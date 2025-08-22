تُعد Enento Group، المزود الأول للمعلومات الائتمانية في منطقة الشمال الأوروبي، جهة داعمة لاتخاذ قرارات مالية ذكية للأفراد والشركات. يعتمد نجاح الشركة منذ البداية على الابتكار؛ ولذلك، ومع بروز DevOps والتقنيات السحابية الأصلية كمعايير جديدة لتسليم البرمجيات، بادرت Enento إلى تبنّي هذا التحوّل.

لتلبية متطلبات الابتكار، كان على شركة Enento أن تتحوّل عن بنيتها الأساسية القديمة. بدأت الشركة في مسارين مترابطين، لكنهما منفصلين:

تحديث الأنظمة الحالية في بيئة العمل المحلية من خلال ترحيلها إلى منصة Red Hat® JBoss® Enterprise Application Platform (JBoss EAP)

الانتقال إلى بيئة سحابية أصلية لجميع الخدمات الجديدة، من خلال بنائها باستخدام الخدمات المصغّرة المجمعة ضمن حاويات تعمل على Docker ومنصة الحاويات ®Red Hat OpenShift

مع هذا التحوّل في الاستراتيجية، تمكّنت فرق التطوير والتشغيل في Enento من بناء البرمجيات ونشرها بوتيرة أسرع. ولكن نظرًا لأن البيئات المعتمدة على الحاويات تُضيف قدرًا أكبر من التعقيد، مع وجود مكونات وخدمات أكثر مما يمكن لأي فريق تتبّعه يدويًا، فقد احتاج الفريق إلى طريقة موثوقة للحفاظ على جودة الخدمة.