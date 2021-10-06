ما CouchDB؟

يمكن تعريف الدافع وراء تطوير CouchDB بكلمة واحدة: الاسترخاء. يأتي CouchDB مزودًا بمجموعة من الميزات المصممة لتقليل الجهد المبذول في تشغيل نظام موزع مرن. فيما يلي بعض ميزات CouchDB الرئيسية وأوجه اختلافه عن قواعد بيانات NoSQL الأخرى.

التكرار. إحدى ميزات CouchDB المميزة هي التكرار ثنائي الاتجاه، والذي يُتيح مزامنة البيانات عبر خوادم وأجهزة متعددة عبر التكرار ثنائي الاتجاه. يُتيح هذا التكرار للمؤسسات زيادة توافر الأنظمة إلى أقصى حد، وتقليل أوقات استرداد البيانات، وتحديد الموقع الجغرافي للبيانات الأقرب إلى المستخدمين النهائيين، وتبسيط عمليات النسخ الاحتياطي.

في CouchDB، لا يوجد تمييز بين إذا ما كانت البيانات مخزنة على خادم واحد أو على خوادم متعددة. بدلًا من ذلك، تحدِّد CouchDB تغييرات المستندات أثناء حدوثها من أي مصدر وتضمن بقاء جميع نسخ قاعدة البيانات متزامنة مع أحدث المعلومات. يسمح ذلك بتغطية النسخ المتماثلة لقاعدة البيانات المتعددة وإدارتها مع الاستمرار في احتواء معلومات دقيقة في الوقت الفعلي عبر بيئات حوسبة متعددة.

طرق العرض. تستخدِم CouchDB طرق العرض كأداة أساسية لتشغيل الاستعلامات وإنشاء التقارير من ملفات المستندات المخزنة. تُتيح لك طرق العرض تصفية المستندات للعثور على المعلومات ذات الصلة بعملية قاعدة بيانات معينة. يمكن بعد ذلك تعيين هذه المعلومات وفقًا لتفضيلاتك واستخراجها بترتيب معين.

يكمن جمال CouchDB في الحرية التي تتمتع بها في كيفية تقديم المعلومات. نظرًا لأن طرق عرض CouchDB يتم إنشاؤها ديناميكيًا ولا تؤثر بشكل مباشر في أي مستودعات أساسية، فلا توجد قيود على عدد طرق العرض المختلفة لنفس البيانات التي يمكنك تشغيلها. يتم إنشاء طرق العرض هذه داخل مستندات تصميم خاصة ويمكن نسخها عبر مثيلات قاعدة بيانات متعددة مثل البيانات المخزنة العادية.

من الميزات الرائعة الأخرى لقاعدة CouchDB هي توفُّر MapReduce. يمكن أن تنفِّذ طرق عرض CouchDB تجميعات تلخيص على البيانات الموجودة داخل الفهرس. يتم حسابها وتخزينها مسبقًا، ما يعني أنه يمكن إرجاعها على الفور، حتى لو كانت تحتوي على مليارات المستندات.

واجهة برمجة تطبيقات HTTP. تستخدم CouchDB واجهة برمجة تطبيقات REST للوصول إلى قاعدة البيانات من أي مكان، مع مرونة عمليات CRUD الكاملة (الإنشاء والقراءة والتحديث والحذف). هذه الوسيلة البسيطة والفعَّالة للاتصال بقاعدة البيانات تجعل CouchDB مرنًا وسريعًا وقويًا للاستخدام مع الحفاظ على إمكانية الوصول إليه بشكل كبير.

مُصمم للاستخدام في وضع عدم الاتصال. عندما توسِّع نطاق قابلية استخدام قاعدة البيانات وإمكانية الوصول إليها، فإن القدرة على إنشاء تطبيقات تعمل بشكل جيد دون اتصال بالإنترنت كما تعمل عبر الإنترنت تُعَد أمرًا ضروريًا. يُتيح CouchDB للتطبيقات تخزين البيانات المجمعة محليًا على الأجهزة المحمولة والمتصفحات، ثم يقوم بمزامنة تلك البيانات بمجرد عودتها إلى الإنترنت.

تخزين المستندات بكفاءة. في CouchDB، تُعَد مستندات JSON هي الوحدات الأساسية للبيانات، إلى جانب المرفقات الثنائية المرتبطة مثل الصور. لا يوجد حد لحجم النص أو عدد العناصر لكل مستند. عند تكرار البيانات، يمكن الوصول إليها وتحديثها عبر مجموعات الخوادم الموزعة عالميًا.

التوافق. تُعَد CouchDB سهلة الاستخدام للغاية وتقدِّم مجموعة متنوعة من فوائد التوافق عند دمجها مع البنية التحتية الحالية لديك. تمت كتابة CouchDB بلغة Erlang (وهي لغة برمجة عامة الأغراض، تدعم التزامن، وتحتوي على نظام جمع نفايات تلقائي)، ما يجعلها موثوقًا بها وسهلة الاستخدام للمطورين. ويمكن وضعها خلف موازنات تحميل HTTP القياسية. عملاء HTTP متاحون لجميع لغات البرمجة، بالإضافة إلى مكتبات عملاء CouchDB المحددة.

تتميز CouchDB بالمرونة ويمكن تثبيتها وتشغيلها على العديد من أنظمة التشغيل وأدوات المحاكاة الافتراضية . كما أنه متوافقة مع PouchDB، وهي قاعدة بيانات خفيفة الوزن مصممة للتشغيل في متصفح الويب، بما في ذلك على الأجهزة المحمولة.