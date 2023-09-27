Analytics

ما Apache Ranger؟

Apache Ranger هو إطار عمل لتمكين أمن البيانات الشامل ومراقبته وإدارته عبر منصة البيانات الخاصة بك. وهو عبارة عن حل ترخيص مفتوح المصدر يوفر قدرات التحكم في الوصول والتدقيق على منصات البيانات الكبيرة من خلال إدارة أمنية مركزية.

وقد مكّن نموذج إدارة البيانات المفتوح وبنية الإضافات التابعة له من توسيع نطاق التحكم في الوصول إلى مشاريع أخرى تتجاوز نظام Hadoop البنائي، كما أن المنصة مقبولة على نطاق واسع بين "كبار مزودي الخدمات السحابية مثل AWS وAzure وGCP." 

بمساعدة وحدة تحكم Apache Ranger، يمكن للمسؤولين إدارة سياسات التحكم في الوصول المركزية والدقيقة بسهولة، بما في ذلك سياسات التحكم في الوصول على مستوى الملفات والمجلدات وقواعد البيانات والجداول والأعمدة عبر جميع المجموعات. يمكن تعريف هذه السياسات على مستوى المستخدم أو مستوى الدور أو مستوى المجموعة.

تكامل خدمة Apache

يستخدم Apache Ranger بنية المكونات الإضافية لتمكين الخدمات الأخرى من التكامل بسلاسة مع عناصر التحكم في التفويض.

كما يدعم Apache Ranger أيضًا التدقيق المركزي لوصول المستخدمين والإجراءات الإدارية من أجل تحقيق رؤية شاملة لاستخدام البيانات الحساسة من خلال مخزن تدقيق مركزي يتتبع جميع طلبات الوصول في الوقت الفعلي ويدعم مخازن تدقيق متعددة بما في ذلك Elasticsearch وSolr.

تتطلع العديد من الشركات اليوم إلى الاستفادة من مجموعة تحليلات بحيرة البيانات المفتوحة، وهي البديل المفتوح والمرن لمستودع البيانات. وفي هذه المجموعة، تتمتع بالمرونة فيما يتعلق بالتخزين والحوسبة والأمان لتطبيق SQL على بحيرة البيانات الخاصة بك. في سحابة Ahana Cloud، تتضمن المجموعة AWS S3 وPresto، كما تتضمن تكامل Apache Ranger الخاص بنا في هذه الحالة.

سحابة Ahana Cloud لـ Presto وApache Ranger

يمكن لمجموعات Presto التي تديرها Ahana الاستفادة من التكامل لفرض سياسات التحكم في الوصول المحددة في Apache.

تمكّنك سحابة Ahana Cloud لـ Presto من بدء تشغيل مجموعة تحليلات بحيرة البيانات المفتوحة في 30 دقيقة. فهي عبارة عن برمجيات كخدمة (SaaS) مخصصة لـ Presto، وتزيل جميع تعقيدات الضبط والإدارة وغير ذلك.

صمم استراتيجية بيانات تقضي على صوامع البيانات، وتقلل من التعقيدات وتحسّن جودة البيانات للحصول على تجارب استثنائية للعملاء والموظفين.

