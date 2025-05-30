حلول قابلية الملاحظة

تُسهم استراتيجية قابلية الملاحظة الشاملة في تبسيط البنى التحتية المعقدة لتكنولوجيا المعلومات من خلال العروض المرئية العميقة للتطبيقات، وتحليل الأسباب الأساسية لمخاطر الأنظمة وأدائها، وتقديم رؤى عملية في الوقت شبه الفعلي لتعزيز الأداء والمرونة التشغيلية.

منصة قابلية ملاحظة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد على مراقبة بيئات تكنولوجيا المعلومات وتحليلها ومعالجتها وتحسينها لتسريع اكتشاف المشكلات وحلها تلقائيًا، ومساعدة فرق تكنولوجيا المعلومات على الانتقال من التعامل مع الأزمات إلى تحسينات استباقية استراتيجية لضمان تنفيذ العمليات بسلاسة.