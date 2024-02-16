الهدف من DEM، التي تسمى أحيانًا إدارة التجربة الرقمية، هو فهم أداء تطبيقات الهاتف المحمول والويب وواجهات برمجة التطبيقات ومواقع الويب ونقاط النهاية الأخرى - وتجربة المستخدمين الذين يتفاعلون معها. وباستخدام هذه المعلومات، يمكن للمنظمات تحديد كيفية تحسين أداء الخدمة والتطبيق.

مع انخراط عدد كبير من المنظمات في مبادرات التحول الرقمي وبدء الأعمال الرقمية أو مكونات الأعمال، زاد عدد مستخدمي التطبيقات والخدمات الرقمية (وأجهزة المستخدم). ونتيجة لذلك، أصبحت بيئات تقنيات المعلومات أكثر تعقيدًا، ما يجعل الرؤية الشاملة أكثر صعوبة. وذكرت شركة McKinsey في عام 2021 أن مراقبة تقنية المعلومات أصبحت الآن صناعة تبلغ قيمتها 11.8 مليار دولار أمريكي.

توفر حلول DEM، ومعظمها عبارة عن أدوات البرامج كخدمة (SaaS)، العديد من الميزات المهمة للمنظمات. تمنح لوحات معلومات DEM متخصصي عمليات التطوير، مثل مهندسي موثوقية الموقع، القدرة على مراقبة تجربة المستخدم، وربط الحوادث بمشاكل أكبر، ووضع معايير الأداء وتقييمها. وDEM هي أداة لكل من إدارة علاقات العملاء وإدارة تجربة الموظفين، حيث يستخدم كلا الطرفين تطبيقات المؤسسة.

تعد القدرة على مراقبة وظائف التطبيق وأداء الشبكة في الوقت الفعلي أمرًا بالغ الأهمية لتقديم تجربة عملاء ممتازة، حيث تساعد تجارب المستخدم هذه في تحقيق نتائج أعمال إيجابية.

تعد DEM مكونًا أساسيًا لمراقبة أداء التطبيقات (APM)، وهو تخصص تزداد أهميته نظرًا لمتطلبات العملاء المعاصرين فيما يتعلق بفترة التعطل أو زمن الانتقال أو العوامل الأخرى التي تؤثر على الخدمات دون المستوى المطلوب.

تقيم DEM الرحلة الشاملة بالكامل من الواجهة الخلفية ومركز البيانات إلى جهاز المستخدم. تعد مراقبة تجربة المستخدم النهائي (EUEM)، التي تهتم فقط بالتأثير على المستخدم النهائي، هي أحد مكونات DEM.