ما المقصود بمنصة التكامل كخدمة (iPaaS)؟

تاريخ النشر: 5 يوليو 2024
المساهمون: Chrystal R. China، وMichael Goodwin
منصة التكامل كخدمة (iPaaS) هي مجموعة من الأدوات والحلول القائمة على السحابة والملائمة للخدمة الذاتية، وتُستخدَم لدمج البيانات من تطبيقات متعددة مستضافة في مختلف بيئات تكنولوجيا المعلومات.
تمكِّن iPaaS المؤسسات من بناء ونشر تدفقات التكامل التي تربط التطبيقات والبيانات المستضافة في البيئات السحابية العامة والخاصة وبين السحابة ومراكز البيانات في البيئات المحلية. ظهرت iPaaS كحل لمشكلة متنامية في المؤسسات الحديثة: انتشار البرمجيات كخدمة (SaaS).
تم تصميم تطبيقات SaaS بشكل عام لتكون سهلة الإعداد والاستخدام والنشر، ما يجعلها خيارًا جذابًا للشركات التي تتطلع إلى تلبية احتياجات تجارية وإدارية محددة. ومع ذلك، فإن سهولة استخدامها تشجِّع أيضًا فِرَق الأعمال والإدارات على شراء تطبيقات SaaS لتلبية احتياجات الفريق والإدارات، والتي يمكن أن تؤدي إلى وجود منظومة غير عملية في كثير من الأحيان لتطبيقات الأعمال القائمة إلى السحابة. تستخدم الشركات الكبيرة الحديثة (التي تضم 10,000 موظف أو أكثر) حوالي 470 تطبيقًا من تطبيقات SaaS.1
قبل استخدام iPaaS، قامت الشركات بدمج التطبيقات والعمليات التجارية باستخدام البرمجة المخصصة أو البرامج الوسيطة للمؤسسات أو عمليات تنفيذ تكامل تطبيقات المؤسسات (EAI)، مثل ناقل خدمة المؤسسة (ESB) في البنيات الموجهة نحو الخدمة (SoAs).
نجحت حلول التكامل هذه ولكنها كانت في كثير من الأحيان باهظة الثمن وتستغرق وقتًا طويلًا لإنشائها وصيانتها. كما أنها تركت الشركات عرضة لصوامع البيانات (حيث لا تمتلك أجزاء المؤسسة رؤية حول بعضها) وعدم كفاءة العمليات الأوسع نطاقًا، خاصةً مع توسع استخدام التطبيقات السحابية والخدمات المصغرة وحوسبة الحافة وأجهزة إنترنت الأشياء (IoT).
توفِّر خدمات تكامل السحابة iPaaS حلًا للتحدي المتزايد المتمثل في تكامل التطبيقات ومصادر البيانات والخدمات في بيئات تكنولوجيا المعلومات المعقدة بشكل متزايد (مثل بيئات السحابة الهجينة والبيئات متعددة السحابات). وهي تعالج تحديات تكامل المؤسسات وإدارة البيانات من خلال توفير أدوات مثل الموصِّلات والخرائط والتحولات المبنية مسبقًا التي تساعد المؤسسات على تنسيق تدفقات التكامل وزيادة قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة المختلفة.
يمكن لحلول iPaaS أيضًا تسهيل التكامل بين الأعمال، وتكامل إنترنت الأشياء، والتكامل السحابي، وتكامل تدفقات الفعاليات، والنقل المُدار للملفات، والتكامل بين منصات الأعمال المختلفة وأنواع أخرى من التكامل.
ويمكن أن تساعد خدمات iPaaS الشركات على إنشاء تدفقات عمل آلية والحفاظ عليها، مع إجراء مزامنة البيانات في الوقت الفعلي للحفاظ على مركزية البيانات وتحديث التحليلات. وهي تمكِّن الفِرَق من تبسيط مهام التكامل والأمان. تساعد الأدوات منخفضة التعليمات البرمجية التي تدعم متخصصي التكامل والمطورين المبتدئين على توفير الوقت الثمين وتوسيع نطاق التكامل.
