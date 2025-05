ما المقصود بناقل خدمة المؤسسة (ESB)؟

من الناحية النظرية، يوفر ناقل خدمة المؤسسة (ESB) المركزي إمكانية توحيد -وتبسيط- الاتصالات والرسائل والتكامل بين الخدمات عبر المؤسسة بدرجة كبيرة. يمكن تقاسُم تكاليف الأجهزة والبرمجيات، مع توفير الخوادم حسب الحاجة للاستخدام المشترك، ما يوفر حلًا مركزيًا قابلًا للتوسع. ويمكن تكليف فريق واحد من المتخصصين (وتدريبهم إذا لزم الأمر) لتطوير عمليات التكامل وصيانتها.

تتصل تطبيقات البرمجيات ببساطة بناقل خدمة المؤسسة (ESB)، وتُوكِل إليه مهمة تحويل البروتوكولات، وتوجيه الرسائل، وتحويل تنسيقات البيانات حسب الحاجة، لتوفير التوافق التشغيلي اللازم لتنفيذ المعاملات.يدعم النهج الهيكلي لناقل خدمة المؤسسة سيناريوهات تكامل التطبيقات وتكامل البيانات وأتمتة نمط تنسيق الخدمة لعمليات الأعمال. يُتيح ذلك للمطورين قضاء وقت أقل في التكامل وتوجيه المزيد من الوقت إلى التركيز على تقديم تطبيقاتهم وتحسينها. وقد أتاحت القدرة على إعادة استخدام عمليات التكامل هذه من مشروع إلى آخر إمكانية تحقيق مكاسب إنتاجية أكبر وتوفير أكبر في مراحل التسويق.

ولكن في الوقت الذي تم فيه نشر ESB بنجاح في العديد من المؤسسات، أصبح يُنظر إلى ESB في العديد من المؤسسات الأخرى على أنه عنق الزجاجة. يمكن أن يؤدي إجراء تغييرات أو تحسينات على أحد أشكال التكامل إلى زعزعة استقرار الآخرين الذين استخدموا نفس التكامل. غالبًا ما تؤثر التحديثات التي يتم إدخالها على البرمجيات الوسيطة ESB على عمليات التكامل الحالية، لذلك كان هناك حاجة إلى إجراء اختبارات كبيرة لإجراء أي تحديث. نظرًا لأن ناقل خدمة المؤسسة (ESB) كان يُدار مركزيًا، سرعان ما وجدت فرق التطبيقات نفسها في طابور الانتظار لعمليات التكامل الخاصة بها. مع تزايد حجم عمليات التكامل، أصبح تنفيذ التوافر العالي والتعافي من الكوارث لخوادم ناقل خدمة المؤسسة (ESB) أكثر تكلفة. وباعتباره مشروعاً مشتركاً بين المؤسسات، فقد ثبتت صعوبة تمويل ناقل خدمة المؤسسة (ESB) مما زاد من صعوبة حل هذه التحديات التقنية.

في نهاية المطاف، أثبتت تحديات صيانة وتحديث وتوسيع نطاق ناقل خدمة المؤسسة (ESB) المركزي أنها مرهقة ومكلفة للغاية لدرجة أن ناقل خدمة المؤسسة (ESB) غالباً ما يؤخر مكاسب الإنتاجية التي كان من المفترض أن يحققها هو و"SOA"، مما يحبط فرق العمل التي كانت تتوقع وتيرة أكبر من الابتكار.

للتعمق أكثر في صعود وهبوط ناقل خدمة المؤسسة (ESB)، اقرأ "The fate of the ESB".