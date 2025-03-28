من المهم جدًا للمؤسسات أن تستوعب الكيفية التي تعمل بها تطبيقاتها للتأكد من أن تلك التطبيقات تفي بتوقعات الأداء والتوافر وتجربة المستخدم النهائي بشكل عام. ويتحقق ذلك بالمراقبة الجيدة للتطبيقات واستخدام برامج مخصصة لهذا الغرض.
بشكل عام، يقيس برنامج مراقبة التطبيقات أداء التطبيق والأمن والامتثال، ويرسل تنبيهات عند عدم استيفاء خطوط الأساس للأداء، ويوفر رؤى للأسباب الجذرية لمشكلات الأداء ويستخدم الأتمتة لحل المشكلات المكتشفة قبل أن تؤثر على تجربة المستخدم النهائي. ستساعد أداة مراقبة التطبيقات القوية—والرؤى التي توفرها—فرقك على تلبية اتفاقيات مستوى الخدمة واتخاذ قرارات أكثر استنارة لأعمالك.
يتطور مجال مراقبة التطبيق على نحو متزايد. وتتخطى كثير من الحلول الآن أدوات مراقبة أداء التطبيقات (APM) التقليدية نحو قابلية المراقبة-"تقنية جمع بيانات الأداء وتحليلها الأكثر ملاءمة لتعقيد تطبيقات السحابة الأصلية الحديثة والموزعة".
تختلف استراتيجيات مراقبة التطبيقات بناءً على احتياجات كل مؤسسة، وهناك أنواع محددة من مراقبة التطبيقات، ولعل بعضها يناسب مؤسستك بشكل أفضل من غيرها، ويمكن استخدامها لتحسين أداء التطبيق والتأكد من السلامة والتبعيات وعلاج الثغرات الأمنية والمزيد. لنلقِ نظرة على بعض الأنواع المختلفة لمراقبة التطبيقات.
يعد اختيار حل مراقبة التطبيقات المناسب أمرًا بالغ الأهمية لنجاح مراقبة التطبيقات وإدارتها، لا سيما مع العدد المتزايد من التطبيقات في بيئات تقنية المعلومات الحالية. وغالبًا ما تكون بنى تقنية المعلومات الحديثة معقدة، ومن المهم اختيار أداة مراقبة قادرة على العمل عبر نماذج النشر المختلفة-السحابة العامة والخاصة والهجينة والسحابة المتعددة، على سبيل المثال-والتي تدعم أيضًا مجموعة واسعة من عمليات التكامل.
هناك أنواع مختلفة من مراقبة التطبيقات وكل منها يخدم غرضًا مختلفًا. ويمثل فهم كيفية عمل كل نوع والغرض الذي يخدمه الخطوة الأولى لتحديد حل البرامج والاستراتيجية التي تلبي احتياجات منظمتك على أفضل وجه. (يتضمن القسم التالي معلومات من صفحة IBM Application Performance Management.)
يُعد العثور على حل يسمح لك بتجاوز قدرات أدوات مراقبة أداء التطبيقات (APM) التقليدية أمرًا أساسيًا لتحقيق الأداء الأمثل للتطبيقات في مجموعة التطبيقات الحديثة. وفي حين تقارن الأسعار والمتغيرات الأخرى، إليك بعض الميزات التي يجب البحث عنها في حلول مراقبة أداء التطبيقات (APM):
من خلال فهم الأنواع المختلفة لمراقبة التطبيقات، أصبح من الأسهل تنفيذ أفضل الممارسات التي تساعد في تحقيق أهداف الأداء والحفاظ على سلامة بيئة تقنية المعلومات لديك. ضع هذه الممارسات الأساسية في الاعتبار أثناء إعداد نظام مراقبة التطبيقات أو إصلاحه:
ضع أهدافًا واضحة للأداء يمكن قياسها وفقًا للمقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية القابلة للقياس الكمي. فبمجرد تحديد الأهداف، يجب أن تكون هناك خطة للوصول إلى تلك الأهداف، تتضمن مراقبة منتظمة وتحليلًا لبيانات الأداء لقياس التقدم المحرز.
إذا كنت ما تزال تعمل على تحديد أهداف الأداء الخاصة بك، فقد ترغب في النظر في معايير الصناعة، على سبيل المثال لاستخدام الموارد أو فترة التعطل، بالإضافة إلى توقعات المستخدم النهائي، للمساعدة في تحديد ما يمثل الأداء الضعيف أو المقبول أو المتميز في سياق عملك.
يمكن أن تكون كمية البيانات المتاحة هائلة وقد يكون تحديد المقاييس التي يجب تتبعها أمرًا مربكًا. ستساعدك معرفة المقاييس الأكثر صلة بأهدافك على التركيز على المعلومات الأكثر قيمة وحجب الكثير من البيانات غير الهامة. تتضمن المقاييس المشتركة المهمة لتحديد مشكلات الأداء ما يلي:
يعد تعيين التنبيهات والإشعارات المخصصة استنادًا إلى حدود الأداء المحددة لمؤسستك واتفاقيات مستوى الخدمة الخاصة بك أمرًا بالغ الأهمية. وبشكل عام، لا يوجد حل واحد يناسب كل الأحجام والأغراض، لذا تحتاج إلى النظر في عوامل متعددة مثل حركة مرور المستخدمين وأوقات الاستجابة ومعدلات الخطأ فيما يتعلق بأعمالك.