تُعَد واجهات برمجة التطبيقات الحل للعديد من تساؤلاتك حول التحول الرقمي، ولكن الإجابة على العديد من تساؤلات واجهة برمجة التطبيقات لديك هي iPaaS متعددة الوظائف. احصل على الرؤى الأربع التي يمكن أن توجِّه رحلتك في تكامل واجهات برمجة التطبيقات.
تعتمد حلول iPaaS على العديد من ميزات التكامل والعناصر الرئيسية لمشاركة البيانات عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات. وتشمل الميزات الشائعة لحلول iPaaS ما يلي:
توفِّر منصات iPaaS موصِّلات (أو محوِّلات) وقوالب مُعدة مسبقًا ومنطق أعمال، ويعمل كل ذلك على تبسيط الاتصالات بين الأنظمة والتطبيقات وتمكينها دون الحاجة إلى إجراء عمليات تكامل مخصصة.
توفِّر العديد من حلول iPaaS بيئات تطوير منخفضة التعليمات البرمجية أو دون تعليمات برمجية مع واجهات سحب وإفلات سهلة الاستخدام، ما يُتيح لمستخدمي الأعمال وغير المطورين إنشاء وإدارة تدفقات ومهام سير عمل عمليات التكامل.
تدعم منصات iPaaS عادةً تقنيات تحويل البيانات وتعيينها لضمان اتساقها بين الأنظمة. يمكن للمستخدمين أيضًا تحديد القواعد والتعيينات المخصصة لتحويل تنسيقات البيانات وهياكلها وقِيَمها في أثناء تنقلها بين التطبيقات لتسهيل التوافق والتكامل السلس للبيانات.
تعمل iPaaS على تبسيط عمليات الأعمال وأتمتة مهام سير العمل من خلال تنسيق تدفق البيانات عبر تطبيقات متعددة.
تتمتع منصات iPaaS بشكل عام بقدرات معالجة البيانات في الوقت الفعلي ومعالجة الدفعات، بحيث يمكن للفِرَق استيعاب مجموعة من متطلبات التكامل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن جدولة عمليات التكامل أو تشغيلها بناءً على أحداث عمل محددة أو فترات زمنية، ما يُتيح معالجة البيانات القابلة للتخصيص عبر البيئات.
من خلال قدرات المراقبة والتحليلات الفعَّالة التي توفِّرها iPaaS، يمكن للمؤسسات تتبُّع أداء عمليات التكامل الخاصة بها والحصول على رؤى في الوقت الفعلي حول تدفقات البيانات ومعدلات الخطأ والعوائق التي تؤثِّر سلبًا في أداء النظام.
قبل اختيار حل iPaaS وتنفيذه، يقوم قادة المؤسسة بتقييم احتياجات التكامل وأهدافه. يمكن للشركات استخدام منصات iPaaS لمجموعة من عمليات التكامل، بما في ذلك التطبيقات ومخازن البيانات والخدمات المصغرة وتدفقات الفعاليات وغير ذلك الكثير. ولأن المؤسسات تتمتع بهياكل فريدة لتكنولوجيا المعلومات -وخدمات iPaaS المختلفة مصممة لتلبية احتياجات التكامل المختلفة- نادرًا ما يكون هناك حل IPaaS ملائم للجميع.
بمجرد قيام الفِرَق بتحديد حالات استخدام التكامل، يمكنهم اختيار مورِّد iPaaS الذي يلبي احتياجات المؤسسات، والبدء بعملية التهيئة. تختلف عمليات إعداد iPaaS الأولية وفقًا لخدمة iPaaS التي يستخدمها الفريق وأنواع عمليات التكامل التي يتطلعون إلى إنشائها، ولكن إليك مثالًا على كيفية عمل تكامل البيانات في iPaaS.
