ما هو Elasticsearch؟

يُعَد Elasticsearch محرك بحث وتحليلات مفتوح المصدر يعتمد على مكتبة Apache Lucene. يمكن للمطورين استخدام Elasticsearch لإضافة قدرات بحث قابلة للتوسع للغاية إلى تطبيقاتهم.
تم إصدار Elasticsearch في البداية في عام 2010 بواسطة Elastic، وقد تم تصميمه كحل Java موزع لجلب وظيفة البحث عن النص الكامل إلى مستندات JSON الخالية من المخطط عبر أنواع قواعد بيانات متعددة.
يوفر Elasticsearch إمكانات بحث قابلة للتطوير للغاية من خلال أخذ أنواع البيانات غير المنظمة من مصادر مختلفة وتخزينها في تنسيقات متخصصة لعمليات البحث المحسَّنة القائمة على اللغة. يتميز Elasticsearch أيضًا بتصميم واجهة برمجة التطبيقات RESTful الذي يمنح المطورين مرونة لا تصدق عند استدعاء تنسيقات بيانات مختلفة للتصوّر والتحليل.
تُعَد Apache Lucene مكتبة محرك بحث مجانية مفتوحة المصدر مكتوبة بالكامل بلغة Java. معترف بمكتبة Lucene في المقام الأول بإمكانية تطبيقها لمحركات البحث. ويوجد العديد من المشاريع لتوسيع قدرات هذه المكتبة، بما في ذلك Elasticsearch.
تستخدِم Lucene المستندات كوحدة رئيسية للبحث والفهرس. نظرًا لأنها تقوم بفهرسة وتخزين جميع محتويات المستند في هياكل بيانات تعتمد على الكلمات الرئيسية، تستطيع Lucene تحقيق أوقات استجابة سريعة للغاية في البحث. يمكن أن يأتي المحتوى المخزن على Lucene من مصادر مختلفة، بما في ذلك مواقع الويب، وأنظمة الملفات، وقواعد البيانات مثل PostgreSQL.
تعرَّف على المزيد حول PostgreSQL من خلال قراءة "Database Deep Dives: PostgreSQL".
يوفر Elasticsearch عددًا من المزايا للمطورين الذين يتطلعون إلى إنشاء حل بحث سريع وموثوق به عن النص الكامل لقواعد بيانات مؤسساتهم؛ ولكن قدرات البحث السريع ليست سوى واحدة من العديد من الميزات التي يوفرها Elasticsearch.
يجعل Elasticsearch من السهل إضافة مزيد من السعة والموثوقية إلى عُقَدك ومجموعاتك. يتوسع Elasticsearch مع مؤسستك ويدعم النسخ المتماثل عبر المجموعات (CCR) على أساس كل فهرس على حدة. وهذا يمنح مؤسستك القدرة على الاستفادة من جميع ميزات Elasticsearch مع تقليل زمن انتقال المستخدمين وضمان التوافر العالي للخدمات.
باعتباره حلًا مفتوح المصدر، يُعَد Elasticsearch قابلًا للتكيف للغاية وسهل الاستخدام من قِبَل المطورين ويدعم لغات برمجة متعددة، بما في ذلك Java وPython و.NET وPHP وPlus وغير ذلك.
من الميزات الرائعة الأخرى في Elasticsearch هي ميزة الإكمال التلقائي. حيث إن تصميمه مألوف الاستخدام، ما يسهِّل على المستخدمين تحسين توفير البحث والعثور على النتائج ذات الصلة في أثناء كتابة استعلاماتهم.
من السمات الأخرى المميزة في Elasticsearch هي توافقه مع مجموعة متنوعة من المكونات الإضافية والتكاملات. يتضمن ذلك ملحقات واجهة برمجة التطبيقات وأدوات التنبيه والمكونات الإضافية الأمنية وتكاملات استعادة البيانات والمزيد. يتميز Elasticsearch بأداء وظيفي سهل التوسيع ما يجعله حلًا قابلًا للتكيف بسهولة مع جميع احتياجات مؤسستك دون تنازل عن قدراته الأساسية.
سرعة ومرونة Elasticsearch تجعله حلًا مثاليًا لحالات الاستخدام الحساسة للوقت. وبفضل مجموعة من الميزات المدمجة، يمكن استخدام Elasticsearch بطرق متعددة لدعم كلٍّ من مراقبة البنية التحتية وتحليلات الأمان.
في Application Performance Management (APM)، يعتمد العثور على العوائق في الرمز الخاص بك ومعالجتها بشكل صحيح على البحث الموثوق به. يستطيع Elasticsearch ربط السجلات والمقاييس لجعلها مفهرسة وقابلة للبحث بسهولة عبر البنية التحتية بأكملها. وهذا يمنح فِرق التطوير الأدوات التي يحتاجونها لتقليل الوقت المستغرق في معالجة مشكلات الأداء الحساسة وتجنب العوائق المكلفة. ونظرًا إلى أن Elasticsearch مفتوح المصدر، فقد ابتكر العديد من المطورين بالفعل طرقًا مفيدة للاستفادة من قدرات Elasticsearch لمراقبة أداء التطبيقات إلى أقصى حد.
تُعَد إدارة المعلومات الأمنية والأحداث (SIEM) عنصرًا حاسمًا في زيادة الوضع الأمني في المشهد الرقمي اليوم. ومن خلال الاستفادة من سرعة Elasticsearch وحجمه وقوته التحليلية، يمكن لفِرق الأمن أتمتة ارتباط مليارات الأسطر من بيانات السجل للبحث عن الثغرات الأمنية في الشبكة واختراقات أمن البيانات المحتملة.
تدعم فهرسة Elasticsearch المراقبة في الوقت الفعلي تقريبًا وتساعد إمكانات البحث القوية التي توفرها على مساعدة مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الحفاظ على الشفافية الكاملة عبر شبكة كاملة للكشف عن التهديدات المحتملة ومعالجتها بسرعة عند ظهورها.
مع بدء توسُّع مؤسستك، قد يصبح من الضروري توحيد جميع المحتوى عبر مختلَف المنصات، وأدوات إدارة علاقات العملاء (CRM)، وقواعد البيانات. وبفضل سهولة نشره وواجهته البديهية، يُنشئ Elasticsearch حلًا مستدامًا لقدرات البحث داخل المؤسسة على مستوى جميع التطبيقات والخدمات.
يوفر Elasticsearch دقة عالية في نتائج البحث بشكل افتراضي، ما يجعل استخدامه سلسًا ومناسبًا لفرق متعددة مثل فرق الهندسة، والبحث والتطوير، والتسويق، والمبيعات، وفرق دعم العملاء.
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