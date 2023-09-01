لقد أصبح Presto أداة شهيرة بين علماء البيانات والمهندسين الذين يتعاملون مع لغات استعلام متعددة، وقواعد بيانات منعزلة، وأنواع مختلفة من التخزين. تتيح الإمكانات فائقة الأداء للمستخدمين الاستعلام عن كميات كبيرة من البيانات في الوقت الفعلي، بغض النظر عن مكان وجود البيانات، باستخدام واجهة ANSI SQL بسيطة. إن سرعة Presto وأداءه في تنفيذ الاستعلامات على كميات كبيرة من البيانات جعلت منه أداة لا غنى عنها بالنسبة إلى بعض كبرى الشركات في العالم بما في ذلك Facebook وAirbnb وNetflix وMicrosoft وApple (iOS) وAWS (Athena وAmazon s3).



تُعد بنية Presto فريدة من نوعها من حيث إنها مصممة للاستعلام عن البيانات بغض النظر عن مكان تخزينها، ما يجعله أكثر قابلية للتوسع وأكثر كفاءة من الحلول الأخرى المماثلة. تسمح استعلامات Presto للمهندسين باستخدام البيانات من دون الحاجة إلى نقلها فعليًا من موقع إلى آخر. وهذه من الإمكانات المهمة التي يجب توفيرها حيث تتعامل المؤسسات مع كمية متزايدة باستمرار من البيانات التي ينبغي تخزينها وتحليلها.

Presto مصمم لتمكين عالم البيانات والمهندسين من الاستعلام التفاعلي عن كميات هائلة من البيانات بغض النظر عن مصدر التخزين أو نوعه. ونظرًا إلى أن Presto لا يخزن البيانات، بل يتصل بقاعدة بيانات منفصلة لإجراء استعلاماته، فهو أكثر مرونة من منافسيه ويمكنه توسيع نطاق الاستعلامات أو تضييقه بسرعة بناءً على الاحتياجات المتغيرة للمؤسسة. وفقًا للمستند الفني الذي أعدته IBM، يمكن أن يساعد Presto، المُحسّن لدعم أحمال تشغيل ذكاء الأعمال، المؤسسات على تحسين تسعير مستودعات البيانات لديها وخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 50 بالمائة.

فيما يلي بعض المزايا الرئيسية لاستخدام سير عمل Presto:

خفض التكاليف: مع ازدياد حجم مستودعات البيانات وعدد المستخدمين الذين يجرون الاستعلامات، فمن الطبيعي أن تشهد الشركات زيادة سريعة في تكاليفها. ومع ذلك، جرى تحسين Presto لإجراء كميات كبيرة من الاستعلامات الصغيرة، ما يسهل الاستعلام عن أي كمية من البيانات مع الحفاظ على انخفاض التكاليف في الوقت نفسه. وكذلك، نظرًا إلى أن Presto مفتوح المصدر، لا توجد رسوم مرتبطة بنشره، ما قد يؤدي إلى وفورات كبيرة للمؤسسات التي تتطلع إلى معالجة كميات كبيرة من البيانات.

تعزيز قابلية التوسع: من الشائع أن يدمج المهندسون محركات ولغات متعددة في نظام تخزين بحيرة بيانات واحد، ما يجعل من الضروري إعادة تطوير المنصة في المستقبل والحد من قابلية توسع حلولهم. بفضل Presto، تُجرى جميع الاستعلامات باستخدام لغة وواجهة ANSI SQL العالمية، ما يجعل إعادة تطوير المنصة أمرًا غير ضروري. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام Presto لكميات صغيرة وكبيرة من البيانات ويمكن توسيع نطاقه بسهولة من مستخدم واحد أو اثنين إلى آلاف المستخدمين. ينشر Presto محركات حسابية متعددة بصيغ SQL وواجهات برمجة التطبيقات الفريدة، ما يجعله أداة مثالية لتوسيع نطاق أحمال التشغيل التي قد تكون معقدة للغاية وتستغرق وقتًا طويلاً من فرق المهندسين وعلماء البيانات لتنفيذها.

تحسين الأداء: في حين أن العديد من محركات الاستعلامات التي تستخدم SQL على Hadoop مقيدة في أدائها الحسابي لأنها مصممة بحيث تكتب النتائج على القرص، فإن نموذج Presto الموزع في الذاكرة يمكّنها من إجراء كميات كبيرة من الاستعلامات التفاعلية في وقت واحد على مجموعات بيانات كبيرة. باستخدام تصميم كلاسيكي للمعالجة المتوازية المكثفة (MPP)، يجدول Presto أكبر عدد ممكن من الاستعلامات على عقدة عاملة واحدة ويستخدم نظام خلط التدفق في الذاكرة لزيادة سرعات المعالجة بشكل أكبر. تنفيذ المهام في الذاكرة يجعل الكتابة والقراءة من القرص بين المراحل غير ضرورية ويقلل من الوقت اللازم لإجراء كل استعلام، ما يجعل Presto خيارًا ذا زمن انتقال أقصر من منافسيه.

تعزيز المرونة: يستخدم Presto نموذج التوصيل والتشغيل لجميع مصادر بياناته بما في ذلك Cassandra وKafka وMySQL ونظام الملفات الموزع Hadoop (HDFS) وPostgreSQL وغيرها، ما يجعل الاستعلام عنها أسرع وأسهل من الأدوات الأخرى المماثلة التي تفتقر إلى هذه الوظيفة. بالإضافة إلى ذلك، تعني بنية Presto المرنة أنها لا تقتصر على مورد واحد فحسب، بل تعمل على معظم توزيعات Hadoop، ما يجعله واحدًا من أكثر الأدوات المحمولة المتاحة.

على الرغم من أن Presto لا يُعد خيار SQL-on-Hadoop الوحيد المتاح للمطورين ومهندسي البيانات، فإن بنيته الفريدة التي تفصل بين وظائف الاستعلام ووحدات تخزين البيانات تجعله واحدًا من أكثر الخيارات مرونة. على عكس الأدوات الأخرى، يفصل Presto بين محركات الاستعلام ووحدات تخزين البيانات ويستخدم الموصلات للربط بينها. تمنح هذه الوظيفة الإضافية المهندسين مرونة أكبر من الأدوات الأخرى في كيفية تطوير الحلول باستخدام Presto.