أولًا، يحتاج المستخدم إلى توصيل الأنظمة التي يجب دمجها باستخدام الموصِّلات والقوالب المتوفرة في منصة iPaaS. على سبيل المثال، قد يختار بائع التجزئة توصيل نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP) ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM) وخدمة التخزين السحابي.
عند توصيل الأنظمة، يمكن للمستخدم تصميم تدفقات التكامل، كل منها يحدِّد تسلسل الإجراءات (مثل استخراج البيانات من نظام واحد وتحويلها وترحيلها إلى نظام آخر). في هذه المرحلة، يحدِّد المستخدمون أيضًا عمليات التحويل والتجميع والإثراء التي ستحكم كيفية تحويل البيانات وتعيينها بين الأنظمة.
تقوم منصة iPaas بعد ذلك بتنظيم تبادل البيانات، ما يضمن تسليم البيانات بشكل آمن وشامل للتطبيقات المستهلكة، أو إلى مستودعات البيانات والبحيرات لتحليلها لاحقًا. وإذا كانت عمليات الدمج تعتمد على واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، فسيقوم iPaaS بإدارة استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات والتعامل مع المصادقة والتأكد من تبادل البيانات بأمان.
وبمجرد بدء عمليات التكامل وتشغيلها، يمكن للفِرَق عرض لوحات المعلومات وتلقي التنبيهات وتحليل سجلات البيانات لضمان عمل عمليات التكامل على النحو الأمثل وتشخيص أي مشكلات وحلها على الفور. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم العديد من حلول iPaaS للتوسع مع احتياجات المؤسسة؛ ويمكن تكوين النظام الأساسي لنشر موارد جديدة تزامنًا مع نمو أحجام البيانات أو إضافة أنظمة جديدة.
يمكن للشركات أيضًا اختيار قيام أقسام تكنولوجيا المعلومات الداخلية ببناء عمليات تكامل مخصصة. قد يكون من الضروري وجود مستوى معين من التخصيص، اعتمادًا على احتياجات العمل، ومع ذلك، غالبًا ما يكون من الأسهل والأكثر فاعلية من حيث التكلفة الاعتماد على عروض iPaaS التابعة لجهات خارجية عندما يكون ذلك ممكنًا.
تؤدي تقنيات iPaaS وESB وإدارة واجهات برمجة التطبيقات وظائف مهمة في تكامل المؤسسات. ومع ذلك، تختلف ESB وإدارة واجهات برمجة التطبيقات من حيث نطاقها ونهجها للتكامل.
يُعَد ESB نموذجًا معماريًا لبناء وتنظيم الاتصال بين تطبيقات البرامج التفاعلية المتبادلة في الأنظمة القديمة مثل SOAs، والتي تعتمد على الخدمات لإنشاء التطبيقات. وهو يستخدم بنية تحتية تشبه الحافلة لتوفير منصة مركزية لتكامل التطبيقات والخدمات. تستطيع ناقلات ESB في الوقت الحالي التعامل مع تطبيقات SaaS، مثل iPaaS، ولكنها الأنسب لدمج التطبيقات الداخلية المحلية للمؤسسات التي تعمل بأقل قدر من البيانات وعدد قليل من أعباء العمل الخارجية.
إدارة واجهة برمجة التطبيقات هي عملية إنشاء واجهات برمجة التطبيقات وتوثيقها ومراقبتها ونشرها. وتركِّز بشكل أساسي على إدارة الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات والتحكم فيه وتحسين أداء واجهات برمجة التطبيقات. ويتم استخدامها بشكل شائع من قِبَل المؤسسات التي تعرض البيانات والخدمات من خلال نقاط نهاية واجهة برمجة التطبيقات. تُعتبر إدارة واجهات برمجة التطبيقات وحدها الأنسب لبعض بيئات الأعمال؛ حيث تتشارك جميع التطبيقات في نظام واجهة برمجة التطبيقات نفسها.
