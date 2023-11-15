كلما كانت البيانات أكثر موثوقية، أصبحت أكثر جدارة بالثقة. توفِّر الثقة في البيانات أساسًا متينًا لاستخلاص رؤى مفيدة واتخاذ قرارات مستنيرة، سواء في البحث الأكاديمي أو تحليلات الأعمال أو السياسة العامة.

يمكن أن تؤدي البيانات غير الدقيقة أو غير الموثوق بها إلى استنتاجات غير صحيحة ونماذج معيبة واتخاذ قرارات سيئة. وهذا هو السبب وراء تزايد عدد الشركات التي تقوم بتعيين مسؤولي بيانات رئيسيين - وهو رقم تضاعَف بين أكبر الشركات المدرجة في البورصة بين عامَي 2019 و2021.1

إن مخاطر البيانات السيئة جنبًا إلى جنب مع المزايا التنافسية للبيانات الدقيقة تعني أن مبادرات موثوقية البيانات يجب أن تكون أولوية لكل شركة. ولتحقيق النجاح، من المهم فهم ما ينطوي عليه تقييم الموثوقية وتحسينها - وهو ما يعود إلى حد كبير إلى إمكانية ملاحظة البيانات - ثم تحديد المسؤوليات والأهداف الواضحة للتحسين.

يساعد تنفيذ إمكانية ملاحظة البيانات بشكل شامل فرق هندسة البيانات على ضمان موثوقية البيانات عبر مجموعة البيانات الخاصة بهم من خلال تحديد المشكلات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها قبل أن تُتاح الفرصة لمشكلات البيانات السيئة للانتشار.