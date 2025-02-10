ما المقصود باستراتيجية البيانات؟

ترتبط استراتيجيات البيانات عادةً بالعديد من المجالات الوظيفية المختلفة التي تحيط ببيانات المؤسسة وتنسق بينها. تشمل هذه المجالات تخصصات مثل جمع البيانات، وإدارة البيانات، وحوكمة البيانات، وتحليلات البيانات، وجودة البيانات، وأمن البيانات.

في العديد من المؤسسات، يكون كبير مسؤولي البيانات (CDO) مسؤولًا عن وضع استراتيجية البيانات وتوجيهها. في مؤسسات أخرى، قد يتعاون كبار التنفيذيين وعلماء البيانات ومهندسو البيانات على بناء استراتيجية البيانات.

يمكن لاستراتيجية البيانات الناجحة أن تساعد الأعمال على تحديد الفرص السوقية، وتحسين المنتجات والخدمات، وزيادة رضا العملاء، وتحقيق ميزة تنافسية.