ومع ذلك، نظرًا لأن الحوسبة السحابية تعتمد بالكامل تقريبًا على واجهات برمجة التطبيقات لنقل البيانات والتحكم فيها، فإن معظم المؤسسات تستفيد من استخدام حلول iPaaS وحلول إدارة واجهات برمجة التطبيقات لإدارة ممارسات تكامل المؤسسة. تتضمن العديد من منصات iPaaS حلولًا لإدارة واجهة برمجة التطبيقات.
تُعَد iPaaS والمنصة كخدمة (PaaS) حلول حوسبة قائمة على السحابة، لكنها تخدم أغراضًا مختلفة تمامًا.
بينما يركِّز iPaaS على تمكين تكامل التطبيقات والأجهزة والنظام ، توفِّر PaaS للمؤسسات نظامًا أساسيًا لبناء التطبيقات وتشغيلها وإدارتها. وهي تشمل أنظمة التشغيل (OSs) التي تحتاجها فِرَق العمل لتطوير التطبيقات ونشرها، وأدوات التطوير مثل أدوات تصحيح الأخطاء وآليات التحكم في الإصدار ومحرري التعليمات البرمجية والبرامج الوسيطة (إذا لزم الأمر) لتسهيل الاتصال بين أنظمة التشغيل والتطبيقات.
غالبًا ما تكون PaaS هي الأنسب للمؤسسات الصغيرة التي تبحث عن بيئة تطوير شاملة وللفِرَق المنتشرة جغرافيًا التي تعمل عبر المنصات والمناطق. يمكن أن تكون مفيدة أيضًا للشركات التي تخصِّص ميزانيات محدودة لتكنولوجيا المعلومات، نظرًا لأن PaaS تمكِّن الفِرَق من إنشاء تطبيقات دون التكاليف الكبيرة المصاحبة لإنشاء منصات تطوير داخلية.
تُعَد iPaaS بشكل عام مناسبةً بشكل أفضل للمؤسسات والمؤسسات الكبيرة التي تدير بِنى معقدة وديناميكية. ومع ذلك، غالبًا ما تعمل خدمات iPaaS بالتنسيق مع الخدمات السحابية الأخرى، بما في ذلك PaaS.
مثل iPaaS، تقدِّم EiPaaS فوائد لا تُعَد ولا تُحصى للشركات التي تبحث عن حلول تكامل متقدمة. ومع ذلك، تم تصميم EiPaaS خصيصًا كحل برمجي أصلي بعلامة بيضاء لتوفير عمليات تكامل قابلة للتوسع للعملاء.
تعمل خدمات EiPaaS على تسهيل عمليات التكامل الموجَّهة للعملاء بين تطبيقات الجهات الخارجية ومنصة البائع، بحيث يمكن للعملاء ربط تطبيقاتهم بخدمات المورِّدين بسهولة. باستخدام EiPaaS، يمكن للعملاء بناء ونشر عمليات التكامل الخاصة بهم داخل برمجيات مزوِّد الخدمة، أو يمكن للمورِّدين بناء عمليات التكامل نيابةً عن العميل والسماح له باختيار عمليات التكامل التي يريد استخدامها.
على سبيل المثال، قد يوفر أحد مطوّري التطبيقات تكاملًا يمكِّن المستخدمين من تلقي إشعارات وتحديثات من التطبيق في Slack أو تطبيق مراسلة آخر تستخدمه الفِرَق للتواصل.
تتطلب iPAAS من فِرَق تكنولوجيا المعلومات بناء جميع تدفقات التكامل ونشرها. كما أنها تركِّز بالكامل على سير العمل الداخلي وأتمتة التكامل، ما يجعلها الحل المفضل للشركات التي تعطي الأولوية لتحسين البنية الداخلية.
تم تصميم حلول iPaaS لتبسيط عملية التكامل وتسريعها عبر البيئات، ما يسهِّل على المؤسسات إدارة سيناريوهات التكامل المعقدة دون تشفير مخصص واسع النطاق أو استثمار في البنية التحتية. يمكن أن تكون هذه الميزات مفيدة لرؤية البيانات وتكامل تكنولوجيا المعلومات عبر مجموعة من حالات الاستخدام.
