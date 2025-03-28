من خلال فهم الأنواع المختلفة لمراقبة التطبيقات، أصبح من الأسهل تنفيذ أفضل الممارسات التي تساعد في تحقيق أهداف الأداء والحفاظ على سلامة بيئة تقنية المعلومات لديك. ضع هذه الممارسات الأساسية في الاعتبار أثناء إعداد نظام مراقبة التطبيقات أو إصلاحه:

وضع أهداف واضحة للأداء

ضع أهدافًا واضحة للأداء يمكن قياسها وفقًا للمقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية القابلة للقياس الكمي. فبمجرد تحديد الأهداف، يجب أن تكون هناك خطة للوصول إلى تلك الأهداف، تتضمن مراقبة منتظمة وتحليلًا لبيانات الأداء لقياس التقدم المحرز.

إذا كنت ما تزال تعمل على تحديد أهداف الأداء الخاصة بك، فقد ترغب في النظر في معايير الصناعة، على سبيل المثال لاستخدام الموارد أو فترة التعطل، بالإضافة إلى توقعات المستخدم النهائي، للمساعدة في تحديد ما يمثل الأداء الضعيف أو المقبول أو المتميز في سياق عملك.

مراقبة المقاييس المناسبة

يمكن أن تكون كمية البيانات المتاحة هائلة وقد يكون تحديد المقاييس التي يجب تتبعها أمرًا مربكًا. ستساعدك معرفة المقاييس الأكثر صلة بأهدافك على التركيز على المعلومات الأكثر قيمة وحجب الكثير من البيانات غير الهامة. تتضمن المقاييس المشتركة المهمة لتحديد مشكلات الأداء ما يلي:

استخدام وحدة المعالجة المركزية

معدلات الأخطاء

أوقات الاستجابة

معدلات الطلب

بيانات تجربة المستخدم/التعليقات

إعداد التنبيهات والإشعارات المخصصة

يعد تعيين التنبيهات والإشعارات المخصصة استنادًا إلى حدود الأداء المحددة لمؤسستك واتفاقيات مستوى الخدمة الخاصة بك أمرًا بالغ الأهمية. وبشكل عام، لا يوجد حل واحد يناسب كل الأحجام والأغراض، لذا تحتاج إلى النظر في عوامل متعددة مثل حركة مرور المستخدمين وأوقات الاستجابة ومعدلات الخطأ فيما يتعلق بأعمالك.

من خلال Alerts and Notification المخصصة، عند ظهور مشكلة ما، يتم إخطار عضو الفريق ذي الصلة بأنه يمكنه فحص المشكلة ومعالجتها قبل أن تؤثر على تجربة المستخدم النهائي. كما تتيح كثير من المنصات المعالجة الآلية. والفكرة هنا هو أنك تنشئ نظامًا مُصممًا خصيصًا لتلبية احتياجاتك على وجه التحديد، نظام يمكنه تنبيه فرقك في زمن شبه حقيقي لمنع المشكلات من التزايد. وسترغب في مراعاة بعض الأمور عند إعداد نظامك للتأكد من أنه يعمل بفعالية:

تجنب إجهاد التنبيه: من المهم أن يتم إخطار الفرق بسرعة بأي مشاكل محتملة، ولكن كثرة التنبيهات ستؤدي إلى إجهاد التنبيهات وضياع التنبيهات المهمة في بحر من الضوضاء. حدد بعناية المواقف الحرجة بما يكفي لتبرير التنبيه والنظر في تجميع التنبيهات ذات الصلة في إشعار واحد عندما يكون ذلك ممكنًا. وتأكد من أن التنبيهات مصحوبة بمعلومات سياقية تساعد الفرق على حل المشكلة بسرعة.

من المهم أن يتم إخطار الفرق بسرعة بأي مشاكل محتملة، ولكن كثرة التنبيهات ستؤدي إلى إجهاد التنبيهات وضياع التنبيهات المهمة في بحر من الضوضاء. حدد بعناية المواقف الحرجة بما يكفي لتبرير التنبيه والنظر في تجميع التنبيهات ذات الصلة في إشعار واحد عندما يكون ذلك ممكنًا. وتأكد من أن التنبيهات مصحوبة بمعلومات سياقية تساعد الفرق على حل المشكلة بسرعة. تحديد العملية: تأكد من وجود عملية واضحة وموجزة للتصعيد السريع والمناسب للمشكلات الحرجة، وأن يتم إبلاغ جميع الأطراف المعنية بهذه العملية.

