانات.2
كما يمكن أن تؤدي البيانات المعيبة إلى ما يلي:
وللبيانات المعيبة أثر تراكمي في أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs). فهذه الأنظمة، والخوارزميات التي تستند إليها، تتعلم من خلال تحديد الأنماط الإحصائية عبر مجموعات البيانات على نطاق واسع. ولذلك، يمكن أن تتعلم ما يوجد في مجموعات البيانات من أخطاء أو تحيزات أثناء التدريب، ثم تنعكس في صورة مخرجات معيبة ومضللة خلال مرحلة الاستدلال. **في الواقع، تتوقع Gartner أنه "حتى عام 2026، ستتخلى المؤسسات عن 60% من مشروعات الذكاء الاصطناعي التي لا تدعمها بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي3
ونتيجة لذلك، ازدادت أهمية البيانات العالية الجودة والخاضعة لإدارة جيدة مع تزايد تبني الذكاء الاصطناعي. وتدعم الممارسات القوية في مجال جودة البيانات مخرجات نماذج جديرة بالثقة وأكثر دقة وموثوقية. ويترجم هذا التفوق إلى أثر ملموس في الأعمال. وتُظهر أبحاث معهد IBM Institute for Business Value (IBV) أن المؤسسات التي تمتلك كميات كبيرة من البيانات الموثوق بها من جانب الأطراف المعنية الداخلية والخارجية تحقق ما يقارب ضعف عائد الاستثمار من قدراتها في الذكاء الاصطناعي.4
ولا تظهر البيانات منخفضة الجودة، أو البيانات المعيبة، من تلقاء نفسها، بل تكون نتيجة لعوامل تنظيمية وتقنية وبشرية. وغالبًا ما يمكن إرجاع الأسباب الأساسية للبيانات المعيبة إلى المصادر والممارسات التالية:
ويكون إدخال البيانات يدويًا عرضة للأخطاء بطبيعته بسبب التكرار وضغط الوقت والعبء المعرفي، مما قد يؤدي إلى بيانات غير صحيحة، مثل الأخطاء الإملائية، وتبديل الأحرف، وسوء قراءة المواد المصدرية، وأخطاء النسخ واللصق. وعندما تكون هذه الأخطاء البشرية منهجية، فإنها قد تتضاعف سريعًا وتتطلب عملية تنظيف واسعة النطاق.
كما يمكن أن تؤدي صوامع البيانات إلى ظهور بيانات معيبة من خلال تجزئة المعلومات بين الأقسام. فعندما تحتفظ الفرق بمجموعات بيانات معزولة من دون معايير مشتركة أو تنسيق، قد تنتشر السجلات المكررة وغير المتوافقة.
ويمكن للبيانات المعيبة أن تزدهر في غياب الإشراف المركزي، وتحديد ملكية البيانات، والمعايير القابلة للتنفيذ، وغيرها من السمات الأساسية لإدارة البيانات القوية.
في ظل هذه الظروف، تجمع الإدارات البيانات وتديرها على نحو غير متسق، مما يؤدي إلى مشكلات تتراكم بمرور الوقت، مثل تضارب التنسيقات واصطلاحات التسمية، وعدم اتساق تعريفات البيانات، والإدخالات غير المتحقق من صحتها، بما يقوض موثوقية البيانات.
ويمكن أن يؤدي تكامل البيانات عبر أنظمة مختلفة ومتخصصة إلى حدوث أخطاء بسبب عدم تطابق المخططات، وعمليات التحويل المعيبة، وعمليات النقل غير المكتملة. وقد ازدادت هذه المخاطر مع البنى السحابية والهجينة، حيث تنتقل البيانات عبر بيئات تختلف في التنسيقات وقواعد التحقق من الصحة.
وغالبًا ما تعتمد الأنظمة القديمة على نماذج بيانات قديمة، وآليات تحقق محدودة، وواجهات هشة لم تعد تتوافق مع احتياجات الأعمال الحالية. ومع تطور المتطلبات، تتراكم على هذه الأنظمة ديون تقنية تفرض حلولًا بديلة يدوية. كما يزيد ذلك من احتمال وقوع أخطاء هيكلية في البيانات، بما في ذلك القيم الخارجية غير المعلَّمة التي تشوّه التقارير والتحليلات في المراحل اللاحقة.
وعندما تُقبل البيانات من دون التحقق من صحتها في الوقت الفعلي، مثل التحقق من النطاق، أو فرض التنسيق، أو الحقول المطلوبة، أو قيود التفرد، تتسلل الأخطاء إلى الأنظمة بصمت. وبمجرد استيعاب هذه العيوب، فإنها تنتشر في المراحل اللاحقة، ويصبح اكتشافها وتصحيحها أكثر صعوبة وأعلى تكلفة.