تستطيع iPaaS توصيل التطبيقات وأتمتة مهام سير العمل عبر البيئات، سواء أكانت موجودة في البيئات السحابية أو في البنية التحتية في البيئات المحلية.
توفر iPaaS مترجمين مدمجين يعملون على تسهيل تحويل البيانات بسلاسة -بغض النظر عن مصدر البيانات أو تنسيقها- ما يضمن تدفق البيانات وقابلية التشغيل البيني على النحو الأمثل.
يمكن لحلول iPaaS الرائدة دمج الخدمات المصغرة الفردية بكفاءة، ما يساعد المطورين على زيادة سرعة التطبيقات وقابلية التوسع. ويمكنها أيضًا دعم عمليات النشر في حاويات، ما يوفِّر حلول تكامل أكثر مرونة وقابلية للنقل يمكن نشرها عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات المتعددة.
يمكن أن تتكامل منصات iPaaS مع أدوات ومسارات عمليات التطوير، ما يسهِّل التكامل المستمر والنشر المستمر لسير عمل التكامل وإنشاء عمليات تكامل يمكن اختبارها ونشرها وتحديثها دون حدوث عوائق أو تقلبات في الأداء.
تعالج حلول iPaaS تحديات التكامل بين الأعمال -مثل التوفيق بين أنظمة تكنولوجيا المعلومات المتنوعة ومعايير شركاء الأعمال، وتلبية متطلبات أمان البيانات والامتثال وتلبية احتياجات معالجة البيانات والمراقبة والقدرة على التكيف في الوقت الفعلي- من خلال توفير منصة موحدة تعمل على أتمتة عمليات التكامل بين الأعمال.
تدعم حلول iPaaS مجموعة متنوعة من تنسيقات البيانات (X12 وEDIFACT وACH وxml وjson) والبروتوكولات (API وAS2 وSFTP وFTPS) والأنظمة وتدعم التشغيل البيني السلس وتبادل البيانات في الوقت الحقيقي. كما أنها تعزز الأمان والامتثال من خلال ميزات التشفير والحوكمة القوية وتوفِّر قابلية التوسع والمراقبة المستمرة والقدرة على التكيف المبسط. هذه الميزات تجعل التكامل بين الأعمال أكثر سهولة وكفاءة.
تتضمن منصات iPaaS حلول النقل المُدار للملفات الأكثر ملاءمة للتعامل مع أحجام وتنسيقات البيانات الحديثة وبروتوكولات الملفات ومتطلبات الأمان. وتوفِّر هذه الحلول عمليات نقل أكثر أمانًا وتنظيمًا من عمليات نقل الملفات التقليدية.
تدعم عمليات النقل المُدار للملفات مفاتيح SSH لعمليات SFTP، وشهادات SSL/TLS لعمليات HTTPS/TTPS، والتشفير عندما تكون البيانات في قيد التخزين والحركة. بالإضافة إلى ذلك، تقلل عمليات النقل المُدار للملفات من معدلات الفشل العالية لبروتوكول FTP. يساعد ذلك على ضمان نجاح عمليات التسليم، ويحسِّن الرؤية ويُتيح الأتمتة والجدولة للوفاء باتفاقيات مستوى الخدمة ومنع الاضطرابات وتقليل العمل اليدوي.
يمكن أن يؤدي دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في منصات iPaaS إلى تمكين أتمتة تكامل أكثر ذكاءً، بما في ذلك عمليات اكتشاف العيوب والتحليلات التنبؤية وأتمتة عملية اتخاذ القرارات. ومن خلال تعيين البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحويلها، يمكن للفِرَق تقليل الجهد اليدوي المطلوب لتنفيذ عمليات التكامل المعقدة.
تساعد ميزات تكامل البيانات والتطبيقات والسحابة التي توفِّرها iPaaS على تحسين تجربة المستخدم من خلال واجهات أكثر سهولة، وأدوات عرض مرئي أفضل، وميزات تعاون معززة.
