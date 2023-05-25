ما المقصود بالمراقبة الاصطناعية؟

على المستوى الأساسي، تُعَد المراقبة الاصطناعية طريقة يستخدمها المطورون لمحاكاة إجراءات المستخدم من خلال تطبيق لاختبار وظائفه.

إذا اكتشف البرنامج أخطاء، فيمكنه مساعدتك على العثور على أي مشكلات وإصلاحها قبل أن تؤثر في عملائك. وهذا النهج النشط للمراقبة هو عنصر حاسم في الحفاظ على أداء موقع الويب في مرحلة التطوير.

تَستخدِم المراقبة الصناعية برامج نصية لتفاعلات المستخدم بناءً على عوامل مثل الموقع الجغرافي وأنواع الشبكات والأجهزة المختلفة وغير ذلك. يمنحك هذا الأسلوب نظرة ثاقبة على مدة تشغيل التطبيق، والمشكلات التي قد يواجهها المستخدمون عند استخدام الواجهة، وفترات انقطاع النظام ومدى جودة تشغيل تطبيقك بشكل عام.

وبمجرد جمع هذه البيانات وتحليلها، يمكنك استخدام أدوات المراقبة الخاصة بك لسد الفجوات وإنشاء تجربة إيجابية لمستخدمي التطبيق.