وقد تعكس البيانات المعيبة أولويات تنظيمية أكثر مما تعكس أوجه قصور تقنية. فعندما تُكافأ السرعة أو الحجم أو التسليم على المدى القصير على حساب دقة البيانات والإشراف عليها، ترتفع معدلات الخطأ غالبًا، وتصبح مسؤولية الحفاظ على بيانات نظيفة غير واضحة.
كما يمكن لأنظمة التعلم الآلي أن تُدخل البيانات المعيبة أو تضخمها من دون قصد. فعندما يدرّب علماء البيانات النماذج على مجموعات بيانات معيبة أو متحيزة أو غير مكتملة، قد يُعاد دمج مخرجات النموذج لاحقًا بوصفها مدخلات من دون تحقق كافٍ أو إشراف مناسب.
ويُعد تنظيف البيانات المعيبة ممارسة أساسية في إدارة البيانات، تجمع بين العمليات، والتقنيات، والأدوات، وإدارة البيانات. يتضمن تنظيف البيانات فهم كيفية جمع البيانات من مصادر مختلفة وإدارتها عبر دورة حياتها، وتحديد الأخطاء مثل البيانات المكررة وغير المتسقة وغير المكتملة وتصحيحها، والتحقق من النتائج، وترسيخ الضوابط اللازمة للحفاظ على موثوقية البيانات.
وتشمل ثمانيًا من أكثر خطوات تنظيف البيانات شيوعًا ما يلي:
صُمِّمت مجموعة واسعة من أدوات وتقنيات تنظيف البيانات، وبعضها يتداخل في القدرات التي يوفّرها، لمعالجة تحديات جودة البيانات المختلفة، وحالات الاستخدام، ومستويات التعقيد عبر دورة حياة البيانات:
إن معالجة البيانات المعيبة داخل المؤسسات لا تقتصر على معالجة المشكلات المنفصلة، بل تتطلب أيضًا تصحيح مشكلات جودة البيانات المتجذرة في العمليات والتقنيات ونماذج الملكية.
وتوفر إدارة البيانات الإطار التنظيمي الذي يساعد على ضمان موثوقية البيانات وقابليتها للاستخدام عبر المؤسسة، من خلال تحديد السياسات، والأدوار، والعمليات، والأدوات اللازمة لإدارة البيانات طوال دورة حياتها. ومن خلال ترسيخ المساءلة والضوابط في المراحل المبكرة، تساعد إدارة البيانات على منع تكرار مشكلات الجودة وتدعم التحسينات المستدامة في جودة البيانات.
وفي استطلاع أجراه معهد IBM Institute for Business Value (IBV)، أفاد 54% من التنفيذيين بأن تنفيذ ممارسات فعالة في حوكمة البيانات وإدارة البيانات يمثل أولوية لمؤسساتهم.5
ولفهم سبب تحوّل حوكمة البيانات إلى محور بالغ الأهمية، من المفيد توضيح ما تقوم به عمليًا. فهي تحدد من يملك البيانات، وكيف يجب التعامل معها، وما القواعد التي ينبغي أن تلتزم بها حتى تُعد بيانات موثوقة. اعتبر الحوكمة نظام "مراقبة الحركة الجوية" للبيانات؛ فهي تنظم الوصول، ومعايير الجودة، والامتثال، بحيث تتدفق البيانات المتحقق منها إلى المستخدمين والأنظمة المناسبة.
يتضمن إطار عمل حوكمة البيانات القوي عادةً ما يلي:
ويضع مجلس الحوكمة أو اللجنة التوجيهية استراتيجية البيانات، وأولوياتها، وسلطة صناعة القرار على مستوى المؤسسة. ويتحمل مالكو البيانات مسؤولية جودة البيانات ضمن مجالات أعمال محددة، بينما يتولى أمناء البيانات إدارة جودة البيانات اليومية، ويعملون على توحيد تعريفات البيانات وقواعد الأعمال.
وتحدد الإرشادات الموثقة كيفية تنسيق البيانات، وتسميتها، والوصول إليها، وحمايتها. كما تعزز هذه السياسات الاتساق، وتقلل الغموض، وتضمن التعامل مع البيانات بطريقة متوافقة وآمنة.
وتُستخدم عمليات التدقيق والمراقبة المستمرة لتقييم جودة البيانات، والامتثال للسياسات، والالتزام بالمعايير المحددة بمرور الوقت. وتساعد هذه الأنشطة على تحديد المشكلات مبكرًا، وتتبع التحسينات، وتوفير الشفافية والمساءلة بشأن كيفية إدارة البيانات واستخدامها.
1 2025 CDO Study: The AI multiplier effect, IBM Institute for Business Value, 12 November 2025.
2 Millions lost in 2023 due to poor data quality, potential for billions to be lost with AI without intervention, Forrester, 31 July 2024.
3 Lack of AI-Ready Data Puts AI Projects at Risk, Gartner, 26 February 2025.
4 The CEO’s guide to generative AI, IBM Institute for Business Value, 18 July 2023.
5 Unpublished finding from 2025 CDO Study: The AI multiplier effect, IBM Institute for Business Value, 12 November 2025.