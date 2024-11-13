ما المقصود بإدارة أداء التطبيقات (APM)؟

كمقدمة لحلول قابلية الملاحظة، تمكّن APM فرق تكنولوجيا المعلومات من تصور مشكلات أداء التطبيقات ومنعها والتنبؤ بها ومعالجتها قبل أن تؤثر سلبًا على المستخدمين.

APM هو أيضًا اختصار لـ مراقبة أداء التطبيقات، حيث تقوم أدوات المراقبة بجمع البيانات باستمرار حول مقاييس أداء التطبيقات مثل أوقات الاستجابة ومعدلات الخطأ واستخدام الموارد ونشاط المستخدم. غالبًا ما يتم استخدام المصطلحين بالتبادل؛ ومع ذلك، فإن مراقبة الأداء هي مجرد عنصر واحد من استراتيجية شاملة لإدارة أداء التطبيقات.

بالإضافة إلى مراقبة أداء التطبيقات ، تستخدم APM عمليات تحليل البيانات (لتحديد الاتجاهات والمخالفات وعوائق الأداء)، وبروتوكولات استكشاف الأخطاء وإصلاحها (لأتمتة تحليل السبب الأساسي وحل المشكلات) وأدوات التحسين (لمعالجة تدهور الأداء بشكل استباقي وتعظيم كفاءة التطبيق للمستخدمين).

كما يمكن أن تساعد حلول APM فرق تكنولوجيا المعلومات على تحديد التطبيقات والخدمات الأكثر أهمية للمستخدمين وكيف يمكن أن تؤثر مشكلات الأداء على إنتاجية المستخدم.

يمكن لأدوات APM الفعّالة، إلى جانب حلول قابلية الملاحظة المتقدمة، أن تكون ذات قيمة كبيرة للمؤسسات التي تعتمد على التطبيقات البرمجية لتقديم الخدمات للمستخدمين النهائيين.