يقدم العديد من موردي iPaaS -مثل Oracle وSAP وMicrosoft وIBM- أيضًا حلولًا دون تعليمات برمجية أو منخفضة التعليمات البرمجية تسمح لغير المطورين وشركات التكامل المواطنين ببناء عمليات التكامل وتكوينها وإدارتها دون خبرة في البرمجة. بمعنى آخر، يمكن لحلول iPaaS تزويد المستخدمين بإمكانات إجراء التكامل عن طريق الخدمة الذاتية، وتقليل الاعتماد على أقسام تكنولوجيا المعلومات وتسريع مشاريع التكامل.
توفِّر حلول iPaaS منصة واحدة لكل احتياجات المؤسسة لتبادل البيانات وتكاملها. تتم استضافة المنصات وإدارتها بواسطة مزود سحابة ويتم تقديمها كخدمة، ويمكن للمستخدم ببساطة الاشتراك في المنصة واختيار الأدوات والخدمات التي يحتاجها للتكامل والبدء في العمل. يتولى مزود الخدمة الباقي، بما في ذلك توفير أداة التكامل وإدارة البيانات والأمان وتعدد الإيجارات وصيانة الأجهزة وتحديث الميزات.
لكن تنفيذ iPaaS لا يخلو من التحديات.
يمكن أن يتطلب نشر iPaaS كثيرًا من الوقت والتفكير المسبق، خاصةً في بيئات المؤسسات الواسعة. عادةً ما تحتاج الشركات التي تمتلك بيئات تكنولوجيا معلومات كبيرة بما يكفي لاستخدام خدمات iPaaS إلى الاعتماد على موظفين مهرة وممارسات إعداد وصيانة واسعة لتحسين عمليات التكامل. وكلما زاد عدد التطبيقات والخدمات التي تستخدمها المؤسسة، زاد الجهد الذي ستبذله فِرَق تكنولوجيا المعلومات لتحويل البيانات والبروتوكول.
وبغض النظر عن التعقيدات، يمكن لتقنيي الأعمال والمطورين المبتدئين والمحترفين والمتخصصين في مجال التكامل استخدام حلول iPaaS لبناء تدفقات تكامل لمشاركة البيانات داخل المؤسسة أو مع شركات متعددة.
عند مقارنتها بالأنظمة القديمة، تقدِّم حلول iPaaS للأعمال العديد من المزايا الأخرى:
تمكِّن iPaaS المؤسسات من تجميع بياناتها في موقع مركزي والمساعدة على تقليل اضطرابات الخدمة الناتجة عن عدم توافق التطبيقات والبيانات بين الأنظمة.
من خلال الاستفادة من الحوسبة السحابية، يمكن أن تساعد iPaaS على تقليل أو إلغاء الحاجة إلى أجهزة التكامل في البيئات المحلية، ما يقلل من النفقات الرأسمالية والتعقيدات التشغيلية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم iPaaS خصيصًا لتسهيل التكامل. قد توفر الخدمات السحابية الأخرى -مثل SaaS وPaaS وIaaS- إمكانات تكامل كجزء من مجموعة ميزاتها، ولكن حلول iPaaS مبنية مع التكامل كوظيفة أساسية.
يتم تحديث العمليات والبيانات ومزامنتها عبر التطبيقات في جميع أنحاء المؤسسة، بحيث يحصل المستخدمون على البيانات التي يحتاجون إليها عندما يحتاجون إليها.
يمكن استخدام حلول iPaaS لإنشاء مهام سير عمل لتوصيل التطبيقات وتبسيط العمليات وأتمتة المهام المتكررة، بحيث يمكن للفِرَق قضاء المزيد من الوقت في عمل ذي قيمة أكبر.
من خلال توفير منصة افتراضية مركزية لربط التطبيقات والخدمات وواجهات برمجة التطبيقات وموارد البيانات عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات، تسهِّل iPaaS تبني مبادرات التحول الرقمي وتنفيذها بسرعة.