من خلال Alerts and Notification المخصصة، عند ظهور مشكلة ما، يتم إخطار عضو الفريق ذي الصلة بأنه يمكنه فحص المشكلة ومعالجتها قبل أن تؤثر على تجربة المستخدم النهائي. كما تتيح كثير من المنصات المعالجة الآلية. والفكرة هنا هو أنك تنشئ نظامًا مُصممًا خصيصًا لتلبية احتياجاتك على وجه التحديد، نظام يمكنه تنبيه فرقك في زمن شبه حقيقي لمنع المشكلات من التزايد. وسترغب في مراعاة بعض الأمور عند إعداد نظامك للتأكد من أنه يعمل بفعالية:
يجب أن يكون الحفاظ على أمان تطبيقات البرامج الخاصة بك والتأكد من التزامك بمتطلبات الامتثال ذات الصلة أولوية قصوى في استراتيجية المراقبة الخاصة بك. وعند التخطيط لاستراتيجيتك، ضع في اعتبارك متطلبات عملك والأدوات، مثل التشفير أو عناصر التحكم في وصول الشبكة/المستخدم، التي ستحتاج إليها لتلبية هذه المتطلبات.
بعض الصناعات لديها معايير تنظيمية ومعايير امتثال صارمة، ونظام المراقبة الذي تم تكوينه بشكل صحيح هو وسيلة فعالة لإثبات للمدققين أن عملك ينطوي على عملية متسقة للحفاظ على الامتثال بالإضافة إلى الوثائق اللازمة لإثبات ذلك
نظرا لأن خروقات أمن البيانات يمكن أن يكون لها انعكاسات مالية وسلبية ضخمة، فستحتاج إلى التأكد من أن حل المراقبة الخاص بك لا يتتبع الأداء فحسب، بل يركز أيضًا على الأمان. وبالإضافة إلى إنشاء أنظمة أمان، مثل جدران الحماية وعناصر التحكم القوية في الوصول، ستحتاج إلى التأكد من أن برنامج المراقبة الخاص بك يتتبع أشياء مثل حركة مرور الشبكة ونشاط المستخدم وسجلات النظام. تتيح لك هذه المراقبة إمكانية تحديد حالات الخلل والحوادث الأمنية المحتملة والتخفيف من تأثير اختراق الأمن.
غالبًا ما تكون البيئات الحديثة معقدة للغاية بحيث لا يمكن مراقبتها يدويًا بكفاءة. وللحفاظ على القدرة التنافسية، ابحث عن الاستفادة من أدوات مراقبة أداء التطبيقات (APM) التي تستفيد من الأتمتة. فعلى سبيل المثال، يمكن لحل مراقبة التطبيقات الذي يمكنه تحليل السجلات تلقائيًا، وإجراء تحليل السبب الجذري تلقائيًا وتقديم اقتراحات للعلاج عند رفع التنبيهات، أو ضبط تخصيص الموارد تلقائيًا للتكيف مع الانخفاضات أو الارتفاعات في الطلب، أن يساعدك في توفير الوقت والمال.
نظرا لحجم واتساع المعلومات التي يمكن تحليلها من خلال العمليات المؤتمتة، وعمق المعارف التي يمكن توفيرها، يمكن أن يساعدك استخدام الأتمتة في مراقبة التطبيقات في اكتساب فهم أقوى وأكثر شمولًا لبيئتك ويساعدك في تسريع الابتكار.
يمكن لكل من IBM Instana Observability وIBM Turbonomic مساعدتك في تحسين مراقبة التطبيقات ومتابعة أدائها.
تتجاوز منصة المراقبة في الوقت الفعلي المؤتمتة بالكامل من Instana حلول مراقبة أداء التطبيقات التقليدية وتضع بيانات الأداء في سياقها لتقديم تحديد سريع للمساعدة في منع المشكلات ومعالجتها. وتوفر Instana بشكل تلقائي ومستمر بيانات عالية الدقة بدقة تصل إلى ثانية واحدة وتتبعات شاملة مع سياق التبعيات المنطقية والمادية عبر الجهاز المحمول والشبكة والتطبيقات والبنية التحتية.
صُممت منصة IBM® Turbonomic® لتحسين تكلفة السحابة الهجينة لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من إنفاقك على توفير الموارد للتطبيقات من خلال تزويد تطبيقاتك تلقائيًا بما تحتاجه بالضبط لأداء مهامها. (لا مزيد من الإفراط في التوفير!)
تتيح لك Turbonomic التخلص من التخمين في تحديد الموارد من خلال الحلول التي توفر الوقت وتحسن التكاليف. حيث يمكنك أتمتة الإجراءات الهامة باستمرار في الوقت الفعلي-وبدون تدخل بشري-مما يوفر بشكل استباقي الاستخدام الأكثر كفاءة لموارد الحوسبة والتخزين والشبكة لتطبيقاتك في كل طبقة من المجموعة.