تأكد من وجود عملية واضحة وموجزة للتصعيد السريع والمناسب للمشكلات الحرجة، وأن يتم إبلاغ جميع الأطراف المعنية بهذه العملية. تبسيط الإشعارات: من المحتمل أن يكون موظفوك يعملون بالفعل عبر عدد من المنصات-البريد الإلكتروني، وSlack، وبرامج إدارة المشاريع، وما إلى ذلك. استكشف إمكانية تلقي المستخدمين للإشعارات في المكان الذي يعملون فيه بالفعل؛ هل من الممكن دمج التنبيهات في القنوات التعاونية المستخدمة حاليًا، وتمنع فرقك من الاضطرار إلى اعتماد منصة أخرى؟

من المحتمل أن يكون موظفوك يعملون بالفعل عبر عدد من المنصات-البريد الإلكتروني، وSlack، وبرامج إدارة المشاريع، وما إلى ذلك. استكشف إمكانية تلقي المستخدمين للإشعارات في المكان الذي يعملون فيه بالفعل؛ هل من الممكن دمج التنبيهات في القنوات التعاونية المستخدمة حاليًا، وتمنع فرقك من الاضطرار إلى اعتماد منصة أخرى؟ المراجعة والتنقيح: تتغير اتفاقيات مستوى الخدمة والتقنيات، وأعمالك في تطور مستمر. ومن المهم مراجعة أنظمة التنبيه على أساس مناسب لعملك، وتعديل أساليبك ودمج ميزات جديدة حسب الحاجة.

البناء مع مراعاة الأمان والامتثال

يجب أن يكون الحفاظ على أمان تطبيقات البرامج الخاصة بك والتأكد من التزامك بمتطلبات الامتثال ذات الصلة أولوية قصوى في استراتيجية المراقبة الخاصة بك. وعند التخطيط لاستراتيجيتك، ضع في اعتبارك متطلبات عملك والأدوات، مثل التشفير أو عناصر التحكم في وصول الشبكة/المستخدم، التي ستحتاج إليها لتلبية هذه المتطلبات.

بعض الصناعات لديها معايير تنظيمية ومعايير امتثال صارمة، ونظام المراقبة الذي تم تكوينه بشكل صحيح هو وسيلة فعالة لإثبات للمدققين أن عملك ينطوي على عملية متسقة للحفاظ على الامتثال بالإضافة إلى الوثائق اللازمة لإثبات ذلك

نظرا لأن خروقات أمن البيانات يمكن أن يكون لها انعكاسات مالية وسلبية ضخمة، فستحتاج إلى التأكد من أن حل المراقبة الخاص بك لا يتتبع الأداء فحسب، بل يركز أيضًا على الأمان. وبالإضافة إلى إنشاء أنظمة أمان، مثل جدران الحماية وعناصر التحكم القوية في الوصول، ستحتاج إلى التأكد من أن برنامج المراقبة الخاص بك يتتبع أشياء مثل حركة مرور الشبكة ونشاط المستخدم وسجلات النظام. تتيح لك هذه المراقبة إمكانية تحديد حالات الخلل والحوادث الأمنية المحتملة والتخفيف من تأثير اختراق الأمن.

الاستفادة من الأتمتة

غالبًا ما تكون البيئات الحديثة معقدة للغاية بحيث لا يمكن مراقبتها يدويًا بكفاءة. وللحفاظ على القدرة التنافسية، ابحث عن الاستفادة من أدوات مراقبة أداء التطبيقات (APM) التي تستفيد من الأتمتة. فعلى سبيل المثال، يمكن لحل مراقبة التطبيقات الذي يمكنه تحليل السجلات تلقائيًا، وإجراء تحليل السبب الجذري تلقائيًا وتقديم اقتراحات للعلاج عند رفع التنبيهات، أو ضبط تخصيص الموارد تلقائيًا للتكيف مع الانخفاضات أو الارتفاعات في الطلب، أن يساعدك في توفير الوقت والمال.

نظرا لحجم واتساع المعلومات التي يمكن تحليلها من خلال العمليات المؤتمتة، وعمق المعارف التي يمكن توفيرها، يمكن أن يساعدك استخدام الأتمتة في مراقبة التطبيقات في اكتساب فهم أقوى وأكثر شمولًا لبيئتك ويساعدك في تسريع الابتكار.