تُلغي iPaaS الحاجة إلى نشر واجهات برمجة تطبيقات مخصصة أو دمج واجهات برمجة التطبيقات من خدمات أخرى. يتوفر كل ذلك في منصة iPaaS، بحيث تحصل الشركات على حل أكثر قابلية للتوسع وأكثر أمانًا لإدارة واجهات برمجة التطبيقات طوال دورة الحياة.
تعتمد خدمات iPaaS عادةً على نموذج تسعير قائم على الاشتراك، حيث يدفع المستخدمون بناءً على الاستخدام أو عدد عمليات التكامل، ما يجعل iPaaS أكثر فاعلية من حيث التكلفة وأكثر قابلية للتوسع من حلول التكامل التقليدية.
تقدِّم حلول IBM iPaaS نهجًا نموذجيًا وسهل الاستخدام يحقق التكامل والربط لكل تطبيقاتك وبياناتك بسلاسة أينما كانت.
يُعَد IBM webMethods حل iPaaS هجينًا يتميز بواجهة موحدة تساعدك على التحكم في التطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات والمعاملات بين الأعمال (B2B) والملفات في جميع أنحاء العالم، وبيئات الاستضافة السحابية المتعددة الهجينة، وشخصيات المستخدمين والفِرَق.
إن IBM App Connect هو حل تكامل رائد في الصناعة، يُتيح لك ربط تطبيقاتك وبياناتك، بغض النظر عن مكان تواجدها. مع وجود مئات من الموصِّلات المُعدة مسبقًا والقوالب القابلة للتخصيص، يساعد App Connect المستخدمين من جميع مستويات المهارة على الاتصال بسرعة بتطبيقات SaaS وبناء تدفقات التكامل.
يُعَد IBM API Connect حل إدارة دورة حياة كاملة لواجهة برمجة التطبيقات يستخدم تجربة بديهية للمساعدة على إنشاء واجهات برمجة التطبيقات وإدارتها وتأمينها وتوظيفها اجتماعيًا وتحقيق الدخل منها باستمرار، ما يعزز التحول الرقمي في البيئات المحلية وعبر البيئات السحابية. يعني هذا أنه يمكنك أنت وعملاءَك تشغيل التطبيقات الرقمية وتحفيز الابتكار في الوقت الفعلي.
تكامل التطبيقات هو عملية ربط التطبيقات والأنظمة والأنظمة الفرعية المختلفة لإنشاء عمليات ومهام سير عمل سلسة ونظام واحد وموحد لنقل البيانات ومزامنتها.
التكامل بين الشركات (B2B) هو أتمتة العمليات التجارية والتواصل بين مؤسستين أو أكثر. وهو يُتيح للشركات العمل والتجارة بشكل أكثر فاعلية مع عملائهم ومورديهم وشركائهم التجاريين من خلال أتمتة عمليات الأعمال الرئيسية.
يمكِّن النقل المُدار للملفات (MFT) المؤسسات من تبادل البيانات الإلكترونية بشكل موثوق به بين الأنظمة والأشخاص، داخل المؤسسة وخارجها، بشكل آمن وبما يتوافق مع اللوائح المعمول بها.
إدارة واجهات برمجة التطبيقات هي عملية إنشاء ونشر وإدارة اتصالات واجهة برمجة التطبيقات داخل المؤسسة والبيئات متعددة السحابات.
البرمجيات كخدمة (SaaS) هي برامج تطبيقية مستضافة على السحابة وتُستخدَم عبر اتصال بالإنترنت عن طريق متصفح الويب أو تطبيق الهاتف المحمول أو عميل منخفض الأداء.
تقع إدارة البيانات في صميم كل من تكامل التطبيقات وتكامل البيانات. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بحالات الاستخدام، هناك عدة طرق تختلف بها هذه الأنواع من عمليات التكامل.
1 "50+ Key SaaS Statistics to Know In Under 15 Minutes" (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، CloudZero، 15 ديسمبر 2023.