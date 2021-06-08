ما هي منصة التكامل؟ هل أحتاج إليها؟

فكِّر في منصة تكامل مثل القائمة. ولكن ليست أي قائمة؛ بل مثل قائمة Netflix لديك، وهي مركز يعرض لك كل المحتوى الذي ترغب في استهلاكه. صحيح أنّه يمكنك العثور على معظم — إن لم يكن كل — البرامج المفضّلة لديك عن طريق البحث بنفسك عبر الإنترنت. ولن تختلف تجربة المشاهدة كثيرًا في جوهرها. لكن عملية الوصول إلى هذا المحتوى تستغرق وقتًا طويلًا وتتطلّب قدرًا كبيرًا من الصبر. توفّر لك القائمة قدرًا أكبر من الكفاءة والسهولة والتنظيم.

وبمنطق الأعمال، توفّر منصة التكامل قيمة مماثلة. فهي مصمَّمة لتلبية الاحتياجات الفريدة لمستخدميها، وتجمع أنماط التكامل المختلفة في مكان واحد. وبذلك تحصل فرق تكنولوجيا المعلومات على قدر أكبر من الحرية والمرونة لاعتماد الموارد التي تمكّنها من تقديم قيمة أعمال بطرق تلبّي توقعات العملاء (بل وتتفوق قدر الإمكان عليها).

مفهوم منصة التكامل يكمن في قدرتها على جعل الكل أكثر قيمة من مجرد مجموع أجزائه.