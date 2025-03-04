مع تزايد تعقيد بيئات تكنولوجيا المعلومات، أصبحت أدوات المراقبة تواجه صعوبة في مواكبة هذه التطورات. لقد أدى ظهور بنيات السحابة الأصلية والخدمات المصغرة والتطبيقات المحفوظة في حاويات إلى إنشاء أنظمة مترابطة للغاية تحتاج إلى نهج أكثر شمولاً للرؤية.

لقد أدت هذه الاتجاهات إلى تطور قابلية الملاحظة كتخصص، والذي يتجاوز تتبع المقاييس لتوفير رؤى كاملة لسلوك النظام. من خلال ربط بيانات القياس عن بُعد عبر البيئات الموزعة، تساعد حلول قابلية الملاحظة الفرق على تحديد الأسباب الجذرية بشكل أسرع، وحل المشكلات بشكل استباقي، وتحسين موثوقية النظام. بمساعدة أدوات قابلية الملاحظة الحديثة، تمكنت مؤسسة من زيادة توافر مستوى الخدمة بنسبة 70%.

كما أن الانتقال إلى قابلية الملاحظة كان الدافع وراءه أيضًا الضرورة. تتم سحب أدوات المراقبة القديمة لصالح منصات قابلية الملاحظة التي يمكنها التعامل مع متطلبات التقنية الحالية. على سبيل المثال، يتم الآن الاستغناء التدريجي عن حل ®Tivoli الخاص بشركة IBM لصالح حل ®Instana، وهو حل قابلية الملاحظة من الجيل التالي.

إليكم نظرة على سبب وكيفية انتقال المؤسسات إلى قابلية الملاحظة في الوقت الحالي، بناءً على رؤى الخبراء من Drew Flowers من IBM، رائد مبيعات الأمريكتين لـ Instana. سواء كنت تقوم بالترحيل بنشاط أو تقوم فقط بتقييم الخيارات، يمكن أن تساعدك المناقشة التالية في توضيح الوضع الحالي.